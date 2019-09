Industriales piden extraordinarias en el Congreso para Emergencia Pyme

Solicitan a los legisladores que “hagan un alto en la campaña electoral” y piensen en soluciones para que las pymes, “que son las que más empleo generan, puedan resistir esta tormenta que será extensa, gane quien gane”

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó la puesta en marcha de sesiones extraordinarias en el Congreso nacional para aprobar un paquete de medidas que ayuden a las pymes industriales a atravesar la fuerte crisis que sufren la producción y el trabajo, cuya extensión hasta el recambio presidencial tendrá como consecuencia inevitable la pérdida de empleo y el aumento de la pobreza.

“Pedimos la Emergencia Pyme. Por eso apelamos a la sensibilidad de los legisladores para que hagan un alto en la campaña electoral y piensen que un país que atraviesa una profunda crisis como la actual no entiende de tiempos de recambio de gestión sino que precisa medidas urgentes para evitar que las pymes, que son las que más empleo generan, puedan resistir esta tormenta que será extensa, gane quien gane”, alertó Rosato.

Principales propuestas

IPA propone la pesificación de la energía industrial con un dólar a 45 pesos para evitar remarcaciones que se trasladen a los productos de primera necesidad que se encuentran en las góndolas; una amplia moratoria con quita de intereses y a tasas preferenciales; obligar a los bancos privados a otorgar financiamiento productivo con tasas de hasta 21 por ciento; y la restitución de los créditos en dólares para los sectores exportadores.

“Es urgente la puesta en marcha de una amplia moratoria porque las deudas están llegando y son impagables para los industriales.

La situación es agobiante y ya no se puede esperar a que cambie el Gobierno”, sostuvo Rosato.

Asimismo, IPA propuso una moratoria impositiva con las deudas actualizadas a tasas preferenciales o que, en su defecto, se realice una actualización sólo del capital con un plan de pagos con tasas bajas: “Es clave para que las empresas puedan regularizar sus deudas porque, si no, va a ser un cuello de botella que no va a permitir la continuidad”.

“Esta iniciativa debe estar complementada por una implementación idéntica en los sistemas de recaudación provinciales debido a que la presión impositiva en distintos niveles que sufren las pymes pusieron en jaque a las empresas industriales, que ya no tienen fondos para hacer frente ni siquiera los salarios”, afirmó Rosato.

La entidad que representa a las pymes industriales de todo el país reiteró, además, la necesidad de dar certidumbre a los costos de la producción a partir del congelamiento de los precios de la energía que en la actualidad se encuentran dolarizados.

Para tal motivo, propuso un corte en 45 pesos por dólar para el precio del gas y la electricidad que se destina a la producción industrial en el segmento Pyme.

Otro punto que IPA reclamó que el Congreso ponga en urgente tratamiento es la restitución de la Línea de Créditos para la Inversión Productiva que obligaba a los bancos privados a poner una parte de sus depósitos para el desarrollo de las fábricas. “El sector financiero es el único que tuvo ganancias extraordinarias durante los últimos años y, si bien no pedimos que dejen de hacer negocios, exigimos que sean parte de la reconstrucción de la industria con créditos que tengan una tasa de interés acorde a la realidad”, enfatizó Rosato.