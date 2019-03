Analizan ampliar el servicio de Exporta Simple, el sistema que ayuda a pymes a vender al exterior

El Gobierno nacional analiza ampliar el servicio de Exporta Simple, el sistema que permite a las pymes vender al exterior por bajos montos por medio de courriers. Para poder usar el mecanismo, que tiene como ventaja que no pagar retenciones, el peso del envío no puede ser mayor a 300 kilos, el valor de la mercadería no puede superar US$15.000 y el monto máximo de exportación anual no debe ser mayor a US$600 mil.

En este contexto, el director del área de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior, Alejandro Warner, anticipó que se ampliarán esos parámetros. “Lo están pidiendo las empresas”, señaló el funcionario.

El sistema fue lanzado a fines de 2017 como un mecanismo para incentivar a las pequeñas y medianas empresas a que se inicien en el negocio de las exportaciones. Además de no pagar derechos, las empresas se ahorran los costos de despachante de aduana.

Durante ese período unas 700 firmas hicieron uso del sistema y, de ellas, 250 lo emplearon para llevar a cabo su primera exportación. Hace una semana se lanzó una promoción con un cupo para mil firmas para que puedan realizar su primer envío de manera gratuita.

El costo va a ser afrontado en partes iguales por la agencia y los correos que lleven los envíos.

“Haciendo la salvedad de que recién está empezando, mes a mes tenemos un crecimiento de visitas al sitio de Exporta Simple de dos dígitos”, indicó el funcionario.

Según datos de la agencia, actualmente hay unas 9.500 empresas exportadoras, pero de ellas unas 5.000 venden al exterior de manera esporádica. El dato revela que ese grupo de empresas sólo exporta cuando tiene excedentes que no pueden colocar en el mercado interno.

Es decir, que se trata de empresas que no se dedican específicamente al negocio exportador. Por ello, la idea del organismo es “fomentar una cultura exportadora”, agregó Warner.

Asimismo, Warner consideró que hay desconocimiento de parte de empresarios sobre el negocio. Por ejemplo, indicó que una pyme puede conseguir actualmente créditos a entre siete y diez por ciento anual en dólares de las líneas especiales del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). “Éstas son tasas comparables con las que hay en otros países de la región”, explicó el funcionario.