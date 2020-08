Crisis y oportunidad: cinco estrategias de emprendimientos que se potenciaron en pandemia

Adecuarse rápidamente a las circunstancias que brinda el contexto es el común denominador entre los emprendedores de Mobbyt, Cubargetina, Freecovid, Teilu y Easy Order, todas iniciativas que dieron un salto muy importante porque se reinventaron para dar solución a problemáticas surgidas en cuarentena en distintos sectores

Desde el comienzo de la pandemia hasta hoy se dieron a conocer diferentes estudios -nacionales y regionales- que tenían como objetivo medir la “temperatura” del sector conformado por emprendimientos y startups, un segmento con mucho protagonismo en la provincia de Córdoba. Todos los informes coinciden en que las perspectivas no son muy alentadoras y muestran resultados como los siguientes: 53% de los emprendedores regionales “no está vendiendo nada” (según Prodem y BID); 22% de los emprendimientos aún no sabe cómo vender online; 35% podría dejar de funcionar (según Asea); además de que la crisis del coronavirus está impactando de lleno en 74% de las startups (según Wayra).

Sin embargo, contra todo pronóstico, se reiteran historias de emprendedores que encuentran en las crisis una oportunidad para crecer, ya sea porque supieron adaptarse a tiempo y dar un giro en su modelo de negocio o porque se animaron a comenzar de cero con una iniciativa que da respuesta a problemáticas ocasionadas por el covid-19.

Son quienes tienen muy presente que la innovación es protagonista en estos momentos para acompañar los cambios en los consumos, y aprovechan la agilidad que tienen las pequeñas empresas para dar un golpe de timón y comenzar de nuevo.

En este informe, Comercio y Justicia repasa cinco casos de emprendedores cordobeses que están creciendo a pesar de un contexto adverso, todos apalancados en la digitalización y el uso de la virtualidad.

Mobbyt, una plataforma educativa que llegó a 100 mil usuarios y a 90 mil juegos creados

Mobbyt es algo así como el “YouTube de los videojuegos educativos”. Es decir, es una plataforma que cuenta con un portal de libre acceso donde se encuentran decenas de miles de juegos educativos. Todos ellos creados por la comunidad de docentes y alumnos del mundo. Cuenta, además, con una herramienta (también en línea) que permite, en cuestión de minutos, crear esas piezas digitales que luego aparecen en el portal. Tanto la herramienta como los juegos pueden utilizarse desde el teléfono móvil o la computadora sin que sea necesario instalar aplicaciones o descargar programas. Es apta para todo tipo de usuarios y edades ya que no es necesario saber programar para crear estas propuestas lúdicas. El usuario ingresa al sitio web y en simples pasos el sistema lo ayuda a tener un juego listo con su propio contenido educativo (o elegir alguno ya creado) para trabajar en la clase del día.

Este emprendimiento cordobés fue fundado por Germán Lanfranco (47), quien desde hace 25 años se desempeña como docente de Educación Tecnológica en un colegio secundario de Villa Ascasubi, en el interior de la provincia. “Como muchas soluciones relacionadas a la educación, que están en la web, Mobbyt tuvo un crecimiento exponencial con la llegada de la pandemia. Esto provocó un problema para mantenerla en línea, durante los primeros días del aislamiento, por la gran demanda de docentes, familias e instituciones que buscaban llegar a los alumnos con propuestas formativas poderosas”, cuenta Lanfranco sobre el inicio de la cuarentena.

“Para jugar en Mobbyt no es necesario estar registrados. Sin embargo, quien se registra, además de la posibilidad de crear juegos tiene una serie de ventajas extras. En estos días estamos alcanzando los cien mil usuarios registrados, mientras que los juegos creados están en el orden de los noventa mil”, enumera el emprendedor.

Acelerar los procesos

El costo de mantener la herramienta funcionando en los servidores de Internet obligó a acelerar la implementación de los modelos de negocio que estaban planificados para más adelante. En sostener este crecimiento, la incubadora Anden (de la UNT-RC) tuvo un rol muy importante ya que ofició de nexo con IBM Argentina para que esta empresa brindara su apoyo a Mobbyt por medio del programa Startups with IBM. Mediante esta acción, Mobbyt se aloja, ahora, en la nube pública de IBM, lo que le permite tener escalabilidad y flexibilidad para soportar la creciente cantidad de accesos.

Según cuenta Lanfranco, las estrategias utilizadas en este contexto fueron las mismas que tenían en la previa a la pandemia, pero potenciadas. “Pasamos a atender varias notas de prensa por semana, al igual que a brindar conferencias y capacitaciones de las instituciones de España, México, Colombia, Perú, Bolivia y distintas partes de Argentina que nos invitan. Cada una de estas acciones, más la recomendación de los propios usuarios o nuevos tutoriales sobre el uso de Mobbyt que aparecen en YouTube, hacen que se conozca esta posibilidad y el crecimiento se acelera”, ejemplifica.

Lo que viene

Hacia adelante, el emprendimiento se prepara para hacer crecer su modelo de negocio: se está traduciendo la plataforma al inglés y a otros idiomas para abrir nuevos mercados; se están desarrollando nuevas funcionalidades; y se avanza en la incorporación de inteligencia artificial para asistir al usuario en todas las fases de creación de contenidos.

“En la era en la que la tecnología plantea un cambio de paradigmas en la forma en que evolucionará la educación, por sus características, los videojuegos se presentan como la corona de este movimiento: atrapan la atención, tienen un alto poder motivacional, permiten aprender del error, proponen desafíos y recrean universos donde el jugador experimenta situaciones, entre otras virtudes”, finaliza Lanfranco.

CubArgentina: seguir bailando en pandemia y crecer más de 50% gracias a la virtualidad

Las academias de baile fueron unos de los rubros más afectadas por la pandemia. En este contexto, la única opción posible era continuar con las actividades por medio de clases online. Sin embargo, en el caso de la academia de danza Cubargentina, la idea de dar clases virtuales ya era una alternativa que venía pensando antes de la cuarentena y que finalmente este contexto impulsó a dar forma.

“El emprendimiento surgió al comienzo de la pandemia, comenzamos a dar clases virtuales para poder seguir con todas las actividades y fue nuestro puntapié inicial para comenzar de lleno en el mundo digital. El primer paso lo desencadenó el aislamiento y la necesidad de generar una nueva forma para seguir trabajando y teniendo ingresos, mantener el alumnado y seguir enseñando”, cuenta Antonella Bosco, quien junto a Diego Heredia dan vida a esta academia de baile.

Bajo esta nueva modalidad, el emprendimiento artístico creció en estos últimos meses entre 50% y 60% y sus fundadores atribuyen este incremento a la “virtualidad” que permite trabajar sin fronteras. De esta forma, hoy cuentan con alumnos de otras provincias que habían conocido en otras oportunidades durante viajes de trabajo.

“Hoy son más de 200 personas las que han pasado por nuestras clases virtuales y se siguen incorporando. Nuestra proyección es llegar a mil alumnos de aquí a un año y seguir creciendo de manera constante”, aseguran.

Entre las estrategias comerciales que utilizan para darse a conocer aparecen en primera medida el uso de las redes sociales para subir videos como para hacer publicidad y promociones. También destacan el uso del “chat marketing” que, en palabras de los emprendedores, “es lo mejor a la hora de vender cualquier servicio”.

Nuevas formas

Además de “invertir y apostar a un nuevo proyecto en época de incertidumbre”, los emprendedores resaltan como los principales desafíos “aprender y generar el mejor servicio posible para los alumnos, ya sea desde lo auditivo (micrófonos, cables, música), visual (cámaras, luces, escenografía), como también en la enseñanza”. Sobre esto, aseguran: “No es lo mismo enseñar de manera presencial que de forma virtual: aprender a dar clases en espejo, mostrando diferentes frentes, hemos integrado la utilización de los instrumentos musicales para que realmente el alumno se lleve la mejor experiencia, también el estudio y aprendizaje sobre plataformas que hagan que estemos solo a un click de distancia”.

Para esta reconversión, los jóvenes emprendedores se capacitaron y recibieron asesoramiento principalmente de Andén, la incubadora de empresas de la Universidad Tecnológica Nacional-Regional Córdoba. “Creemos también que una parte fundamental es potenciar nuestro propio ser para poder ir resolviendo cada una de las dificultades y hacerle frente a la vida de manera eficiente; hemos pasado por momentos duros y hoy elegimos tomar impulso siendo protagonistas y yendo por lo que queremos”.

Freecovid, un programa que acompaña a los hoteles hacia la nueva normalidad

Freecovid es un programa integral de información, capacitación y comunicación para la implementación de protocolos de bioseguridad en la industria del turismo y nace como una necesidad de un atributo de confianza para un mercado tan golpeado actualmente como son los viajes.

Según cuenta Nicolás Ferreyra, CEO del emprendimiento y también fundador de la startup de turismo Tripflix -que tuvo que reinventarse a causa de la pandemia-, en el sector hotelero hoy la preocupación está puesta en la implementación y en la comunicación efectiva de los protocolos, para poder obtener la confianza necesaria y aumentar la ocupación en el establecimiento. “El objetivo es ayudar a la reapertura de hoteles, principalmente a los pequeños y medianos que no tienen los recursos y presupuesto para contratar su propio departamento de calidad de servicios y sanidad. Pretendemos llegar a unos 3 mil establecimientos hasta diciembre 2020 en toda Latinoamérica”, agrega.

Con este propósito surgió Freecovid, para que los establecimientos cuenten con una herramienta basada en protocolos confeccionados por la OMS (Organización Mundial de la Salud), la OMT (Organización Mundial del Turismo) y los gobiernos de cada país donde operan.

“Estamos en Argentina, Brasil, Perú y próximamente en Colombia y México. En todos los países tenemos un equipo de bioingenieros expertos en sanidad que lideran los contenidos, como también nos asociamos con influencers de turismo, expertos en marketing turísticos y desarrolladores de tecnología contactless, que permite check-in, pagos y pedido de servicio al cuarto sin contacto personal”, cuenta Ferreyra.

Actualmente, más de 30 hoteles ya realizaron el programa en el norte de Brasil y más de 40 en Argentina están en ese proceso.

“Desde que lanzamos oficialmente el programa, un gran porcentaje de hoteles tiene mucho interés sobre el tema, sobre todo los hoteles 3 estrellas o superior que no son de cadenas o grupos hoteleros; mientras que otra gran cantidad de hoteles familiares y alojamientos aún están paralizados y no vislumbran ni una fecha posible y no tienen claro cómo y cuándo van a volver a abrir. Para estos más pequeños estamos trabajando con Secretarías de Turismo Municipales para empezar a prepararlos”, destaca Ferreyra.

Para captar la atención de los establecimientos hoteleros, utilizan la estrategia del bootstrapping (emprender con pocos recursos) a través de la publicación en redes sociales, así como la realización de webinars para la concientización de la seguridad sanitaria.

“Hasta que exista una vacuna o tratamiento efectivo contra el covid-19 vamos a tener que convivir con la enfermedad; es por eso que más allá de los cambios que van a sostenerse en sanitización y limpieza de los hoteles, tendremos tres años para trabajar y luego pensamos incorporar nuevos cursos profesionalizantes para la industria turística”, proyecta Ferreyra.

Teilu: La plataforma inclusiva tuvo un crecimiento exponencial y ahora se prepara para conquistar la región

Es una plataforma web de distribución y estreno de contenidos audiovisuales accesibles para personas ciegas y sordas, o como muchas veces la prensa los ha bautizado, el “Netflix inclusivo”. Adapta películas y series con audiodescripción, subtitulado y lengua de señas argentina. La plataforma está en línea desde noviembre de 2019, y es de acceso gratuito.

Más allá de que la plataforma nació en 2016, cuando la demanda de contenidos audiovisuales accesibles comenzó a ser muy grande, el gran impacto y “explosión” de la plataforma se produjo en cuarentena. “Evidentemente las personas ciegas y sordas, al igual que todo el mundo, buscaron espacios para el entretenimiento y el ocio durante la cuarentena y tantas horas en nuestros hogares”, reflexiona Maximiliano Pineda, fundador de Teilu, y licenciado en Cine y Televisión.

Para dimensionar el crecimiento, hasta marzo de este año había cerca de 500 personas suscriptas a la plataforma, con el inicio de la cuarentena ese número comenzó a subir exponencialmente hasta llegar al mes de agosto con casi 13 mil suscriptores y proyectan llegar a 16 mil a fin de año y duplicar ese número el año que viene. “Definitivamente superó nuestras expectativas y en medio de semejante crisis global, nuestra idea tuvo una acogida muy grande y un nivel de adopción increíble”, dice el emprendedor.

Un servicio diferencial

Pero este crecimiento no fue casual. Este emprendimiento cuenta con un gran diferencial y es que hasta el momento no hay ninguna propuesta de cine accesible en Argentina. También es importante destacar que no sólo los contenidos son accesibles, si no que la plataforma también lo es: contiene desarrollo tecnológico con “texto oculto” que es una técnica que se utiliza para que los lectores de pantalla de las personas ciegas lo reconozcan y puedan navegar de forma simple por la plataforma.

“No existe hoy en el mercado otra idea como la nuestra, ni en Argentina ni en la región. De hecho, durante todo este tiempo, y gracias a los informes de ‘analítica’ que tenemos en la plataforma, pudimos detectar la inmensa cantidad de personas que quisieron suscribirse de otros países a Teilu pero que por el momento no pudieron hacerlo, ya que está habilitado sólo para Argentina por una cuestión de derechos de distribución de los contenidos”, resalta Pinela.

Durante la pandemia, se sumaron a la campaña global “yo me quedo en casa”, haciendo publicidad paga en redes sociales pero, sobre todo, según cuenta Pinela, trabajaron con una gran red de contactos y organizaciones vinculadas a la comunidad de personas ciegas y sordas en todo el país. “El mayor impacto de la campaña fue a través de una cadena de whatsapp que impulsamos estratégicamente entre esta red de contactos y que llegó a todo el país. El eslogan es ‘Si conoces a una persona ciega o sorda contale de Teilu’, apelando a que en este momento crítico de pandemia nuestra plataforma realmente puede ser un espacio de contención y entretenimiento, y resultó realmente muy efectiva”.

Proyecciones

El gran desafío para adelante es poner en marcha el modelo de negocios de Teilu y crear una gran comunidad alrededor de la plataforma. “Nuestro modelo de negocio está interesado en los ‘estrenos simultáneos’ de las películas. Queremos llevar el modelo tradicional del cine a la virtualidad. Que todas las películas que se estrenen en las salas tradicionales tengan su estreno en Teilu, pero en su versión accesible para personas ciegas y sordas”, adelanta Pinela.

El equipo se encuentra trabajando en el fortalecimiento de la propuesta en Argentina, pero también con planes de escalabilidad en la región de América Latina (de hecho, ya cuenta con las primeras alianzas en otros países). “Queremos transformarnos en la plataforma líder de contenidos accesibles en América Latina y ofrecer Teilu a un mercado de aproximadamente 70 millones de personas”, proyectó el emprendedor.

Con presencia es más de 80 locales gastronómicos, Easy Order apunta a mejorar la experiencia del cliente

Easy Order es un emprendimiento tecnológico que apunta al sector gastronómico. A través de una app, ayuda a los comensales a elegir el lugar para salir a comer, realizar las reservas y, una vez en el lugar, ofrece la posibilidad de poder ver la carta, hacer el pedido y hasta pagar por el celular. Pero eso no es todo: también se despliegan otras opciones alrededor de la experiencia de usuario que tienen que ver con valorar el lugar, obtener la declaración jurada pedida por el COE, acceder a las redes, entre otros usos. “Queremos revolucionar la manera de salir a comer”, cuenta, con entusiasmo, Maximiliano Cañete, uno de los impulsores de esta iniciativa.

La idea original comenzó a gestarse a finales del año pasado con el objetivo de brindar una herramienta para mejorar la experiencia del cliente in situ. Cuando a mediados de marzo ya tenían todo listo para salir a validar y comenzar, vino la cuarentena. Y si bien las primeras semanas fueron de respuestas negativas de todos los restaurantes y bares que contactaron ya que estaban cerrados y mejorar el servicio “no era prioridad”, de a poco fueron reconvirtiendo la propuesta hasta llegar a lo que hoy ofrece Easy Order: ofrecer una buena experiencia de usuario reduciendo al mínimo el contacto físico con el cliente.

Validar en el mercado

“Hicimos una primera versión de la herramienta en donde los clientes pueden ver con un código QR la carta y lo ofrecimos de forma completamente gratuita. El objetivo fue ayudar a los comercios en su reapertura y poder continuar con la validación y mejorar en base a las respuestas de los comercios gastronómicos y de los comensales. Hoy estamos haciendo las últimas pruebas para el lanzamiento definitivo que será en septiembre próximo”, explica Cañete.

Así, desde la reapertura de los restaurantes y bares, en más de 80 locales ya se puede encontrar la carta digitalizada por Easy Order con su QR, no sólo en Córdoba sino también en Buenos Aires y otras provincias. “Este fin de semana pasado, ya tenemos registrados más de 50 mil escaneos y un marcado ascenso diario por local”, agrega el emprendedor.

Reinventarse rápidamente

En palabras de Cañete, uno de los principales desafíos fue adaptarse al entorno cambiante que propone la pandemia, y replantear todo el emprendimiento en cuestión de días. “Terminamos de armar el equipo en cuarentena, entendimos la necesidad de nuestros clientes y vimos que necesitábamos reinventar la estructura que teníamos. El cuarto integrante se sumó en plena cuarentena; una curiosidad es que no hemos tenido nunca una reunión en persona los cuatro. El crecimiento que estamos teniendo lo adjudicamos a la perseverancia y la capacidad de adaptarnos rápidamente a las nuevas reglas y necesidades”, destaca y, al mismo tiempo, agrega que la mejor estrategia fue la colaboración: “Teníamos la capacidad de ayudar al sector con cartas digitales gratuitas, y ellos nos podían ayudar con información para terminar de madurar nuestro querido Easy Order”.

