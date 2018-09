Ante empresarios pyme, la AFIP presentó una plataforma de planes de pago para el sector

Los empresarios pudieron expresarse ante el equipo del organismo y exhibieron problemas concretos: “El que está endeudado no puede pagar 10% de anticipo para ingresar al plan de facilidades”, fue uno de los reclamos

“Tenemos que pagar anticipo de Ganancias de lo que no tenemos”, expresó el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, ante el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Leandro Cuccioli, quien mantuvo un encuentro con el Comité de Presidencia en la sede de la entidad empresarial.

Allí, expuso los avances tecnológicos para la facilitación de trámites y destacó la factura conformada como alternativa para financiarse. Por su parte, los dirigentes pymes manifestaron preocupación por los embargos múltiples: “Muchos tenemos saldos a favor pero igual terminamos embargados”, reclamaron. Además, solicitaron la eliminación del anticipo del impuesto a las Ganancias y hubo pedidos del sector turístico para que las empresas extranjeras que venden paquetes también paguen impuestos, entre otros temas.

De esta manera, representantes pymes de todo el país que conforman el Comité de Presidencia de CAME, dialogaron con el titular de AFIP y su equipo técnico sobre las nuevas herramientas desarrolladas en los últimos tres meses, en referencia a “Facilidades de la AFIP para Pymes”. Entre ellas sobresalen los trámites ágiles para levantamientos de embargos, con la posibilidad de cancelar la deuda con fondos embargados, nuevos planes de pagos con más cuotas para las pymes con un sistema de calificación de riesgo que permite premiar a los buenos contribuyentes, planes especiales para situaciones de emergencia por regiones o sectores, el nuevo plan puente (que ofrece más cuotas para cancelar el stock de deuda acumulado), pago acelerado de reintegros y devoluciones que prioriza a las pymes y la financiación de intereses punitorios.

En este marco, los empresarios pudieron expresarse abiertamente con el equipo de AFIP y exhibieron problemas concretos: “El que está endeudado no puede pagar 10% de anticipo para ingresar al plan de facilidades”, expuso Guillermo Cabrera, de San Juan.

“Vendemos a 10,5 % pero pagamos 21% de IVA, entonces automáticamente acumulamos crédito fiscal y esto nos resta competitividad”, indicó Pedro Cascales, secretario de Industria de CAME, refiriéndose a los sectores de bienes de capitales y sugirió que las Contribuciones Patronales puedan ser tomadas a cuenta del IVA para emprendimientos de menos de 10 empleados. “Podrían formalizarse así un millón de trabajadores”, dijo.

Por su parte, Gregorio Werchow, secretario de Turismo de CAME, pidió que las agencias extranjeras que venden paquetes tributen también en nuestro país.