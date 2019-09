Encuesta global: más de 60% de los argentinos sueña con tener un negocio propio

Las principales barreras son los altos costos de inversión inicial (69%), la falta de información sobre datos de mercado y financiamiento (40%) y el temor a no ser exitoso ni rentable (30%)

Sesenta y uno por ciento de los argentinos sueña con tener un negocio propio y 82% de quienes lo han hecho están felices con el cambio, según un relevamiento en 24 países sobre emprender, sus motivaciones y los principales desafíos que enfrentan las personas que lo hacen en el mundo.

El trabajo -llevado a cabo por OnePoll con 23.500 participantes- muestra que tanto a escala global como en los países de Centro y Sudamérica, para 70% de los encuestados la principal razón de emprender es la posibilidad de hacer realidad una pasión y de ser su propio jefe.

Particularmente, en Argentina, si bien cerca de 30% de los encuestados disfruta de su trabajo actual, 71% cree que tener su propio negocio es más gratificante que trabajar para otra persona o para alguna empresa y 55% sueña con el día en que renuncian a sus trabajos fijos.

Por su parte, en los países de Centro y Sudamérica, aproximadamente ocho de cada 10 encuestados aspiran a tener un negocio o tienen actualmente uno.

En Argentina, la flexibilidad de horarios, la capacidad de ser su propio jefe y la posibilidad de perseguir un sueño propio son las características que más beneficios le ofrece a aquellos que aspiran a crear su propio negocio, en un porcentaje de más de 60% entre los encuestados.

En líneas generales, y especialmente en este país, la encuesta apuntó a que la mitad (50%) -con casi igual proporción entre hombres y mujeres- todavía no se lanzó con un negocio propio pero que aspira a tenerlo, lo ha intentado o ha dado ya los primeros pasos para hacerlo.

Más aún, si bien más de la mitad de los encuestados no cree que tenga oportunidad, 58% coincide en que se sentiría más seguro para comenzar un negocio independiente si cuentan con la ayuda y el acompañamiento de un socio.

Más de la mitad de los encuestados también coincide en que tanto hombres como mujeres enfrentan similares desafíos a la hora de emprender un negocio. Sin embargo, para ambos sexos, las principales barreras son los altos costos de inversión inicial (69%), la falta de información sobre datos de mercado y financiamiento (40%) y el temor a que el negocio no sea exitoso ni rentable (30%).

Como inversión inicial, 81% de los argentinos usaría recursos propios, pero también consideran buscar algún tipo de inversión (34%), buscarían un socio (29%) o se financiarían con préstamos personales (27%); y sólo 17% pediría dinero prestado a algún familiar.