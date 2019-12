Más de la mitad de las pymes vislumbra el equilibrio entre el comercio online-offline

Perciben las ventajas de comerciar en línea gracias a un aumento de la eficiencia, de la

agilidad y del acceso a la información, además de un consiguiente incremento de las ventas

El 57% de las pymes prevé que, a lo largo de los próximos cinco años el peso del comercio online igualará al tradicional offline. Los datos surgen de una reciente encuesta de eBay, junto con Sondea Investigación que analizó la percepción de las pymes en materia de digitalización, y puso de manifiesto la relevancia que seguirá adquiriendo el comercio online en los próximos años.La previsión que manejan apunta que, cada vez más, las pequeñas y medianas empresas percibirán las ventajas del comercio online gracias a un aumento de la eficiencia, de la agilidad y del acceso a la información, además de un consiguiente incremento de las ventas.

De esta manera, ocho de cada 10 pymes cree que sus negocios crecerán gracias al canal online 82% cree que les permitirá llegar a más mercados. Sin duda, para cada vez más negocios, disponer de un canal online será una cuestión imprescindible ya que, según el citado estudio, 62% confía en que su negocio sobrevivirá si se digitaliza. Sin embargo, sólo una de cada dos pymes cree tener un grado medio de digitalización, y 53% que necesita infraestructuras para mejorar su nivel de digitalización.

Más apoyo financiero

Para disponer de estas necesarias infraestructuras, las pymes abogan por contar con más acceso a financiación. De acuerdo con el estudio, 90% de las compañías encuestadas demanda un marco regulatorio que les permita incrementar sus niveles de competitividad. Con ello, el 89,5% señala que la digitalización de sus negocios podría contribuir positivamente a la economía nacional. Y es que, si bien cada vez más pymes están abordando su transformación digital, 80% cree necesario contar con el apoyo de una plataforma externa de comercio electrónico para ampliar su alcance y seguir creciendo.

“La línea que dividía los canales on de los off cada vez se difumina más, y ya no podemos hablar de dos conceptos distintos, sino de comercio omnicanal. En los próximos años, la omnicanalidad que ya vivimos terminará de implementarse en las pymes y ayudará a incrementar su rentabilidad”, afirmó José Ángel López, director Comercial de eBay.