Una start up argentina, mejor empresa B para el mundo

Se trata de Increase, que potencia negocios por medio de soluciones tecnológicas. Ganó en la categoría “Trabajadores”. Son premiadas firmas que, siendo rentables económicamente, compiten para perfeccionar su impacto socioambiental

Increase, start up argentina que potencia los negocios a través de soluciones tecnológicas y conectándolos entre sí, obtuvo el reconocimiento “B Corp Best for the World’ (Mejores Empresas B para el Mundo) en Estados Unidos por haber mejorado sus impactos socioambientales durante el año 2017.

El reconocimiento fue realizado por la ONG B Lab a aquellas Empresas B Certificadas que, siendo rentables económicamente, compiten por ser mejores para el mundo, y demuestran de este modo que los negocios pueden ser utilizados como una fuerza de cambio positivo.

Relación con los trabajadores

Increase es una Empresa B certificada que midió su desempeño social y ambiental con la herramienta online Evaluación de Impacto B, y detectó oportunidades de mejora, que le han permitido ser reconocida internacionalmente entre más de 2.500 Empresas B Certificadas en el mundial.

Concretamente, la startup fue destacada en la categoría “Trabajadores” que evalúa la relación de la empresa con sus colaboradores con respecto a compensaciones, prestaciones, capacitación y participación accionaria. La categoría también se enfoca en el ambiente general de trabajo dentro de la empresa, evaluando la comunicación entre la administración de la empresa y sus trabajadores, la flexibilidad laboral, la cultura corporativa y las prácticas de salud y seguridad con los trabajadores.

De esta manera, Increase ingresó en esta lista gracias a prácticas tales como extensión de días por paternidad a 15 días y luego un mes de trabajo remoto por paternidad; hasta mil pesos por mes por persona para capacitaciones externas; un mes de trabajo remoto por año por persona; encuestas anónimas de satisfacción trimestral para detectar oportunidades de mejora; encuentros uno a uno trimestrales con líderes para conversar sobre performance y desarrollo profesional; política contra el acoso y la discriminación; política de igualdad de oportunidades; código de conducta; y no existe el acuerdo de confidencialidad.

“Para nosotros es fundamental ser flexibles a la hora de implementar y mejorar nuestras iniciativas con relación a los Increasers. El mundo es más dinámico que nunca y sabemos que adaptarnos y aprender constantemente es la única manera de poder dar un servicio de calidad que agregue valor a nuestros clientes. La motivación del equipo dejó de ser un lujo para convertirse en la mayor necesidad de cualquier empresa que quiera hacer una diferencia”, destacó Maru Buteler, chief culture officer de Increase.

“Best For The World no es un reconocimiento a empresas perfectas ni se trata de un ranking sino que aspira a ser un incentivo claro para continuar mejorando los impactos generados por las empresas y construyendo una nueva economía más transparente y humana”, dijo Juan Pablo Larenas, cofundador y director Ejecutivo de Sistema B Internacional, organización aliada de B Lab que impulsa empresas de triple impacto y Empresas B en América Latina.

Acerca de Increase

IncreaseCard, su primer producto, es una plataforma online que simplifica el control de los pagos con tarjeta que reciben los negocios, brindándoles una visión general de forma simple y segura. Les permite saber con exactitud el monto de dinero que se depositará en su cuenta cada día del mes, evitando incertidumbre. Además, concentra toda la información de las transacciones con tarjeta de crédito en un solo lugar, ahorrando tiempo y dinero.

Algunos de sus principales clientes son: Latam, Farmacity, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y miles de comercios y pequeños negocios de toda Argentina.

La empresa fue destacada por Luis Moreno, presidente del BID, como caso de éxito de start up fintech de Argentina, en la última Asamblea del BID realizada en Mendoza, Argentina.

Recientemente, ganó el Game Changer Awards en el Google Demo Day, realizado en San Francisco, Estados Unidos. El evento es organizado todos los años por Google for Entrepreneurs y participan startups de toda América con un pitch ante un grupo de inversores de Sillicon Valley.