En Argentina, las mujeres representan 40% del total de los emprendedores

Varios informes destacan su avance. Sin embargo, siguen por debajo en números con respecto a los hombres; aún quedan muchas barreras que derribar. En la región, varios sitios web las ayudan a lograr sus objetivos en este sentido

Ayer fue el Día de la Mujer Emprendedora. Según afirma un informe de la Asociación de emprendedores de Argentina (ASEA), el porcentaje de mujeres emprendedoras en el país a final de 2018 fue de 40% del total. Más aún, según un informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2018-2018 el emprendimiento femenino sigue por debajo en números con respecto al masculino. En concreto, el informe revela que 39,2% de las mujeres perciben que existen oportunidades para emprender en los próximos seis meses, frente a 45,8% de los hombres. La diferencia también es sustancial entre las mujeres y hombres que poseen conocimientos y habilidades para emprender, en forma concreta, 82,3% de las mujeres frente al 85% de los hombres.

El informe explica que hay factores que favorecen tomar la decisión de emprender, como son la percepción de que existen buenas oportunidades de negocio en los próximos seis meses, la posesión de los conocimientos y habilidades necesarias para emprender, y conocer a otras personas emprendedoras, así como otros factores inhibidores del emprendimiento como el miedo al fracaso.

En ese sentido, el miedo al fracaso las marca también a ellas más que a los hombres, esto es, 34,2% frente a 31,5% de éstos. Además, 52,2% de ellas conoce a otras personas que han emprendido durante el año anterior, frente a 57,7% de los hombres.

Los hombres y sus números

Los hombres obtienen porcentajes superiores en aquellos indicadores que favorecen emprender, tal y como revela el informe. Dichos indicadores son la detección de oportunidades de negocio, posesión de los conocimientos y habilidades necesarias para emprender, y el conocimiento de otras personas que han emprendido.

Por otro lado, 28,5% de los hombres que no están involucrados en el proceso emprendedor considera que existen oportunidades para emprender en los próximos seis meses, mientras que las mujeres no emprendedoras no emprenden por miedo al fracaso, en concreto 46,7% frente a 42,3% de los hombres.

El informe refleja a su vez que estas diferencias se mantienen a las presentadas en informes de años anteriores.

Sitios para mujeres emprendedoras

Existen en el país y en la región diversos sitios web que proporcionan herramientas para mujeres emprendedoras. En todos los casos, el objetivo es promover la creación de nuevas empresas de la mano de las mujeres. Algunos de estos sitios son:

• Mujer Emprendedora de Latinoamérica y el Caribe. En el sitio web de la plataforma, aseguran que este espacio “se forma para inspirar a más mujeres a animarse a desarrollar todo su potencial personal y profesional, a pensar en grande y así crear empresas de alto impacto, que se conviertan en el motor de crecimiento de Latinoamérica y el Caribe” y agregan que intentan impulsar los equipos fundadores que incluyan mujeres. Sitio: www.mujeremprendedoralac.org

• Endeavor Argentina. Desarrolla, junto con ASEA, el taller Mujeres Emprendedoras, en el que se trabajan temáticas relacionadas a los desafíos, las dificultades, las problemáticas y las oportunidades relativas a emprender en Argentina. Esta organización trabaja bajo el objetivo de ayudar al desarrollo de algunos emprendedores seleccionados colaborando en crear un plan estratégico y ofreciendo el acceso a recursos y a una red mundial de otros emprendedores.Sitio: www.endeavor.org.ar

• Asociación de Emprendedores de Argentina. Es una ONG que intenta ayudar a desarrollar y fomentar a los emprendedores del país acompañándolos durante todo su proceso. Su acción está determinada bajo los valores que lo definen como inclusivo, apartidario, cercano, positivo y descentralizado. Esta organización redactó y presentó una ley, llamada Ley de Emprendedores, que tiene entre sus puntos principales la misión de establecer un día de la mujer trabajadora. Sitio: www.asea.com.ar

• Emprendedoras en red. Es un grupo de que participó en el sector de mujeres emprendedoras, integrando la Red de Emprendedoras, y también el Club de Microemprendedores. Destacan que su trabajo está guiado por la perspectiva de género, las inquietudes sociales y el interés por el desarrollo de las personas, así como también por un conocimiento del sector empresario. Ofrecen capacitación a quienes forman la red y trabajan siempre bajo el marco del comercio justo y la responsabilidad social. Sitio: www.emprendedorasenred. com.ar

• ME. Madre Emprendedora. Es una organización que fomenta programas y proyectos que impulsen a las mujeres emprendedoras a la autonomía económica y la generación de ingresos. Su labor está orientada a eliminar las barreras de género y la desigualdad, además de visibilizar la necesidad de cambio del rol de la mujer madre. Entre sus funciones podemos destacar, citando el contenido de su sitio web, la de: “Vincular a las emprendedoras con una red de apoyo: mentores, consultores, inversores/as y referentes del área específica de su emprendimiento”. Sitio: www.madreemprendedora.com.ar

• CRIAR. Comunidad de Mujeres Emprendedoras. Es una asociación sin fines de lucro que apoya a las mujeres emprendedoras y trabaja para aumentar la presencia femenina en el sector productivo, promover la independencia económica. Esta organización se autodetermina como una Red de Mujeres Activas. Sitio. www.emprendedorascriar.org

• JA Argentina. Programa mujeres emprendedoras: La ONG Junior Achievement tiene como objetivo preparar a jóvenes para los nuevos empleos que surgen y que van a desarrollarse en el futuro. Cuenta con el programa de mujeres emprendedoras, que brinda capacitación en negocios y en gestión a mujeres de bajos recursos, alentándolas a emprender e incluso ofreciendo una ayuda crediticia al momento de la ejecución. Sitio: www.junior.org.ar