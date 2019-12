Con más de 48 mil usuarios, Evaluados proyecta facturar US$200 mil el año que viene

Hoy cuenta con clientes como las universidades Siglo 21 y Continental, de Perú. Actualmente tienen presencia en Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, México y España

Por Natalia Riva – nriva@comercioyjusticia.info

Uno de lo sectores de startups más prometedor en el mundo y donde hay mucho por desarrollar es el de la tecnología educativa, o EdTech como se la conoce más habitualmente, y que consiste en la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación para apoyar procesos de aprendizajes. Evaluados es un emprendimiento cordobés dentro de esta vertical que, a través de cuestionarios dentro y fuera del aula, brinda información para docentes e instituciones sobre los temas que no se comprendieron, para reforzarlos antes del examen.

Todo comenzó en 2015, en el marco de un Startup Weekend Córdoba (un encuentro de tres que reúne a emprendedores para transformar ideas en negocios posibles). “Fuimos a presentar una idea con un amigo viendo una problemática concreta que era la falta de feedback entre docentes y estudiantes en las clases. Después que un docente explicaba un tema, consultaba con los estudiantes si habían comprendido, sin obtener ningún tipo de respuesta”, cuenta a Comercio y Justicia Alejandro Parise, uno de los fundadores de esta emprendimiento.

En ese evento, conocieron a Maria Agustina Ibañez, a quien sumaron al equipo, y luego de tres días de trabajo validando la idea con docentes y estudiantes, obtuvieron el segundo puesto. “Este fue el hito que desencadenó el emprendimiento”, recuerda.

Hoy, cuatro años después, la empresa es una realidad, y ya usan esta herramienta unos 1300 docentes y más de 47 mil estudiantes con un feedback muy positivo. Tienen como clientes a grandes universidades como lo son la Siglo 21 y la Universidad Continental de Perú, con proyecciones de cerrar negociaciones con la Universidad Blas Pascal, el Instituto Cervantes, la Universidad Americana de Paraguay y Universidad del ITSMO en Panamá.

En cuanto a la facturación, también son muy auspiciosos ya que estiman llegar a una facturación de U$S 200 mil a fines del 2020.

“Actualmente el emprendimiento se encuentra en un estadio de escalar. Ya creamos una sociedad, recibimos inversión, tenemos clientes, un buen equipo de trabajo, por lo que el próximo paso es seguir internacionalizando nuestro proyecto”, proyecta el emprendedor y destaca que ya cuentan con “docentes que utilizan Evaluados en Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, México y España”.

– ¿Cuál es el valor diferencial de Evaluados?

– Nos enfocamos en brindar a las instituciones métricas para la toma de decisiones. Si bien Evaluados lo utilizan docentes y estudiantes, quienes ven esas métricas generales son las instituciones para poder apoyar a los docente y estudiantes. También estamos agrupando estudiantes en base al comportamiento de los resultados previos a los exámenes para poder adelantarnos a los malos desempeños finales. Todo esto enfocado con nuestra visión que es acompañar al estudiante en su carrera evitando que abandone sus estudios, detectando los conceptos que no están bien claros para poder reforzarlos antes del examen. Sería como unas pruebas PISAS todos los días. En el mercado estamos con Kahoot, pero se enfoca más en la competencia dentro del aula entre los estudiantes.

– ¿Cuáles fueron los desafíos iniciales y cómo los resolvieron?

– Ninguno de los dos fundadores somos desarrolladores, por lo que el gran desafío fue encontrar “la pata tecnológica”. Inicialmente trabajamos con freelancers pero sin posibilidades de hacer crecer el producto. Afortunadamente, después de trabajar casi un año así, nos encontramos con un programador FullStack con el cual empezamos a trabajar y hoy somos socios.

Luego de tener un producto bien funcional y escalable el otro desafío fue la venta. Si bien nuestros usuarios son docentes y estudiantes, quienes pagan por la solución son las instituciones educativas, con quienes no habíamos validado bien la propuesta de valor. Luego de muchas reuniones con instituciones educativas, en 2017 conseguimos nuestro primer cliente, un colegio de 200 estudiantes. De éste aprendimos mucho y nos permitió mejorar el producto para luego ir a universidades como la Siglo 21 con 30.000 estudiantes.

– ¿Y cuáles son los desafíos actuales?

– Queremos insertar Evaluados en otros países como Colombia, Chile, México y luego Brasil. Para esto vamos a contratar dos personas que se encarguen de la comercialización para poder contactar a los directivos de las instituciones y ofrecer nuestro servicio.

– ¿Cómo se vienen financiando?

– Inicialmente con fondos públicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de software (Fonsoft); esto nos permitió durante un año poder tener fondos para el desarrollo del producto y empezar a hacer pruebas. Luego quedamos seleccionados para StartUp Chile una aceleradora que invirtió unos U$S 30 mil en Evaluados; luego en 2018 ya contábamos con clientes y fondos como “Capital Semilla” y Emprendium.

También conseguimos una inversión de U$S 70 mil de un inversor privado más U$S 30 mil de la Agencia Innovar Emprender de Córdoba. Estos fondos nos permiten escalar nuestro proyecto a la región, y contratar dos comerciales, dos desarrolladores más y campañas de marketing.

– ¿Qué proyecciones tienen a mediano y largo plazo?

– A mediano plazo pensamos hacer foco en los países mencionados en cuanto a lo comercial. En cuanto al desarrollo, queremos sumar nuevas funcionalidades como evaluaciones por competencia y una vez que el docente tienen los resultados sugerir actividades dentro de la clase. A largo plazo, en 2021 conseguir otra inversión para poder insertarnos en mercados más competitivos como Brasil y Estados Unidos.