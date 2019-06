Año electoral en pymes: “La incertidumbre hay que eliminarla con conocimiento e información”

Es un desafío para los empresarios, principalmente para las pymes, trabajar para evitar que esta coyuntura los desenfoque de su estrategia, con el riesgo de perder el rumbo por la incapacidad

de tomar decisiones que les permitan ser flexibles para adecuar sus negocios a estos cambios

Por Natalia Riva – nriva@comercioyjusticia.info

El próximo miércoles 5 (pasado mañana) la Carrera de Administración de Empresas del Colegio Universitario IES ofrece la conferencia: “Argentina 2019: Perspectivas Económicas”, una mirada del panorama de los mercados como consecuencia de la incertidumbre, dificultades y oportunidades que generan los posibles escenarios post electorales.

“Es un desafío para los empresarios (principalmente para las pymes) trabajar para evitar que esta coyuntura los desenfoque de su estrategia, con el riesgo de perder el rumbo por la incapacidad de tomar decisiones que les permita ser flexibles para adecuar sus negocios a estos cambios”, explicó Lucas Garetto, director de la carrera de Administración del Colegio Universitario.

La exposición estará a cargo del licenciado en Administración Sergio Dávila, quien buscará dotar a empresarios y público general de una mirada objetiva y analítica de los principales indicadores de la coyuntura económica y el impacto en los negocios. Antes, Comercio y Justicia habló con Garetto, quien adelantó los principales ejes de la charla.

– ¿Cómo impactan en la economía los añ03os electorales?

– Los años electorales por sí solos no deberían alterar en demasía la vida y las decisiones de los ciudadanos en ninguna dimensión distinta a la política, ya que estos acontecimientos deberían transcurrir en la vida de un país como hitos dentro de un proceso más amplio y en un contexto de largo plazo. Sin embargo, la historia reciente desde nuestra vuelta a la democracia se ha caracterizado por giros y contragiros en las políticas, principalmente en las económicas, que se agudiza cuando se produce un cambio en el pensamiento o en las bases ideológicas del poder político, y en especial, cuando estamos en presencia de la elección del presidente.

– Y en las empresas en particular, ¿cómo influye?

– En la medida que no podamos entender los acontecimientos de un año electoral dentro de un proyecto de país, y lo asociemos a un proceso de ruptura o quiebre, positivo o negativo, blanco o negro, cuando nos acercamos a estos momentos el grado de incertidumbre aumenta por encima de los hechos o acontecimientos concretos y configura una realidad del presente y del futuro del país muy difícil de gestionar, provocando, en muchas oportunidades, situaciones de desequilibrio económicos y sociales que no son fáciles de explicar desde la racionalidad.

– Hoy Argentina se encuentra en una situación macroeconómica con indicadores positivos, mayor exportación, nuevos acuerdos comerciales, conflictos con fondos buitres concluidos, Vaca Muerta productiva, insertados en el mundo comercialmente, con un proyecto energético sustentable a partir del desarrollo de fuentes alternativas, control de las cuentas fiscales. Pero también hay indicadores negativos -la pobreza continúa, la inflación no se detiene, la renta financiera reemplaza a la renta real, pérdida de puestos de trabajo, empresas que se cierran, locales que no se pueden volver a alquilar, falta de inversiones, difícil acceso al financiamiento-, por nombrar algunos.

– ¿Qué se puede hacer en una coyuntura como la actual?

– Lo importante en estos momentos es trabajar en un proyecto donde profundicemos los aspectos positivos y veamos en cómo solucionar los negativos. Y no necesariamente esto requiere de un cambio de rumbo en lo económico, más allá de que la sociedad avale o no un cambio del rumbo político. Para nuestro país, lo esperado, desde lo económico, es que esto no suceda, ya que los costos que debería enfrentar la sociedad serían demasiado altos y volveríamos a caer en un círculo vicioso repitiendo situaciones del pasado que las hemos vivido de forma recurrente. Por lo contrario, debemos acordar un “proyecto país” para luego definir quién políticamente se encuentra más capacitado para llevarlo a la práctica.

En la medida que no acordemos ese “proyecto país”, la inserción de los ciudadanos y principalmente de la pymes será muy difícil y veremos cada año electoral como un desafío a superar sin entender claramente cómo debemos actuar.

– ¿De qué manera, cuando hay elecciones, pueden convertirse en una oportunidad para las pymes?

– En cualquier escenario, por más complejo y adverso que resulte para las pymes, existen amenazas y oportunidades. Desde lo personal, hoy trabajo con empresas que vienen creciendo en términos reales cuando estamos en un proceso recesivo. La profesionalización de la gestión les permitió adecuar sus productos y servicios a las nuevas necesidades y tendencias del mercado. Recuerdo cuando Argentina vivió la crisis del cólera, un grupo de emprendedores decidió iniciarse exitosamente en un proyecto de limpieza de tanques. También en la crisis de 2001, una pyme decidió modificar su producto para poderlo vender a un menor precio, y de esa manera logró desplazar la competencia. Si revisamos la historia de muchas pymes, podemos observar que en año de crisis fue cuando logran posicionarse y crecer en el mercado. Las oportunidades no necesariamente surgen en escenarios de crecimiento, estas se encuentran en el mercado pero debemos ser capaces de descubrirlas.

– ¿Cómo pueden las pequeñas y medianas empresas manejar la incertidumbre de un año electoral, con un posible cambio de rumbo político y económico?

La incertidumbre es imposible gestionarla. La incertidumbre hay que eliminarla con conocimiento e información. Es imposible tomar decisiones sobre algo que se desconoce. Se puede gestionar el riesgo pero no la incertidumbre, Por lo general, yo les recomiendo que comencemos por crear diferentes escenarios alternativos e identificar el comportamiento de las principales variables en cada escenario. A partir de este ejercicio, podemos ir construyendo posibles planes alternativos para responder a cada escenario. Luego, tenemos que mantenernos informados para ir identificando el escenario más probable y así implementar el plan más adecuado. Ahora bien, para poder comprender si las acciones son correctas debemos medir permanente las principales variables de la empresa de manera objetiva y oportuna, de tal forma que nos permita ser lo suficientemente flexibles para irnos adaptando.

– ¿Puede una pyme planificar estratégicamente a largo plazo el rumbo de su empresa cuando, habitualmente, está enfocada en manejar la gestión diaria?

– No sólo que puede sino que debe. Por un momento nos imaginemos conduciendo un automóvil y nuestra visión se concentra en los primeros dos o tres metros para ir superando cualquier bache del camino. Lo más probable es que tengamos un accidente a los pocos kilómetros recorridos.

Las empresas necesitan poder gestionar el corto, mediano y largo plazo de forma integral. De lo contrario les va a resultar muy complicado poder mantenerse en el mercado, principalmente en este tipo de contexto. Para superar las dificultades de la gestión diaria debe hacerse dentro de un marco general. Las decisiones operativas, tácticas y estratégicas deben integrarse.