Formación internacional sobre desarrollo emprendedor para estudiantes de la UNC

Se lanzó un programa que permitirá el intercambio de experiencias y conocimientos con profesores y estudiantes de universidades de Brasil, Uruguay, Suecia, Holanda y España

En el marco del Proyecto Listo (siglas de Latin American and European Cooperation on Innovation and Entrepreneurship), financiado por el Programa Erasmus+, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) organiza un Programa Internacional de Formación Emprendedora junto a otras 10 universidades de todo el mundo.

Este programa de formación, que se iniciará en la segunda semana de marzo de 2019 y tendrá una duración de cinco semanas, consta de tres módulos independientes: Design thinking, Oportunidades globales y Ecosistemas internacionales. Hasta el 31 de enero de 2019 la UNC seleccionará 30 estudiantes para que participen del programa junto a estudiantes de las otras universidades miembros del Proyecto Listo.

Cada uno de los módulos tendrá una dinámica de clases en formato de aula internacional, de un encuentro semanal, durante cinco semanas, docentes de las universidades participantes impartirán conceptos sobre los temas de cada programa con un enfoque en emprendedorismo e innovación.

A su vez, los participantes conformarán equipos de trabajos internacionales para resolver desafíos particulares en el marco de cada uno de los tres módulos propuestos.

Experiencia global

El objetivo del programa es promover entre estudiantes de la UNC el aprendizaje de conceptos relacionados al emprendedorismo aplicados a desafíos y oportunidades globales a través de una experiencia internacional trabajando con docentes y alumnos de otros países de América y Europa.

En este sentido, los desafíos dentro de cada módulo están relacionados con la propuesta de soluciones a temas como ciudades inteligentes, salud, agricultura, movilidad urbana y fake news, entre otros.

Asimismo, cabe destacar que el dictado del curso contará con la participación de reconocidos docentes de emprendedorismo e innovación tanto de la UNC y de distintas universidades del mundo, como la Universidad de Uppsala (Suecia), la Universidad de Valladolid (España), la Universidad de Groninga (Holanda) y la Universidad de San Pablo (Brasil),entre otras.

El curso es gratuito y se dictará en idioma inglés, por lo que los alumnos interesados en participar deberán demostrar manejo del idioma. Además, quienes quieran participar deberán ser alumnos de la UNC que tengan aprobadas al menos 60% de las materias de cualquiera de las carreras que se dictan en la universidad.

Los interesados en este curso, deben inscribirse en www.bit.ly/listounc. Los alumnos inscriptos serán entrevistados por el equipo de gestión de la UNC que está trabajando en el Proyecto Listo, para seleccionar a los 30 participantes de la universidad que podrán cursar.