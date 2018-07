Nación Emprende otorga mil créditos por semana a emprendedores del país

Ya se dieron más de 12 mil préstamos y se apuesta a 100 mil en un año. Con esta herramienta, la entidad financiera sumó unos ocho mil nuevos clientes. Por Natalia Riva – nriva@comercioyjusticia.info

En marzo pasado se lanzó la línea Nación Emprende del Banco Nación, que tenía como objetivo entregar 12 mil créditos para emprendedores al 1 de agosto. Ese objetivo se cumplió antes: el 1 de julio, entregando en promedio mil créditos por semana en el país aun promedio de 220 mil pesos. Ahora, las expectativas son mayores: llegar a los 100 mil créditos en un año. Y, más a largo plazo, a 2023, alcanzar un millón de créditos.

En palabras de Jorge Lawson, director de la entidad financiera, esta línea “se ha convertido en una insignia del banco, con el desafío principal de la inclusión financiera y con el mandato que sean los mismos representes del banco los que salgan a buscar a los emprendedores”.

Una forma de incentivar esto, fue la creación de un “mundial de los créditos” en el que compiten todas las sucursales del país por cantidad de créditos otorgados. Carlos Paz y San Francisco se aliaron y hoy llevan la delantera en el ámbito nacional, compitiendo por ese lugar con la zonal de Flores y San Isidro, y la ciudad de Córdoba está tercera.

“La agilidad es una de las característica, ya que se entregan en sólo un día si cumplen con los requisitos que son exigentes. Éste (el de los microemprendedores) es un mercado que nadie atiende. Por ejemplo, el Banco Nación ha generado unos 8 mil nuevos clientes que antes no existían, salimos a buscar un mercado que el banco no tenía”, destaca Lawson. En esta misma línea, el directivo agregó que, para potenciar aún más la llegada a la gente, en el próximo año abrirán unas 200 nuevas sucursales con tres vertientes: sucursales plenas, ampliaciones de mostrador y sólo tecnológicas. De ese total, 40 locales se estarán ubicadas en distintos puntos de la provincia de Córdoba.

Según Lawson, hay en Argentina unas 4.200.000 microempresas unipersonales que están trabajando en su casa pero que son informales: “Nuestro máximo objetivo es buscar la forma de poder prestarles a personas que no están en la informalidad, ofreciéndoles la posibilidad de ir registrándose de una manera que les sea posible y conveniente”.

Líneas del Nación Emprende

Micropréstamos. Ofrece hasta 70 mil pesos para inversión, capital de trabajo y gasto de evolución. Para inversión, el plazo es de hasta tres años, pero para capital de trabajo son 18 meses. También hay líneas de hasta $30 mil y $50 mil para personas con o sin ingresos demostrables que completen los cursos de formación profesional dictados por el banco, con plazos de hasta cinco años.

Nación Emprendedores (Nace). Brinda hasta 1,25 millones de pesos para emprendimientos de pequeña escala, iniciados o próximos a ponerse en marcha, preferencialmente apoyados por alguna organización. Financia hasta 80% de la inversión y 20% del capital asociado a la inversión. En cuanto a tasa de interés, para los tres primeros años es la menor entre 19% TNA Badlar más cuatro puntos y luego Badlar más cuatro puntos; en tanto para capital de trabajo, es la menor tasa entre 24% TNA y Badlar más seis puntos.

Crédito a microempresas. Hasta $2,5 millones para proyectos que necesitan consolidarse. En cuanto a la tasa de interés, para inversión, en los tres primeros años se aplica la menor tasa entre 19% TNA y Badlar más cuatro puntos y luego se aplicará la tasa Badlar más cuatro puntos; para capital de trabajo, es la menor tasa entre 24% TNA y Badlar más seis puntos. Para capital de trabajo el plazo es de tres años y para inversión de cinco años. También hay una línea especial de hasta $500 mil con condiciones especiales.

Oferta para emprendedores:

Microempresas: hasta $2.500.000. Plazo de hasta 5 años. Tasas fijas. Condiciones especiales por montos de hasta $500 mil.

Micropréstamos: hasta $70 mil. Requisitos mínimos. Bonificación de tasas para renovaciones. Condiciones especiales para oficios.

Emprendedores: asesoramiento técnico de organismos. Hasta $1.250.000. Plazos de hasta 5 años. Tasas competitivas.

Concurso de la Nación y Empretec: $1.000.000 en premios y un viaje a Silicon Valley

El Banco Nación, con la colaboración de la Fundación Empretec, convoca a emprendedores de todo el país a presentar sus proyectos, para participar del concurso “Emprendimientos Innovadores Banco Nación – 10ª edición 2018”, con el objeto de contribuir al desarrollo de nuevas empresas innovadoras de base tecnológica.

Podrán participar mayores de 18 años residentes en Argentina, que se encuentren desarrollando un emprendimiento innovador que aún no esté en marcha, dentro del territorio nacional.

También personas jurídicas, o humanas mayores de 18 años que cuenten con un emprendimiento innovador cuya actividad no sea mayor a un año, es decir, que la primera venta registrada no presente una antigüedad mayor al 31 de agosto de 2017, inclusive, con domicilio legal, sede administrativa y que realicen su actividad económica dentro del territorio de Argentina.

Serán premiadas cinco presentaciones seleccionadas por el jurado, asignándose los premios, en carácter de no reembolsable, según el siguiente orden de prioridad: primer premio de $250 mil; segundo premio de $220 mil; tercer premio de $200 mil; cuarto premio de $180 mil y quinto premio de $150 mil.

El equipo que salga elegido en el primer lugar, obtendrá, además del premio monetario, un viaje para cuatro de los emprendedores que conforman el proyecto, a Silicon Valley, centro mundial de los emprendedores y la innovación, diseñado a la medida del emprendimiento ganador.

El viaje, que se realizará en febrero de 2019, incluye pasajes, estadía por tres días, y un programa completo de actividades organizado por Puente Labs, donde los premiados podrán trabajar en Galvanize (un coworking gestionado por los organizadores), realizar reuniones con inversores, mentores, aceleradoras, y visitar empresas y universidades que están liderando el cambio tecnológico y la innovación en el mundo.

Por último, y de manera de manera complementaria a los premios mencionados, se otorgarán hasta cinco distinciones a aquellos proyectos, que entre los 10 finalistas, cumplan con los criterios de evaluación establecidos para todos los proyectos, y a su vez se destaquen como emprendimientos para el desarrollo sustentable, según los siguientes parámetros: impacto ambiental, innovación y sentido social

Para participar deben inscribirse y formular su proyecto de forma online a través de la página web del concurso: www.bnaemprendedores.com.ar