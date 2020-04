Endeavor presentó a los nuevos emprendedores que serán parte de su Scaleup Pro

Se trata de un programa para escalar emprendimientos con alto potencial. Son ocho las

compañías seleccionadas de diferentes rubros

A pesar de que seguimos en cuarentena, Endeavor continúa ayudando a los emprendedores. Recientemente anunció que la Experiencia Endeavor será virtual (en Argentina, mañana jueves 23 a las 16) y también siguió con el proceso de selección de los ocho fundadores de empresas innovadoras que serán parte del Scaleup Program, que tiene el objetivo de acelerar sus compañías y llevarlas a un nivel superior.

El lanzamiento del programa contó con la participación de Víctor Montero, cofundador de Onapsis y emprendedor Endeavor, quien compartió la historia de su compañía y la expansión de su negocio a Alemania, donde no sólo adquirió a su principal competidor sino que también resolvió el desafío de liderar un equipo con culturas completamente diferentes.

En adelante, cada una de las compañías seleccionadas recibirán apoyo personalizado de un un gestor de cuenta de Endeavor para acompañarlos durante seis meses. Los emprendedores contarán con un mentor padrino asignado, con el que realizarán tres encuentros para potenciar su crecimiento. Tendrán además tres mentorías ad hoc basadas en las necesidades del negocio. Por último, se realizarán tres encuentros de problemáticas comunes entre todos los participantes y un tour a una empresa Endeavor.

Los seleccionados

Mauricio Farez y Diego Slezak, cofundadores de EntelAi. Ofrecen servicios de inteligencia artificial (IA) para la salud. Su producto Entelai Pic asiste a radiólogos en el análisis de imágenes médicas, incrementando precisión y reduciendo el tiempo y costo de análisis.

Alex Sakkal, Andy Neumann y Pablo Saubidet, cofundadores de Nómada. Desarrollan edificios corporativos de alto impacto bajo dos grandes modalidades: “Edificios Multi-Tenant” y “Edificios Built to Suit” de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Ofrece la posibilidad de completar el interior de oficinas en un producto “Llave en mano”, financiar el equipamiento interior en el plazo del contrato de alquiler e incorporar el programa “Aldea” para el desarrollo de experiencias dentro de los edificios.

Georgina Sposetti, fundadora de Un Ensayo Para Mí. Este emprendimiento es el primer buscador de ensayos clínicos que une pacientes e investigadores en Latinoamérica. Organiza y democratiza toda la información disponible sobre los ensayos clínicos que se desarrollan en cada país, en una forma clara, sencilla y segura. Permite el contacto directo de los pacientes con los investigadores en forma segura y gratuita, empoderando a los pacientes con la información necesaria para poder participar. Da soporte a investigadores y la industria farmacéutica.

Matías Gath, fundador de Shop Your Fit. Esta iniciativa es el primer buscador de ropa que filtra los resultados basado en la silueta y medidas de la persona. La compañía tiene como objetivo simplificar la búsqueda de ropa online y ayudar a los usuarios a encontrar ropa que le va a quedar bien.

Mariano Focaraccio, fundador de Drixit. Este emprendimiento es una plataforma de Internet of things (IoT) para la localización en tiempo real y automatización de procesos para entornos industriales.

Tony Migliore, fundador de Moova. Esta iniciativa es una plataforma que aprovecha la capacidad logística ociosa y la convierte en soluciones de valor, en modelos Transaccional y SaaS. Ayuda a perfeccionar la experiencia del eCommerce, y con ello a ampliar el tamaño de mercado del mismo. También brinda soluciones al mundo offline.

Rubén Salim y Alberto Ramos, cofundadores de Untech. Este emprendimiento creó un medicamento de origen biotecnológico para el tratamiento de heridas crónicas.

Nicolás Baca Storni, fundador de Fingran. Esta iniciativa es una plataforma SaaS de gestión y negociación de facturas de crédito electrónica apuntada a generar alto impacto social a partir de acelerar el acceso de las pymes de Latinoamérica al financiamiento mediante productos financieros digitales.