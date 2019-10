Más financiamiento a emprendedores, menor presión tributaria y fortalecimiento a las instituciones del ecosistema

¿Qué le está faltando al ecosistema emprendedor argentino para que termine de despegar? ¿Cuáles son las medidas que debería tomar el nuevo gobierno? ¿Cuáles se deben continuar? Representantes cordobeses del sector responden estos interrogantes

Por Natalia Riva -nriva@comercioyjusticia.info

En los últimos años, el desarrollo de políticas públicas para el sector emprendedor ha tenido cierto protagonismo. Por medio de la Ley de Emprendedores (promulgada en forma casi unánime) y la Ley de Economía del Conocimiento (unánime en ambas cámaras) se sentaron las bases para un desarrollo de corto, mediano y largo plazos. ¿Qué le está faltando al ecosistema emprendedor argentino para terminar de despegar? ¿Cuáles son las medidas que debería tomar el nuevo gobierno? ¿Cuáles se deben continuar?.

Consultados por Comercio y Justicia, referentes del sector emprendedor -de instituciones públicas y privadas, asesores profesionales y hasta los mismos emprendedores- respondieron los interrogantes y contaron su visión sobre este tema.

Todos coinciden en la necesidad de que “el desarrollo emprendedor no se detenga” y, para que esto suceda, piden financiamiento para cada estadío del emprendimiento, menor presión tributaria y apoyo permanente a las instituciones que apoyan al sector. Debajo, un recorrido por la opinión de los involucrados en el tema.

Para María Elena Provensal, directora de Operaciones de la aceleradora Incutex, “es fundamental que el sector público sostenga el apoyo al ecosistema emprendedor para que se desarrolle, ya que es un proceso que lleva años”. Se refiere al apoyo a las incubadoras, aceleradoras y centros de emprendimientos: “Esto es clave, ya que por la madurez y el estadio de nuestro ecosistema y el tamaño de nuestra economía, este sector tan importante debe contar con el apoyo del Estado si se quiere apostar a futuro por un desarrollo económico, generación de empleo y conocimiento”. Para esto, ve la necesidad de continuar con medidas de financiamiento a proyectos por medio de instituciones de capital emprendedor, y agrega que las acciones de “sensibilización, capacitación y formación para nuevos emprendedores” son algo que el “sector privado no puede sostener por sí solo” y que el “Estado debería ser el principal interesado en el desarrollo de la cultura emprendedora”.

Los emprendedores, en el centro

José Rodríguez Ponce, director Ejecutivo de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, analiza las demandas del “sector emprendedor y de la innovación” desde la situación general para emprender, por un lado, y desde la coyuntura o contexto macro, por otro: “Sobre lo primero, en materia de políticas de apoyo a los emprendedores, creo que estamos bastante bien: tenemos una ley de Emprendedores, una ley de Economía del Conocimiento, tenemos fuentes de financiamiento, múltiples mecanismos de apoyo como son las incubadoras, redes de mentores, aceleradoras. Tanto en lo nacional como en lo provincial, los mecanismos e instrumentos de apoyo están en buena forma y se debería continuar con esas políticas y no abandonarlas. Pero para eso necesitamos saber cuál es la visión del gobierno que venga respecto al impacto que tienen los emprendedores en el desarrollo económico y en el desarrollo de la innovación. Sobre todo saber que se hará con el Fondo Nacional de Capital Emprendedor (Fondce) que se debe continuar ya que incluye un Fondo Semilla, uno de Aceleración y otro de Expansión”, asegura el directivo.

En cuanto a la coyuntura, -agrega Rodríguez Ponce- Argentina es poco amigable para hacer negocios. “Estamos nuevamente en una crisis donde no hay financiamiento, no hay confianza y en donde ningún fondo del exterior decide invertir en nuestras empresas o emprendimientos. Esta situación macro impacta directamente en los emprendedores, principalmente porque les cuesta planifica a largo plazo”, completa.

La importancia del contexto

En este sentido, la inestabilidad económica y financiera de Argentina es, para Gisela Veritier -codirectora del Founder Institute-, un factor que complica al mundo emprendedor, por lo que considera “muy importante” que el futuro Gobierno se oriente a tener una “estabilidad macro”. En este sentido, resalta un tema específico, que es el acceso al financiamiento: “Hoy, aunque el Mercado de Capitales de riesgo ha crecido en los últimos años, las startups encuentran mucha dificultad para poder acceder a financiamiento que les otorgue escalabilidad y crecimiento. Aún falta mucho para crecer tanto en actores participantes como eslabones en la cadena: por ejemplo, para etapas incipientes se puede encontrar financiamiento proveniente de programas estatales o proveniente de las FFF (family, friends and fools) y para aquellas que se encuentran en una etapa de tracción cuentan con venture capitals. Pero falta financiamiento para los emprendimientos en el estadío del medio, que se encuentran con un desarrollo muy incipiente y con falta de capacitación para potenciales inversores”.

Quien también se focalizó fuertemente en la necesidad de acceso al financiamiento es el coordinador del Ecosistema Emprendedor, Emanuel Estrugo Chacur: “Hace falta acceso real a financiamiento, lo que no debe confundirse con subsidios a los emprendedores. El sector necesita poder financiarse a tasa lógicas y coherentes para que puedan acceder a créditos, algo que hoy no está sucediendo. Esto ayudaría a reactivar la masa de emprendimientos que está sin posibilidad de crecer. Y también, de la mano de lo anterior, es muy importante que se otorguen beneficios impositivos”.

“Programas como el del Fondo Semilla, que otorga un subsidio para los emprendedores con la posibilidad de devolución si al proyecto le va bien, es una de las cosas que se deben seguir haciendo en materia de financiamiento para emprendedores en su etapa inicial; como así también el apoyo a la Ley de Emprendedores”, agregó Silvia Aisa, coordinadora del Observatorio Emprendedor Córdoba.

También puso el foco en la importancia de que el sector público potencie “el apoyo a las instituciones que conforman los ecosistemas, porque una institución fortalecida (incubadoras, aceleradoras, preincubadoras, capacitadoras) permea de forma directa en los emprendedores”.

No sólo tecnológicos

Por último, para el vicepresidente de la Cámara de Franquicias de Córdoba y consultor de ese sector, “es muy importante lo que se ha logrado en los últimos años con las incubadoras, y eso debe sostenerse desde el ámbito público y privado”. Sin embargo, advierte que la mayoría de estas entidades están enfocadas en emprendimientos de base tecnológica, quedando desatendidos emprendedores de otros rubros como servicios, comercio e industria. “Creo que hay que aumentar el apoyo en estas áreas. Además, si bien hay acompañamiento a los emprendedores, hay poco o casi nada de financiamiento”, dice Torres y agrega la importancia de bajar la presión tributaria y la reaparición de programas públicos como lo fue el PACC Franquicias.