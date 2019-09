Grupo Serena estrena un espacio de coworking con un diferencial: ofrece apoyo profesional

Esa empresa familiar cordobesa se diversifica con una nueva unidad de negocios. Se llama Garden Coworking y cuenta con 22 puestos en sala de uso común, tres oficinas para cuatro personas y una oficina para ocho personas; todo distribuido en un espacio de 255 m2

Los espacios de coworking son unas de las opciones más elegidas por aquellos que están iniciando un emprendimiento o para profesionales que necesitan un lugar cómodo para trabajar. Grupo Serena, empresa familiar dedicada a la prestación de servicios para el comercio exterior, no es ajena a esta tendencia y acaba de inaugurar Garden Coworking, orientado a pymes y emprendedores. Además de los servicios tradicionales, cuenta con un diferencial que tiene que ver con la posibilidad de contar con apoyo profesional integral en temas jurídicos y contables y, sobre todo, en cuestiones relacionadas al comercio exterior.

Esta novedad fue anunciada por Eduardo Serena, titular del Grupo, en uno de los encuentros mensuales que realiza el Clúster de Servicios de Córdoba, del cual la empresa cordobesa forma parte. Sobre las características de este nuevo coworking, Serena comentó: “En total, tenemos 22 puestos en sala de uso común, tres oficinas para cuatro personas y una oficina para ocho personas; todo distribuido en un espacio de 255 m2. También contamos con una sala de reunión que puede ser utilizada para capacitaciones, almuerzos o usos múltiples. Pero, sin dudas, el principal diferencial es que ofrecemos asesoramiento jurídico, contable y, por supuesto, en comercio exterior a quien lo necesite”.

Esta nueva propuesta está ubicada en el séptimo piso (recientemente remodelado por la empresa) del edificio Garden, en Ituzaingó 270. Como es habitual en estos espacios, el interesado puede pagar un abono mensual, por día, o por tres veces a la semana, según lo que necesite. “La idea es que también nos sirva como una especie de incubadora de empresa de comercio exterior, que puedan recibir asesoramiento profesional, y que en un futuro puedan ser nuestros clientes”, agregó Serena.

El diferencial de la empresa

Grupo Serena es una empresa con más de 30 años en el mercado local y nacional, que ofrece servicios de gestión de comercio exterior y cuenta con un equipo de 40 personas, de los cuales 80% son profesionales de diferentes rubros (ciencias económicas, jurídicas y comercio exterior). Apunta principalmente a trabajar con pymes o con grandes empresas que no tengan desarrollada el área de comercio exterior.

“El perfil de nuestra empresa es de alta profesionalización, innovación permanente y ofrecemos servicios que otros no tienen. Esto nos ha permitido a lo largo de los años trabajar no sólo con nuestras empresas clientes sino también con colegas para cubrir áreas que ellos no alcanzan”, comentó Serena y agregó que son “multiprestadores de servicios”, con foco en despacho de aduana para importación y exportación, trámites con terceros organismos, capacitaciones in company, y hasta montajes de departamento de comercio exterior en empresas.