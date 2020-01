Emprendimiento basado en Inteligencia Artificial proyecta significativo desarrollo

Un informe detectó los principales retos para quienes quieren desarrollar un proyecto vinculado a la IA en la región: escasez de talento especializado, la falta de un mayor volumen de datos para desarrollar la IA, el desconocimiento por parte de los clientes y la dificultad para encontrar financiamiento

Un informe desarrollado por Everis, la consultora multinacional en tecnología parte de NTT Data, y Endeavor, organización sin fines de lucro que promueve el emprendimiento de alto impacto, determinó que el desarrollo de empresas ligadas a la Inteligencia Artificial (IA) en América Latina está en una etapa inicial, aunque se proyecta una significativa expansión para el cierre de año, destacando las compañías de Argentina, Perú y Brasil.

El Índice de Nivel de Innovación y Crecimiento de Inteligencia Artificial (INICIA), calculado a partir de variables como el año de fundación de las empresas, inversión recibida, técnicas de IA utilizadas, entre otras, es de 32% para estas compañías. Así, estas empresas se entienden como jóvenes y pequeñas, pero con un crecimiento porcentual significativo esperado en generación de ingresos.

“Es una industria que se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, tomando en cuenta que 63% de las empresas vinculadas a la IA fueron fundadas entre 2012 y 2016. Utilizan la IA, sobre todo, para clasificar información, predecir escenarios y operar chatbots, y se espera que sigan creciendo”, comentó Alejandro Legazcue, director de Arquitectura Digital de Everis.

El informe, denominado “Impacto de la Inteligencia Artificial en el Emprendimiento”, detectó también los principales retos para quienes quieren desarrollar un proyecto vinculado a la IA en la región: escasez de talento especializado, la falta de un mayor volumen de datos para desarrollar la IA, el desconocimiento por parte de los clientes y la dificultad para encontrar financiamiento.

El estudio precisó también que los principales sectores con desarrollo de aplicaciones de la IA son provisión de software y servicios a terceros (43%), cuidado de la salud (17%), medios de comunicación, educación, minería, marketing, movilidad, cadena de suministro y retail.

En relación a las ventas, el estudio determinó que las compañías argentinas son las líderes de la región con una facturación promedio con U$S 3,67 millones, seguidas por ventas de U$S 2,79 millones de las peruanas que incrementaron su facturación respecto de 2018 (US$ 1,45 millones). Las brasileras y colombianas se ubicaron en el tercer y el cuatro lugares (U$S 2,28 millones y U$S 1,19 millones, respectivamente) en el presente año.

Las chilenas, en tanto, aparecieron en el último lugar. Su facturación promedio asciende a U$S 1,02 millones, una cifra por debajo del promedio: U$S 1,64 millones. No obstante, las firmas locales basadas en IA muestran un avance respecto de los U$S 710 mil anotados en 2017 y los US$ 490 mil de 2016.

Financiamiento

La mayoría de las empresas encuestadas manifestaron que encontrar fondos con los que financiar su proyecto resulta demasiado complicado en América Latina, en comparación con lo que ocurre en Estados Unidos.

Para poder desarrollar su actividad en estos mercados, 60% de las empresas representadas en el estudio recibió financiación externa de una o varias fuentes (33% de capital semilla, 29% de capital privado, 21% en rondas de financiación de serie A o B, y 17% de angel investors).

“En Latinoamérica los inversionistas son adversos al riesgo y están acostumbrados a invertir en industrias tradicionales, por lo que tienen métodos de evaluación tradicionales, lo que no se ajusta a la industria tecnológica. A nosotros lo que nos funcionó mejor es levantar fondos con inversionistas ángeles, ya que invierten más desde los instintos”, dijo Juan José Besa, Fundador y CTO de Wholemeaning.

El documento consideró 70 empresas de Latinoamérica que utilizan IA: Perú (4), Argentina (6), Colombia (8), Chile (10), Brasil (12) y México (30). La muestra presenta un porcentaje de confianza de 95% y un margen de error de 10%.