Las pymes tomaron deuda a corto plazo en el mercado de capitales

Se difundieron los resultados del Índice de Inversión Pyme 4º Trimestre 2018 que elabora la SGR Garantizar. El mercado bursátil tuvo un rol preponderante

Según el Índice de Inversión Pyme (IIP), que elabora la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) Garantizar, en el cuarto trimestre del año pasado se notó un importante crecimiento en el financiamiento a “corto plazo”. En ese marco el mercado bursátil tuvo un rol preponderante con el descuento de cheques de pago diferido, emisión de pagaré bursátil y las Obligaciones Negociables Simples.

La medición de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2018 estableció un índice de Inversión Pyme de 34,91%, en sintonía con el valor anual que cerró en 35%. “Sin embargo, si comparamos este porcentaje con el mismo período del año anterior se nota una baja importante de aproximadamente 11% porcentuales. El índice muestra un 2018 con una menor tendencia de inversión productiva por parte de las pymes”, señaló el informe.

En contraposición con lo expuesto anteriormente, se incrementó la necesidad de capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas, y el canal por el que accedieron fue el mercado bursátil, en desmedro del tradicional préstamo bancario.

“Esto se debe básicamente en el diferencial de tasas que ofrecían ambos sectores. Por ejemplo, descontar un cheque garantizado por una SGR en la bolsa tuvo costos sumamente inferiores a los descontados en un banco (aproximadamente 20 puntos porcentuales)”, se destacó en el documento de SGR Garantizar.

Asimismo, agregó que las opciones de financiamiento en el mercado bursátil mostraron un comportamiento “explosivo” en la demanda de sus productos (descuento de CPD, Pagaré Bursátil y ON simple).

Cabe destacar puntualmente el desarrollo del producto ON simple, que fue lanzado a mediados de 2017 como un instrumento novedoso para que las pymes puedan acceder a financiamiento a mediano plazo “calzando” el pago de intereses en función del giro financiero de su negocio.

Finalmente, Garantizar detalló que participó de 56% de las emisiones de ON simples de los últimos seis meses.