Con la flexibilización de la cuarentena, el nivel de operatividad de las mipymes tuvo un salto de 30%

Según el informe, entre los pasados dìas 6 y el 20 de abril, el porcentaje de aquellas totalmente operativas pasó de 10% a 13% y el de aquellas parcialmente operativas, de 36% a 47%. Además, se sumaron 79 mil a la actividad y retornaron al trabajo 286 mil empleados

Desde el inicio de la crisis del coronavirus, la Fundación Observatorio Pyme (FOP) se propuso monitorear permanentemente la situación del segmento empresarial que produce 70% del empleo argentino, compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). El objetivo es aportar información útil, en tiempo real, para la toma de decisiones públicas y privadas, en favor de la continuidad del trabajo y la producción.

Según el informe, el DNU 376 del pasado día 20, modificatorio y ampliatorio del DNU 332 del pasado día 7, cambió radicalmente, en sentido positivo, la posibilidad de recomponer el capital de trabajo de las empresas y así evitar la discontinuidad del ciclo productivo y del empleo.

“En línea con la flexibilización de la cuarentena -reglamentada e informal de hecho- se observa una proporción significativamente mayor de empresas en estado de total (13% vs. 10%) y parcial de operatividad (47% vs. 36%) con respecto al relevamiento anterior de FOP del 7 de abril”, es una de las conclusiones más relevantes del FOP, que agregó que desde la primera semana de abril hasta el lunes 20, el grado de operatividad de las mipymes

aumentó sorpresivamente 30%.

En números, la cantidad de empresas totalmente operativas y/o parcialmente operativas pasó de 275 mil a 336 mil. “El grado de operatividad se distribuye uniformemente entre todos los segmentos de empresas (micro, pequeñas y medianas). No hay diferencias significativas entre los distintos tamaños”, agrega el informe.

Las mipymes de producción primaria y las de servicios son la que muestran mayor grado de operatividad (totalmente operativa y parcialmente operativa), mientras que las mipymes de la construcción y de la manufactura muestran los menores grados. En una posición intermedia se encuentra el sector del comercio y los profesionales independientes, categorías que seguramente aumentarán su grado de operatividad en los próximos días en función de las nuevas regulaciones.

El mayor grado de operatividad regional se observa en el NEA y en Cuyo, donde 70% de las

mipymes están en estado total o parcialmente operativas, contra 63% del Centro, 59 % de NOA, 57% de AMBA y 53% del Sur.

Grado de interés y de acceso crédito

Transcurrido un mes desde el momento en que el Banco Central de la Repùblica Argentina (BCRA) liberó encajes y Leliq para créditos a empresas y familias, y 15 días desde que se amplió el Fondo de Garantía (Fogar) para favorecer el acceso al crédito de las mipymes, es posible realizar una primera evaluación sobre el grado de interés de las empresas por el crédito a tasa preferencial de 24% y el grado de acceso en caso de estar interesadas en este instrumento.

El informe destaca que no se observaron diferencias significativas en el comportamiento regional de empresarios y banqueros en cuanto al grado interés y acceso al instrumento crediticio.

Las estadísticas relativas al crédito bancario de las mipymes pueden organizarse en cuatro grandes grupos: empresas interesadas que accedieron al crédito (24%); empresas interesadas que están en proceso de análisis (25%); interesadas que no lograron acceder (23%); desinteresadas (29%).

“El interés de las empresas está relacionado directamente con las posibilidades de afrontar los costos salariales de abril. Es así que, entre las empresas interesadas, aquellas que pueden pagar menos del 30% de los costos salariales representan el 49%, mientras que aquellas que pueden afrontar más de 90% del costo salarial son solo un 6% de las interesadas”, especifica la FOP.

Pago de salarios con y sin ayuda del Gobierno

El informe también señaló sobre el impacto estimado de la ayuda del Gobierno a las Mipymes, a través de todos sus programas especiales establecidos en esta circunstancia.

“Se observa claramente que la ayuda del Gobierno determina la proporción en la cual las Mipymes pueden enfrentar los costos salariales del mes de abril. A través de la ayuda del Gobierno, aun sin el efecto del último DNU 376 del 20 de abril, la proporción de empresas que alcanzaba a cubrir menos de 30% de los costos salariales disminuye, luego de la intervención, del 47% al 10%. En el otro extremo, aquellas que podían pagar más del 90% aumenta, luego de la intervención, del 9% al 35%”, enumera.

Más aún, si se divide el universo de mipymes en dos grupos, aquellas que sin la ayuda del Gobierno pueden pagar menos del 60% de los costos salariales y aquellas que pueden pagar más de este porcentaje, las estimaciones de FOP muestran que la intervención del Gobierno, medida a través del efecto del DNU 332/2020 “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”, mejora la situación de 225 mil empresas que ahora pueden pagar más del 60%.

Un dato importante es que se estima que con la reciente modificación del programa por medio del DNU 376 (que establece la erogación pública de un salario complementario del 50% del sueldo neto del trabajador), prácticamente todas las mipymes teóricamente alcanzadas por esta ampliación de apoyo del Estado (estimativamente unas 470 mil) podrán pasar a cubrir más de 60% de sus costos salariales mensuales.

Según especificó el informe, a partir de la intervención del Gobierno, el sector con la mejora relativa más importante es el manufacturero, en el cual más de la mitad de las empresas (65%) pasa a poder afrontar más de 60% de los costos salariales.

Sin ayuda del Gobierno, las empresas más complicadas por orden son las de construcción (92% puede pagar menos de 60% de los costos salariales del mes de abril), le sigue el sector comercio y manufactura (80% y 78%, respectivamente), servicios (74%) y agro (57%).

Acuerdos entre mipymes y empleados-gremios

Para enfrentar la crisis del coronavirus, además de solicitar la ayuda del gobierno y eventualmente utilizar el crédito bancario para recomponer su capital de trabajo, las empresas están intentando llegar a acuerdos directos con sus empleados.

En línea con el informe, 48% de las empresas incluye en sus negociaciones la reducción de la jornada de trabajo y 47% la reducción salarial. El acuerdo de suspensión es propuesto por 34% de las empresas.

Un cuarto de las mipymes incluye la reducción acordada de personal. “Seguramente estas proporciones estarán cambiando luego de la promulgación del DNU 376, ya que las empresas -especialmente las más pequeñas- podrán recibir una ayuda consistente del Gobierno para pagar los salarios de sus trabajadores. Pero igualmente, la gran difusión de los acuerdos muestra una intensa actividad de las empresas orientada a superar una situación en la cual, de todas maneras, ni los recursos públicos ni los recursos crediticios serán suficientes para volver completamente a la situación pre crisis”, advierte FOP.

Capacidad de negociación directa

La crisis del coronavirus, ¿Está favoreciendo una mayor cooperación entre trabajadores/sindicatos y mipymes? ¿O, en cambio, las relaciones laborales se volvieron más rígidas y es necesaria la intervención del Gobierno para favorecer el cierre de los acuerdos?

Del informe se desprende que la situación real parece dividirse en mitades, sin diferencias significativas ni por sector de actividad, ni por tamaño, ni por región. En cambio, se observa que, cuanto más operativa está la empresa, menos precisa de la facilitación gubernamental de los acuerdos, es decir que puede negociarlos directamente con los trabajadores o el sindicato correspondiente.

Viceversa, las mipymes que muestran menores grados de operatividad son aquellas que informan la necesidad de que el gobierno facilite de alguna manera las negociaciones. “Estiman que no será del todo suficiente la asistencia financiera directa del gobierno y tampoco el apalancamiento bancario; en consecuencia, deberán renegociar contratos con sus trabajadores para evitar el cierre definitivo de la actividad”, cierra el informe.

Datos relevantes