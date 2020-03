Dos emprendimientos cordobeses liberan sus servicios educativos durante el aislamiento

Evaluados y Filadd, dos startups locales que con tecnología se acercan al sector educativo (alumnos y docentes de todos los niveles), están teniendo un aumento en la demanda de sus servicios por esta coyuntura. Para potenciar la educación virtual, decidieron ofrecer sus herramientas de forma gratuita

Natalia Riva nriva@comercioyjusticia.info

La digitalización ya es parte en cualquier vertical de negocio e industria. Esta realidad no viene siendo ajena a la educación, en todas sus modalidades y niveles. Las Edtech, término que adquirieron las empresas que con tecnología se dedican al desarrollo y aplicación de herramientas digitales con el fin de acercar y mejorar la educación, se convirtieron en un sector muy importante dentro del ecosistema emprendedor.

Los emprendimientos en Córdoba no son ajenos a esta realidad y en los últimos años surgieron varias startups que, exitosamente, vienen creciendo en el sector educativo. Evaluados y Filadd son algunos ejemplos que, por esta coyuntura, han visto crecer la demanda de sus servicios. En diálogo con Comercio y Justicia, los fundadores de estas iniciativas contaron cuáles son los planes que tienen para sacar provecho del aislamiento y no sólo hacer crecer su negocio sino también convertirse en una ayuda a docentes y alumnos.

Evaluados

Los emprendedores que crearon la plataforma y app Evaluados la convirtieron, por estos días, en EvaluadosEnCasa.

Es una plataforma digital que vincula las nuevas tecnologías con la educación y propone el celular como aliado clave para que el estudiante pueda responder evaluaciones o encuestas dinámicas. Hasta el 31 de este mes -con muchas posibilidades de que se extienda por más tiempo- la plataforma está disponible de forma gratuita para docentes de las universidad y colegios públicos. Asimismo, hay tratativas de extender esta gratuidad a docentes de entidades privadas también.

Alejandro Parise, cofundador y CEO de este emprendimiento, contó que en los últimos días se sumaron unos 100 docentes a la plataforma web y la descarga de la app por parte de los alumnos tuvo un incremento de 30% con respecto al mismo mes del año pasado. “Los docentes son los que deben registrarse en la plataforma y compartir las actividades con sus alumnos quienes tienen que bajar la app desde los celulares.

Hoy contamos, en total, con unos 1300 docentes de todos los niveles que utilizan nuestra plataforma y provienen de diferentes países de América Latina. Además, tenemos unos 60 mil estudiantes usando la herramienta en la región”, destacó el emprendedor.

Según proyectó Parise, la “gratuidad en el uso de la plataforma” puede extenderse hasta fines de abril en caso que sea necesario. “Como primer paso, hemos creado para los docentes que se registran, un cuestionario sobre el coronavirus para que aprendan a usar la herramienta y compartan con sus alumnos”, aseguró Parise.

De esta manera, EvaluadosEnCasa, se convierte por estos días en una tecnología al servicio de la educación para seguir practicando. “Es una manera diferente de seguir estudiando para complementar con los portales de contenido o el material didáctico de cada docente. Es el medio por el cual pueden obtener información en tiempo real de su comprensión y opinión de los estudiantes”, explicó el emprendedor.

Además, entre las funcionalidades disponibles, el docente a través de la web tiene la posibilidad de visualizar: quién lo hizo, a quién le falta hacer, reforzar el tema que reitera errores en las respuestas y hasta puede ver de manera individual aquel estudiante que está fallando para acercarse mejor.

“Esta solución permite tener una mirada detallada acerca de la trayectoria académica de la clase en estadísticas, de manera general o particular. Como dato de color, la app cuenta con una funcionalidad de aprendizaje adaptativo, a medida que los estudiantes van respondiendo, Evaluados aprende de estos errores reconociendo a cada estudiante y de manera individual le recomienda automáticamente que los vuelva a repasar para que el docente pueda seguir avanzando con los temas”, resaltó Parise.

Más información: www.e-valuados.com

Filadd

Otra startup edtech cordobesa que se sumó a liberar parte de sus servicios durante el aislamiento obligatorio es Filadd, una plataforma que vende cursos online de apoyo universitario.

En esta academia online, el usuario puede estudiar desde cualquier ubicación (siempre y cuando tenga Internet), en el momento que quiera y desde cualquier dispositivo (PC, notebook o celular).

Por su parte, los cursos son grabados por profesores con años de experiencia y que fueron cuidadosamente seleccionados por el equipo de Filadd.

“En línea con las medidas institucionales tomadas en torno al Covid-19, desde Filadd consideramos importante seguir trabajando para encontrar alternativas efectivas en pos de contribuir a la comunidad universitaria. Por este motivo surgió la iniciativa junto con el apoyo de profesores, quienes comparten nuestra postura frente al contexto que atraviesan los universitarios, de liberar de forma gratuita, hasta el 31 de marzo próximo, las primeras unidades de los cursos para que los estudiantes, cuyas clases fueron suspendidas, puedan reforzar sus estudios”, explicó Joaquín Olmedo, cofundador de esta plataforma educativa, quien destacó que por esta coyuntura la demanda de cursos fue de 250% mayor a lo esperado.

De esta manera, según profundizó el emprendedor, “están liberados todos los contenidos de los profesores que accedieron a liberarlo que, generalmente, son los primeros capítulos o unidades de los cursos para que el usuario refuerce lo que va perdiendo de clases. Si se extiende el aislamiento, se extenderá la gratuidad”.

Como otra iniciativa que están instrumentando en este momento, es el acercamiento a universidades privadas para ofrecerles los servicios de forma gratuita para generarles contenido y que puedan llegar a sus alumnos de manera online ya que están suspendidas las clases.

Cabe destacar que la startup no sólo tiene oficinas en Córdoba sino también en Buenos Aires y Santiago de Chile, ya lleva preparados a más de 10 mil alumnos y actualmente trabaja activamente con 150 profesores.

Más información: academia.filadd.com