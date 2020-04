Microsoft y Emprear buscan impulsar soluciones contra el coronavirus

Ante el desafío que representa el brote de Covid-19, la ONG Emprendedores Argentinos Asociación Civil (Emprear) y Microsoft organizan “Innovation Kick Off: Desafíos de la pandemia (IKO)”, un evento virtual que se llevará a cabo desde hoy al 2 de mayo, en el que jóvenes de toda América Latina tendrán la oportunidad de utilizar la innovación y la tecnología para, en conjunto, desarrollar soluciones a distintas problemáticas surgidas a raíz de la pandemia.

El IKO virtual será un encuentro colaborativo de seis días que reunirá a más de mil participantes y expertos que, bajo el lema “hackea la pandemia”, se agruparán en cuatro líneas de trabajo:

Desafíos médicos. Los casos de Covid-19 saturan el sistema de salud: hay muchos pacientes que atender en poco tiempo. Esto deja en segundo plano a aquellos pacientes que no presentan patologías urgentes. ¿Cómo podemos reorganizar nuestros sistemas de salud para ayudar a garantizar atención médica para todos?

Desafíos económicos. Si bien los cambios pueden no ser para siempre, sabemos que el distanciamiento social regirá nuestro estilo de vida por algunos meses más. Esto afecta significativamente a distintas industrias. ¿Cómo se le podría ayudar a dichos sectores?

Desafíos educativos. Frente al establecimiento de la cuarentena total, las instituciones educativas se han visto obligadas a migrar sus clases a una modalidad remota. ¿Cómo llegar a aquellos que no tienen acceso a los medios digitales? ¿Cuál será el futuro del sistema educativo?

Desafíos sociales. La cuarentena es una situación forzada que pone a prueba la creatividad de la población. Este pensamiento hace que en este “encierro” se contengan los deseos de encontrarse con más personas y se genere gran ansiedad por salir una vez se levante la medida ¿Cómo podemos organizar esta progresiva vuelta a la normalidad?

Problemáticas regionales

Los Innovation Kick Off son una serie de eventos que Emprear realiza desde hace varios años en distintas regiones de Sudamérica y con diversas problemáticas que han abarcado, desde cáncer de páncreas, dengue, zika y chikungunya, hasta turismo sustentable.

La convocatoria está abierta a todos los jóvenes latinoamericanos de entre 18 y 35 años que quieran participar, aprender y, bajo la guía de expertos en distintas disciplinas, encontrar soluciones concretas a la pandemia del Covid-19.