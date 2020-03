Cinco emprendimientos Endeavor liderados por mujeres son referentes de sus sectores

Las fundadoras de Zolvers, Tealosophy, Vanesa, InvGate, Hickies y Wolox comparten

sus historias con toda la comunidad y son fuente de inspiración

Emprenden en todas las industrias y se convirtieron en referentes de sus sectores. Detectaron necesidades y encontraron la oportunidad para desarrollar sus empresas, con pasión y resiliencia mientras contagiaban su actitud emprendedora a todos los que estaban a su alrededor. Así son Cecilia Retegui (Zolvers), Inés Berton (Tealosophy), Vanesa Duran (Vanesa), Liliana Gary (InvGate), Mariquel Waingarten (Hickies) y Agustina Fainguersch y Luciana Reznik (Wolox). Ellas lideran empresas exitosas y comparten sus historias con toda la comunidad. Son fuente de inspiración para que otros se animen a dar el salto.

Todas estas emprendedoras formar parte de la campaña #HerImpact de Endeavor, que tiene por objetivo aumentar la diversidad de género dentro de la la red global. Se dedica a elevar las voces, compartir las perspectivas y mostrar la experiencia profesional de las mujeres que impactan con su trabajo en sus comunidades.

Las protagonistas

Zolvers. Fundada por Cecilia Retegui, es una plataforma para contratar personal de servicio doméstico de confianza para tareas de limpieza y hogar. La compañía está presente en Argentina, México y Colombia y ya cuenta con 17 millones de empleadas domésticas en la región.

La empresa no sólo es fuente de empleo sino que, además, favorece la inclusión financiera a más de 20 millones de mujeres. Zolvers tiene su propia línea de créditos, los cuales están destinados a cualquier mujer que trabaje como empleada doméstica o cuidadora de personas, sin importar si consiguió su trabajo a través de la empresa o no.

Vanesa. Es una empresa líder en Venta Directa de joyas por catálogo, con origen en Córdoba. La empresa apuesta al crecimiento y logró alcance nacional para potenciar el trabajo de su red de consultoras en la región, que hoy supera los 40 millones. A lo largo de 20 años, la compañía fue adoptando nuevas líneas de productos que le permitieron crecer, como perfumes, Home&Spa, vajilla Fun y Fun Day.

Tealosophy. Fundada por Inés Berton, es una marca de té que desarrolló más de cien blends propios; un proyecto que comenzó con tan sólo US$135 y que hoy tiene tiendas en Buenos Aires, Barcelona y Nueva York y exporta a más de 20 países. Gracias a viajar por todo el mundo, Berton desarrolló una mirada global y cosmopolita acerca de blends, sabores y aromas, que le permitió realizar mezclas originales. Sus creaciones tuvieron tanto impacto internacional que ha llegado a diseñar mezclas para personalidades que van desde el Dalai Lama hasta los Reyes de España.

InvGate. Con miles de clientes y canales de distribución en más de 40 países, InvGate desarrolla software para el gerenciamiento de departamentos de TI que les permite a las empresas configurar, monitorear y gestionar la totalidad de sus activos de TI, así como centralizar los pedidos de ayuda de todas las áreas. En su conjunto, su fundadora Liliana Gary, desarrolló una plataforma que centraliza la gestión de toda la empresa, no solo el área de TI, abarcando desde la recepción y administración de incidentes de mesa de ayuda, hasta el descubrimiento, la configuración y control remoto de los activos conectados a la red.

Hickies. Es una empresa global que está revolucionando las reglas de la industria del calzado mediante la reinvención de los cordones, reemplazándolos por un sistema diseñado para un estilo de vida activo. Sus fundadores, Mariquel Waingarten y Gastón Frydlewski – quienes además son pareja- fueron pioneros en reinventar los cordones tradicionales. Desde su fundación, la compañía ha vendido más de cinco millones de paquetes de Hickies y actualmente comercializa y distribuye sus productos a más de 45 países.

Wolox. Es una compañía que ayuda a otras empresas a transformarse digitalmente a partir de la educación sobre innovación, herramientas de diseño para construir experiencias digitales, desarrollo de plataformas web o móviles usando tecnología avanzada y trabajando en conjunto con equipos de tecnología. Además, la empresa tiene distintas iniciativas con la comunidad. Brindan capacitaciones en barrios vulnerables y contratan a nuevos talentos para que sean parte de la empresa junto a los demás ”Woloxers”.