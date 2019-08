UNC Innova: convocatoria a proyectos innovadores que surgen dentro de la universidad

Las propuestas que se pueden presentar deberán contar con un prototipo o grado de

desarrollo equivalente. Existen dos categorías diferentes en las que se puede participar:

UNC Innova, exposición de proyectos innovadores de estudiantes, egresados, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), abrió su convocatoria anual en busca de aquellos proyectos innovadores que surgen dentro de la universidad.

Este llamado está dirigido a estudiantes, egresados, docentes, investigadores y no docentes de la UNC acercando los proyectos más importantes de la universidad a la comunidad. Habrá premios en efectivo para los tres primeros elegidos en cada categoría.

Esta muestra interactiva reúne a una gran variedad de proyectos y disciplinas de base científico-tecnológica. En sus ediciones anteriores participaron proyectos de todo tipo: nuevos materiales, productos de diseño, proyectos ambientales, tecnologías para el agro, y mucho más. Todos ellos comparten una característica en común: están destinados a solucionar problemáticas puntuales de la sociedad y mejorar su calidad de vida.

Los participantes tienen la posibilidad no sólo de formar parte de esta exposición y compartir sus conocimientos con la comunidad y otros colegas sino también de que sus proyectos serán premiados si son destacados por el jurado.

Investigación aplicada. Proyectos de investigación y/o desarrollo con potencialidad para resolver un problema o una demanda real, derivado o vinculado directa o indirectamente a una línea de investigación científica desarrollada por un grupo de investigación relacionado a la UNC. Esta investigación tiene que ser innovadora y potencialmente transferible al sector socio-productivo. Es importante que el proyecto refleje con claridad sus potenciales adoptantes, ya sean empresas, fundaciones, ONG, sectores sociales vulnerables, etc.

Producto innovador. Proyectos relacionados con producto/s o proceso/s, destacados por su inventiva, su viabilidad comercial, su diseño, su potencial para agregar valor a otros productos o procesos y/o su aporte al medio ambiente.

Quién puede participar

Las propuestas que se pueden presentar deberán contar con un prototipo o grado de desarrollo equivalente. No serán considerados aquellos proyectos en fase de ideas o que no cuenten con avances demostrables en su implementación. Para los proyectos que no cuentan con un producto tangible, se aceptarán pósteres y folletos. Habrá premios en efectivo para los tres primeros elegidos en cada categoría.

UNC Innova es organizada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT) de la UNC, a través de la Incubadora de Empresas UNC, con el fin de estimular y difundir los procesos de transferencia de conocimientos y tecnología y promover las innovaciones que aportan al desarrollo productivo del país.

Este año, el evento se realizará el 12 de septiembre de 10 a 16 en el edificio central del Parque Científico Tecnológico UNC. La convocatoria estará abierta desde el 1 hasta el 31 del corriente mes. Para postular las propuestas, los interesados deberán consultar las bases y condiciones y completar un formulario.Contacto: incubadoraunc@secyt.unc.edu.ar o marysol.farneda@unc.edu.ar