Convocan a universitarios a un desafío para descubrir tendencias en alimentos

PepsiCo lanzó “Dare To Do More”, desafío global para estudiantes y graduados universitarios mayores de 21 años que invita a explotar sus habilidades emprendedoras. Los candidatos tendrán que plantearse lo siguiente: “Si PepsiCo te diera U$S 100.000 para invertir en la próxima tendencia en alimentos o bebidas, ¿en qué te enfocarías? ¿cómo aprovecharías esta tendencia? ¿cómo llevarías esta idea al mercado?”.

El programa, que tendrá una duración de 12 semanas, busca graduados universitarios con pasión por los negocios, que identifiquen lo que ellos consideran que será el próximo alimento o bebida que causará furor en el mercado. Los aspirantes deberán crear su propio producto o desarrollar uno ya existente de PepsiCo, presentarlo ante a la dirección de la compañía y explicar cómo harían su lanzamiento al mercado.

El ganador tendrá la oportunidad de viajar a las oficinas centrales de PepsiCo en Nueva York para presentar su idea al Comité Ejecutivo de la empresa. Los candidatos interesados deberán registrarse antes del día 10 próximo.

Cómo funciona el reto “Dare to Do More” – Primera fase: Universidad PepsiCo

La primera etapa brinda a los candidatos la oportunidad de obtener una visión más profunda de la cultura PepsiCo. A través de una experiencia de aprendizaje virtual, los graduados pueden descubrir más sobre la compañía y organizar seminarios

online con líderes y antiguos graduados de “PepsiCo Go”. Interesados pueden

registrarse en https://daretodomore.pepsico.com. – Segunda fase: Presentación de ideas

La segunda etapa, también online, requiere que los graduados presenten su caso práctico de negocio sobre qué consideran que será la próxima gran tendencia en el sector de la alimentación y bebidas, y cómo y por qué puede lanzarse al mercado. Esto puede hacerse mediante la creación de un nuevo producto o mediante la

adaptación de un producto o línea existente de PepsiCo. – Tercera fase: Desarrollo de las mejores ideas

Las mejores iniciativas de la segunda fase se asegurarán un lugar en la final, en la que tendrán la oportunidad de presentar sus ideas ante un jurado de expertos

PepsiCo. Todos los finalistas trabajarán junto a un mentor experimentado de la

compañía para prepararse para la final.