“El concepto de emprendedorismo ya está arraigado; ahora hay que hacer que los emprendedores escalen”

Con un auditorio colmado, Luciano Nícora abrió la 14ª edición de Experiencia Endeavor Córdoba. Recorrió los pasos del camino emprendedor. Aseguró que es un trabajo full life y que no se puede emprender “a medias”

Por Natalia Riva – nriva@comercioyjusticia.info

“Quienes vinieron acá es porque tienen una inquietud. Quizás no sepan bien cuál es, pero algo los hizo venir. Y así se empieza en el camino emprendedor. El segundo elemento que se presenta es la necesidad de salir a la búsqueda de algo. Hay dos cosas que hacemos los emprendedores cuando movilizamos los proyectos de negocios, que tiene que ver con identificar qué me moviliza a mí, cuál es mi propósito, con qué problema de este mundo me siento conectado. Antes que encontrar la solución, tienen que enamorarse del problema. Luego, si a eso lo llevamos al mundo de los negocios, vemos qué propuesta de valor puedo construir para solucionar ese problema”.

Con estas palabras, Luciano Nícora, vicepresidente de Endeavor Argentina, abrió una nueva edición de Experiencia Endeavor, este año con una convocatoria que superó ampliamente las expectativas de los organizadores: más de tres mil personas se acercaron al Centro de Congresos y Convenciones del Quorum Córdoba Hotel para escuchar historias de empresarios, y conectarse y vincularse con referentes del ecosistema emprendedor.

En esta misma línea, el fundador de VN Global BPO, desmitificó que quienes deciden emprender “tienen más tiempo, libertad y plata”. “Cuando pregunto por qué alguien quiere hacer su propio negocio, casi la mayoría dice que es para tener más libertad y ganar más. Y las anteriores son las dos grandes mentiras de este mundo; los emprendedores no tenemos más tiempo ni más plata. Eso se da con el tiempo. El emprendedor tiene que saber que es un trabajo full life”.

Para Nícora, otra de los errores que muchas veces cometen las personas, es querer trabajar en relación de dependencia y como emprendedor a la vez. “Cuando se hace eso, algo una de las dos cosas se desatiende. El verdadero emprendedor nace cuando decide renunciar a su trabajo fijo, con todos los riesgos que eso supone”.

Al final de su presentación, hizo referencia a la importancia de profesionalizar a las empresas familiares incorporando profesionales que no sean de la familia, con el objetivo de que puedan perdurar en el tiempo. “Hay momentos en que el emprendedor es fundamental dentro de las empresas, y hay otro en que debe decidir dar un paso al costado y que otra persona pueda seguir con la gestión”, completó.

Más tarde, en diálogo con Comercio y Justicia, el empresario hizo referencia a la importante convocatoria de esta edición y adelantó que el año que viene harán foco en los estudiantes del último año del secundario. “Queremos inculcar en los adolescentes que están por elegir, que no sólo pueden optar por las carreras tradicionales y los trabajos en relación de dependencia, si no que también pueden emprender”.

Por último, Nícora hizo referencia al objetivo final de Endeavor: “Nuestro propósito es transmitir cultura para formar emprendedores de alto impacto, de pensamiento global. Y que todos sepan que el momento de emprender es cuando uno tenga ganas. Hoy, el concepto de emprendedorismo ya está arraigado; ahora hay que hacer que los emprendedores escalen, pasen a otro estadio”, finalizó.

Otras actividades

Bajo el lema “Activá tus ideas, descubrí cómo hacerlo y conectá con la comunidad”, los asistentes también pudieron realizar otras actividades a lo largo de la jornada, entre las que se destacaron las charlas inspiradoras Endeavor Talks, en las cuales pudieron conocer las experiencias de Martín Castelli (Isadora y Todo Moda); Brenda Haines (Tu Espacio Organizado); Josefina Helguera (Rapsodia); Martín Migoya (Globant); Juan Pablo Larenas (Sistema B); Luciana Periales (Neverland); y Luciano Nícora (VN Global BPO). Martín Frascaroli (Aivo) será el moderador de todo el evento.

Los asistentes también participaron de talleres para potenciar sus emprendimientos, a cargo de referentes de Facebook e Instagram, Google, IBM y Digital House. Además, se realizaron actividades de encuentro como Meet the Companies, para conectar emprendedores con grandes empresas e inversores y otros actores; mentorías grupales y el clásico After Networking. Asimismo, se desarrolló el Club del Pitch Special Edition, en el cual emprendedores dieron a conocer su idea a un jurado calificado y recibibieron sus comentarios.