La mitad de las pymes no accedió a beneficios financieros brindados por el Gobierno

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró esta semana que más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas no accedió, por decisión propia o porque fueron rechazadas, a las medidas financieras diseñadas por el Gobierno Nacional para atenuar los efectos de la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

Los resultados surgen de una encuesta realizada por CAME la semana pasada entre mil pymes de todo el país de los rubros comercio, servicios, industria, economías regionales, turismo y construcción. Con relación a los créditos al 24% para el pago de salarios de marzo, 51% de las empresas aseguró no haberlo pedido; 13% dijo que aún no se lo otorgaron; 18% ya lo obtuvo; y a 11% se lo negaron.

En cuanto al salario complementario del programa ATP, 28% de las entidades lo obtuvo sin inconveniente; a 30% no se lo otorgaron aún; 34% aún no lo pidió; y a 8% se lo denegaron.

Consultadas sobre la oferta de créditos a tasa cero para monotributistas, 55% de los emprendimientos pymes informó no haberlos pedido; 19% dijo que aún no se lo dieron; a 17% se lo negaron; y a 10% se lo dieron en forma inmediata. Respecto a los beneficios impositivos a través de reducciones o aumento de plazos de pago de las cargas patronales, 46% de las pymes no lo solicitaron; 41% las postergó por 90 días; y otro 14% las redujo hasta 95%.

Con base en estos resultados y en el “escenario económico extremadamente complejo para el sector”, CAME pidió la adopción de medidas como “préstamos a tasa cero para saldos deudores con entidades bancarias y la cobertura del 100% de los salarios para firmas de hasta 40 empleados”, entre otras cuestiones.