La Universidad debatirá el rol que debe cumplir dentro del ecosistema emprendedor

Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC y otras entidades, este encuentro abordará los siguientes ejes: la formación del profesional-emprendedor; las estadísticas de los emprendedores; la innovación y el emprendedorismo; y las nuevas tecnologías

El próximo jueves 25 de octubre de 9 a 18, se desarrollará en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC la II Jornada Universidad Emprende, con el objetivo de abordar las distintas visiones acerca del rol que debe cumplir la Universidad en el ecosistema emprendedor tanto de Córdoba como en el resto del país.

Universidad Emprende está destinada a docentes universitarios, estudiantes, egresados y miembros del ecosistema emprendedor: empresarios, funcionarios y emprendedores. A lo largo de las distintas exposiciones se abordarán cuatro ejes de trabajo: La formación del profesional-emprendedor; Las estadísticas de los emprendedores; La innovación y el emprendedorismo; y Las nuevas tecnologías

Esta edición cuenta con la coorganización entre la Facultad de Ciencias Económicas y el Proyecto LISTO (ver recuadro); la Municipalidad de Córdoba; la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Industria, Comercio y Minería del Gobierno de la Provincia de Córdoba; el Centro de Innovación y Emprendimientos Tecnológicos Andén de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); la Universidad Siglo 21; la Universidad Blas Pascal y la Universidad Católica de Córdoba.

El programa de actividades contará con destacados participantes internacionales que enriquecerán las perspectivas del tema. Se trata de una actividad no arancelada con cupos limitados y dirigida a público en general, que emitirá certificados digitales de participación.

Las inscripciones se realizan a través del Portal de Trámites de la Facultad. Los alumnos deben ingresar con usuario/clave de Guaraní; mientras que quienes no sean estudiantes deben ingresar como anónimo y elegir la opción Inscripción a eventos, seleccionando en ambos casos la II Jornada Universidad Emprende.

Sobre el Proyecto LISTO

LISTO (por sus siglas en inglés, Latin American and European Cooperation on Innovation and Entrepreneurship) es un proyecto de desarrollo de capacidades de Erasmus + (KA2), que se enfoca en las relaciones universidad-industria, y en la formación de habilidades empresariales y diseño de estrategias universitarias para la innovación.

Este programa financiará al consorcio de universidades con el objetivo facilitar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre docentes y personal de las oficinas de innovación y administración universitaria. Contempla actividades por tres años y un presupuesto de 983.000 euros.

Durante el primer encuentro, que se realizó entre el 11 y 13 de diciembre del año pasado, en Porto Alegre (Brasil), se planificaron las actividades para los próximos tres años, entre ellas la organización de una actividad relacionada con el fortalecimiento de acciones emprendedoras en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y la organización de un curso internacional de emprendedorismo que se ofrecerá en conjunto entre las diez instituciones.

Las universidades que conforman el consorcio son: Universidad de Uppsala (Suecia), Universidad de Valladolid (España), Universidad de Groningen (Holanda), Universidad Federal de Pernambuco, Universidad Federal de Río Grande do Sul y Universidad de Sao Paulo (Brasil), Universidad ORT, Universidad Católica del Uruguay (Uruguay), Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).