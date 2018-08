“Camino a Barcelona”, oportunidad para que firmas argentinas se desarrollen

Promovido en el país por la Asociación Argentino Española de Emprendedores (Asade) y la Asociación de Emprendedores Tecnológicos (Asetec), se presentó un programa que brinda apoyo a emprendimientos tecnológicos de Córdoba, Santa Fe y Mendoza

Barcelona es uno de los ecosistemas de startups más dinámicos de Europa, especialmente en el campo de las nuevas tecnologías (Internet, software y servicios móviles, e-commerce, big data y turismo), gracias a múltiples factores que le han dado a la ciudad más de 1.200 startups con ambición y visión global.

En ese marco, se encuentra abierta la inscripción para “Road to Barcelona: Join the Argentinian Hub in Barcelona”, programa que tiene el único propósito de brindar apoyo a los equipos de startups argentinas de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Se seleccionará una compañía de cada distrito.

La convocatoria es importante ya que la de Barcelona es la quinta región europea en términos de nuevas empresas según varios rankings internacionales, como EU-Startups y Startup Heatmap Europe, entre otros.

EU-Startups coloca a la ciudad española detrás de Londres, París, Berlín y Ámsterdam, y afirmó que se ha convertido en un punto de referencia claro en Europa en la creación de nuevas empresas, especialmente aquellas con una base tecnológica.

La propuesta

El programa consiste en una estadía de seis meses en Barcelona para las tres startups seleccionadas, de enero a junio de 2019. Según se informó, los responsables de las startups trabajarán estrechamente con el equipo de la Agencia para la Competitividad de la Empresa (Accio) para que estén listos para acceder al mercado europeo.

Además, para los equipos seleccionados se ofrecen espacios de trabajo gratuito en la Pier01 Startup Hub Space, la “ciudad tecnológica” catalana; la introducción al Barcelona Startup Ecosystem; programas de evaluación a medida que validarán el mercado y modelo de negocio y la participación en networking para aumentar las redes de contactos. Al momento de la selección, se tendrán en cuenta las siguientes cuestiones:

• El potencial de la empresa. Se evaluará el número de clientes actuales y la cantidad de clientes potenciales; y si tiene un plan de crecimiento definido (peso del criterio: 20%).

• El equipo emprendedor: formato, como mínimo, de dos personas (socios o no) dedicadas a tiempo completo. Se valorará la cantidad de personas involucradas en el proyecto, el grado de dedicación, la complementariedad de los perfiles y los socios promotores (peso del criterio: 30%).

• También se tendrá en cuenta un “Modelo de negocio innovador”: se valorará el nivel de innovación, novedad y originalidad del producto, servicio o aplicación al mercado y las posibilidades de desarrollo futuro.

• El proceso interno y externo de la organización también será valorado (peso del criterio: 25%).

• El “acceso al mercado” es otro ítem a tener en cuenta: el volumen de facturación del último año cerrado o, si es necesario, el importe registrado al final del segundo trimestre de 2018 y los incrementos de facturación registrados durante los últimos cinco meses desde la presentación de la solicitud serán valorados (peso del criterio: 10%).

• Por último, se evaluará la “internacionalización”: se valorará la escalabilidad internacional de la empresa, que esté exportando y que tenga un mercado objetivo muy identificado o la voluntad inminente de hacerlo (peso del criterio: 15%).

Para ser parte

Pueden participar de esta iniciativa empresas con CUIT establecidas en Mendoza, Córdoba o Santa Fe. Deben ser compañías recientemente establecida con un producto listo para vender y con menos de 10 años; empresas escalables con alto potencial de crecimiento; deben contar con un producto altamente innovador o tecnológico, globalmente enfocado en el mercado; no debe ser simplemente una consultoría / agencia o desarrollar software / aplicaciones sólo para otros. No debería ser solo un sitio web / página de aterrizaje que tampoco tenga actividad.

Datos de interés

– Fecha límite: viernes 28 de septiembre. Anuncio de resultados de la primera ronda: martes 16 de octubre de 2018.

-Presentaciones en persona de la segunda ronda: martes 30 de octubre – martes 6 de noviembre de 2018.

-Anuncio final de resultados: martes 13 de noviembre de 2018 (los resultados se colocarán en el sitio web y las notificaciones se enviarán sólo a los equipos seleccionados).

– Formulario de aplicación: https://bit.ly/2vn05UQ