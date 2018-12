Premios Sadosky: la fintech Pay Per TIC fue distinguida como emprendimiento 2018

La Cámara del Software (CESSI) galardonó a Fabián Barros Requeijo en la 14ª edición de la premiación. Tiene 55 años y demostró que no hay edad para emprender

La fintech Pay per TIC, especializada en recaudación y que brinda servicios a unas 200 empresas, oficinas gubernamentales, clubes y universidades, ganó el Premio Sadosky como emprendimiento del año entregado por la Cámara del Software (CESSI) en la 14ª edición de este galardón.

Fabián Barros Requeijo, emprendedor que ya obtuvo reconocimientos de la Unión Europea y de la Comunidad Java Internacional, recibió la distinción en Buenos Aires.

En esta edición, la CESSI distinguió a un hombre de 55 años de edad. Así, la cámara fortaleció la idea de que no hay edad para emprender.

“Seguramente esperaban a algún millennial joven, atractivo y de clase media o alta, pero no es así. Fui muy pobre y simplemente emprendí como una forma de sobrevivir”, afirmó Requeijo, en un comunicado enviado por la empresa.

En el último año, Pay per TIC fue reconocida por diferentes organizaciones: la revista Forbes la incluyó dentro de las 20 empresas de mayor futuro de la Argentina. El BID la destacó como una de las tres fintech más importantes de la Argentina en su informe anual.

Esta empresa se especializa en la gestión de pagos electrónicos de cuotas y consumos recurrentes y es integrante del Programa de Aceleración Regional en Fintech. Pay per Tic cubre la brecha digital entre instituciones públicas y privadas, ofreciendo una solución de última milla en medios de pago. “El dinero no puede ser un problema para emprender”, afirmó Requeijo, quien consiguió inversiones para su compañía de grupos internacionales, entre ellos NXTP Lab.

El discurso de apertura, Aníbal Carmona, presidente de CESSI, hizo hincapié en las actividades de la cámara a lo largo del año, detalló las convicciones y objetivos para 2019 y expresó: “Estos premios tienen el nombre de Manuel Sadosky porque se reconoce el legado que él dejó, el cual menciona que el mayor capital que tiene un país es el talento de su gente; vamos del capitalismo al talentismo, siendo éste la nueva moneda. El de 2018 ha sido y es un año desafiante para la industria, ya que se registró una caída de las expectativas que teníamos a comienzo de año, que sin dudas ha puesto a prueba nuestra resiliencia, nuestra pasión y -sobre todo- la convicción en lograr el propósito de la industria del software, que no es otro que el de crear valor y empleo de calidad ayudando a transformar digitalmente a la sociedad.

Iniciativa cordobesa, entre las premiadas

El Sadosky de Oro fue el ganador de la categoría Mercados-Innovación: Plataforma de análisis genómico – Bitgenia, organización especializada en procesar, analizar y generar información relevante a partir de datos genómicos. En la categoría Mercados-Software, el ganador fue SOFI –Asistente Virtual Inteligente para la Industria de Seguros-, de BDT Group, que le permite a las compañías de seguros relacionarse con sus asegurados y productores a través de medios digitales como página web, app mobile, Facebook, Twitter, Telegram y WhatsApp for Business, utilizando texto, voz, documentos y videos.

En la categoría Sociedad-Inclusión Digital, el ganador fue Arbusta (que también ganó el Premio Sadosky Comunidad 2018), organización que brinda servicios de Application QA y Data QA, generando empleo a jóvenes de alto potencial antes invisibles para el mercado laboral, en Latinoamérica.

En la categoría Institucional-Iniciativa Regional, el ganador fue el Programa de Impulso a la Transformación Digital de la Industria de Córdoba, Córdoba Technology Cluster. El objetivo de la iniciativa es traccionar acciones que impulsen a las empresas tecnológicas de Córdoba para el desarrollo de nuevas tecnologías, que aumenten la competitividad y transformen a través de la innovación, la matriz productiva de la región.

El Premio Sadosky a la Calidad en la Industria del Software, que destaca la gestión de procesos y recursos, la disciplina en seguimiento, medición, análisis y revisión de resultados en pos de la mejora e innovación, fue para C&S Informática.