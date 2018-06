Con el foco puesto en las pymes, la Bolsa presentó un instituto para el sector

Será un nuevo espacio que acercará la oferta de las principales herramientas financieras, de capacitación y de vinculación

La Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) presentó ayer el Instituto Pyme, un espacio que “busca fortalecer el vínculo con las principales organizaciones sectoriales que trabajan con pymes, no sólo en la ciudad de Córdoba sino también a través de las presencia en las principales localidades del interior de la provincia”, explicó a Comercio y Justicia Maximiliano Mauvecin, director de esta nueva apuesta institucional.

Si se tienen en cuenta los datos oficiales acerca del impacto que tienen las pymes en la economía argentina, sobran los motivos para la conformación de un instituto de estas características, que tendrá como objetivo acercar a este sector empresario todas las herramientas financieras y de capacitación con las que ya cuenta la BCC y que aún muchas pymes desconocen.

“Las pymes representan un excelente medio para impulsar el desarrollo económico y mejorar la distribución de la riqueza gracias a su gran potencial en la generación de empleos. Esto permite interpretar que este segmento tiene una importante capacidad para desarrollar su competitividad, creando cada vez mayor valor agregado. Estas empresas han liderado la recuperación económica nacional de estos últimos años a partir de su principal fortaleza relativa, que tiene que ver con la gran capacidad de adaptación que muestran para afrontar cambios en el contexto económico en el que se desenvuelven”, destaca la entidad.

La realidad cordobesa

El Ministerio de Producción de la Nación ubicó a Córdoba como la segunda provincia con mayor cantidad de pymes, representando casi 10% de las empresas (59.900), que se caracterizan -a su vez- por una estructura productiva diversificada.

Recientes investigaciones elaboradas por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba afirman que las principales ramas de actividad que representan 51.98% (30.033 empresas) están conformadas por las industrias de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura; Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler; Servicios de Transporte, de Almacenamiento y de Comunicaciones; y por último, Industria Manufacturera.

En este contexto, la BCC entiende la necesidad de potenciar las habilidades, competencias, aptitudes y capacidades de los empresarios pyme “como uno de los elementos estratégicos que les permitirá obtener un crecimiento cualitativo y cuantitativo en su accionar”.

De esta manera, la BCC, a partir de la creación del Instituto Pyme, no sólo aportará el know how en las temáticas que le son inherentes, sino también que contribuirá a servir de puente con diversas instituciones que le permitan tener una visión sistémica e integral de su realidad.

“Las pequeñas y medianas empresas constituyen las primeras células activas del sistema capitalista basadas en la iniciativa privada, el emprendimiento, la innovación, y la creatividad para poder desarrollarse y sobrevivir a la competencia”, afirmó Manuel Tagle, presidente de la BCC, al presentar el instituto. “No podíamos estar ausentes frente a este sector tan importante y nos pareció muy valioso poder incorporarlo dentro de la estructura de la Bolsa para brindarle apoyo a través de una serie de servicios diferenciales”, agregó.

Propuesta de valor

La propuesta del nuevo instituto consiste en hacer que las herramientas que ofrece la BCC no se perciban tan lejanas para las pymes. Por caso, Mauvecin se refirió a la “conveniencia” de que las pymes se financien por medio de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) que en la BCC llevan el nombre de Avales del Centro.

“Esta sociedad se encuentra dirigida por y para empresarios cordobeses, buscando mejorar las condiciones de acceso al financiamiento por parte de las pymes y canalizar el ahorro local a través del mercado de capitales”, puntualiza el flamante director.

Además, el instituto nuevo propone un “Ciclo pyme”, que consiste en reuniones de coyuntura con el objetivo de acercar las pymes a la realidad económica del país y la región; un “Espacio pyme”, que será una mesa conformada con representantes de instituciones públicas y privadas que atienden de manera integral las problemáticas del empresario pyme; un coworking, que funcionará como un espacio de interacción multisectorial abocados al tratamiento de temáticas específicas con referentes interdisciplinarios; Capacitaciones en temáticas variadas; y servicios on demand (Instituto de Investigaciones Económicas, Instituto de Investigaciones Jurídicas Empresariales, Tribunal de Arbitraje).

