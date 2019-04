Crédito: emprendedoras argentinas suponen un mercado potencial de US$2 mil millones

Según a un estudio de la IFC, si ellas tuvieran el mismo acceso a financiamiento que sus pares varones, el mercado crecería cuatro puntos porcentuales. Las mujeres tienen más dificultades que los hombres para acceder al crédito en Argentina

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, reveló en un nuevo estudio de mercado que las emprendedoras en Argentina son un segmento por atender por los bancos del país. Según el estudio, si las mujeres en Argentina tuvieran el mismo acceso al crédito que los hombres, el mercado crecería al menos cuatro puntos porcentuales: 640.000 nuevos créditos, por un monto de total de US$2000 millones.

El estudio fue hecho en colaboración con el IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral, y el apoyo de Goldman Sachs. “Confirma que las mujeres emprendedoras son una oportunidad de negocio altamente redituable para los bancos y un motor esencial para la generación de empleo a través de pymes y el desarrollo del país”, dijo David Tinel, gerente Regional de IFC para el Cono Sur.

Brecha de género

Las mujeres tienen más dificultades que los hombres para acceder al crédito en Argentina. Ese diferencial es de ocho puntos porcentuales, pero llega a 20 puntos porcentuales en las líneas comerciales y a 32 puntos porcentuales en hipotecarios.

Concretamente, 21% de las pymes tiene una mujer al frente, pero 72% de ellas no accede a fondeo que precisa para sus operaciones.

Según datos que difundió IFC, ese diferencial de género es mayor en los distritos con mayor densidad poblacional del país. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires la brecha es de 22 puntos (90% vs 68%), y en la provincia de Buenos Aires, de ocho puntos (51% vs 43%). En provincias como Santa Fe y Mendoza, la brecha es de 10 puntos porcentuales.

En otro orden, el estudio afirma que las mujeres son mejores pagadoras: las carteras de préstamos para las pymes lideradas por mujeres tienen menos préstamos impagos o con retrasos que las carteras de préstamos totales de pymes.

En una muestra de 154 clientes bancarios de IFC a escala mundial para el año fiscal 2015, las proporciones de préstamos improductivos a empresas lideradas por mujeres (3,6%) fueron más bajas que la proporción media de préstamos improductivos para pymes (4,5%).

Más aún, según una encuesta reciente de la Alianza Mundial para la Bancarización, citada en el estudio de IFC, en el mundol las mujeres ahorran una mayor cantidad que el volumen de préstamos, con lo que brindan a los bancos una fuente confiable de liquidez (las mujeres toman préstamos por un promedio de 82% de sus ahorros versus 146% en el caso de los hombres).

“Las emprendedoras sustentan la creación de empleo y el crecimiento económico a través de una alta tasa de ahorro personal y de destinar gran parte de sus ingresos a la atención médica, la nutrición y la educación”, destaca el informe. En este sentido, Goldman Sachs señala que disminuir la brecha crediticia de género podría aumentar el ingreso per cápita en los mercados emergentes en 12% para 2030.

En ese marco, IFC lanzó en 2010 el programa Banca Mujer que brinda financiación y asesoramiento técnico a las instituciones financieras de mercados emergentes que quieren conseguir más clientes mujeres y emprendedoras. A diciembre de 2018, Banca Mujer ha movilizado inversiones y ha proporcionado asesoría a más de 70 instituciones financieras en 43 países, con una cartera total de US$1.890 millones.