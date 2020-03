Desarrolladores argentinos crearon CoTrack, una app para reducir contagios

En poco menos de una semana, un grupo de 15 emprendedores tecnológicos autoconvocados trazaron un plan de acción para presentar una aplicación de diagnóstico y seguimiento en tiempo real que busca ayudar a reducir los contagios de coronavirus en la Argentina.

CoTrack cruza información GPS del teléfono móvil con la de otras personas que hayan sido contagiadas (previa corroboración y certificación de entes gubernamentales). La aplicación registra localmente en el dispositivo móvil de cada usuario los lugares y momentos por donde circula y busca coincidencias con personas que hayan sido diagnosticadas con Covid-19. De haber un match, alerta y recomienda acciones a seguir.

La aplicación, 100% colaborativa y de código abierto, utiliza la ubicación para cruzar información de lugares y trayectos en donde haya estado el usuario con las ubicaciones aproximadas de otras personas contagiadas de los últimos 14 días. Las coordenadas y horarios de localización se guardan en el celular de manera encriptada. No hay ningún tipo de identificación con la cual se relacione al usuario o a su dispositivo móvil con los datos de ubicación, aseguraron los emprendedores.

En caso de contraer coronavirus, si el usuario ya tiene la app, puede compartir sus datos a la comunidad para que, automáticamente, otras personas sean notificadas que deben tomar medidas, al tiempo que el Ministerio de Salud o el área pertinente puedan subir la información a la aplicación con el mismo fin.

Los desarrolladores esperan poder lanzar la aplicación en breve. “Habrá varias versiones que saldrán momento a momento. No queremos esperar a tener algo perfecto porque no lanzaríamos más y esto es urgente”, sostienen y recalcan que, en el proyecto, que no tiene fines de lucro, participan voluntarios de Colombia, Estados Unidos y Argentina.