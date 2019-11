Voces en repudio del golpe de Estado en Bolivia y alertas para consolidar democracias latinas

El politólogo Daniel Zovatto, el ex juez y jurista Ricardo Gil Lavedra; el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Hugo Juri, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con análisis

y pronunciamientos ante la situación del país vecino

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

“Muy compleja”. Así define el politólogo y director regional de Idea Internacional, Daniel Zovatto, la crisis de Bolivia, y advierte que es necesario hacer un análisis profundo para describir la situación. En diálogo con Comercio y Justicia, consideró que “hubo un golpe de Estado aunque no hubo tanquetas” y hubo por parte de las Fuerzas Armadas un pronunciamiento “disfrazado de sugerencia” para que Evo Morales renunciara. Al mismo tiempo, analizó que “hubo una crisis autoinflingida de parte de Evo” y, en ese sentido, señaló que desoyó el resultado del referéndum de 2016, que le dijo “no” a su pretensión reeleccionista. “Fue gravísimo buscar un cuarto período. Forzó una constitución que él hizo y terminó fabricando una crisis”, graficó. Sin embargo, rescató la medida que Morales tomó luego del informe de Organización de los Estados Americanos (OEA), que marcó que el proceso electoral de octubre en Bolivia tuvo irregularidades. “Evo ofreció (el domingo pasado) una salida constitucional convocando a nuevas elecciones, pero vino el golpe de Estado”.

Por otra parte, el experto en democratización, elecciones y gobernabilidad, lamentó el silencio del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la jornada del domingo. “Ese silencio revela la crisis en la institucionalidad de la región, con Unasur que ya no existe y un Mercosur con Bolsonaro y Macri que se hicieron los distraídos”.

Por otro lado, alertó sobre la figura de Luis Fernando Camacho, el empresario que desde hace años milita en organizaciones civiles de derecha en Santa Cruz y que se erigió como una de las voces políticas más escuchadas de su país. Para Zovatto, es necesario evitar el racismo y el fanatismo religioso que encarna Camacho y cualquier vía de transición alejada de lo que prescribe la Constitución.

A pesar de un marco de caos, anomia, desorden e incertidumbre, consideró que hay un escenario posible para salidas electorales no militares y explicó todos los pasos previstos ante la acefalía.

Aclaró que hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional no le haya aceptado la renuncia a Evo (para ello debe reunirse, tener quórum y votar a favor de su aceptación) éste sigue siendo el presidente constitucional de Bolivia. Recordó que todos los cargos electos vencen el 21 de enero, por lo que una nueva elección tendría que llevarse a cabo antes de esa fecha.

Por su parte, el ex juez Ricardo Gil Lavedra coincidió con Zovatto en que lo ocurrido en Bolivia es un “golpe de Estado”. Consultado por este medio, subrayó que “la insubordinación y la sola exigencia de renuncia por parte de las Fuerzas Armadas a un presidente es un golpe, aunque no hayan tomado el poder”.

Si bien describió que fue un golpe “no tradicional”, abogó por hacer todos los esfuerzos necesarios para que se restablezca el orden en Bolivia “devolviendo la voluntad al pueblo que pueda elegir sus representantes”.

Luego de hacer un racconto de las crisis y violaciones a los derechos humanos que hoy se viven Venezuela, Ecuador y Chile -cada una por causas diferentes- reforzó la idea de la necesidad de consolidar en la región los regímenes democráticos donde cada pueblo elige a sus gobernantes.

Repudio del CIN y la UNC

En tanto, en Córdoba, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) , Hugo Juri, expresó su repudio al golpe de Estado en Bolivia: “Estoy preocupado porque creía que estas participaciones de las Fuerzas Armadas en los procesos constitucionales e institucionales de las democracias latinoamericanas, que han sido tan nefastos en otras épocas, ya no se iban a producir nunca más”.

Quien conduce la Casa de Trejo señaló que no se puede permitir que los organismos del Estado, con poder de las armas, interfieran en la democracia constitucional de nuestros países.

“Como ciudadanos no tenemos que dejar pasar estas cosas porque ya sabemos en donde caemos”, agregó y adelantó que la UNC realizará manifestaciones en favor del sostenimiento de las democracias latinoamericanas.

El Consejo Social Consultivo de la UNC también hizo público su repudio e instó “al cese inmediato de la violencia política, los ataques y persecuciones contra ciudadanas y ciudadanos bolivianos y las manifestaciones xenófobas e intolerantes que afectan la vida de las personas y la convivencia cívica” y exhortó a los líderes de la región y a los organizamos internacionales de América Latina a garantizar la seguridad e integridad de quienes se encuentren perseguidos por esta situación.

El Consejo está integrado por el rector Juri, Hugo Aguirre (Apyme), Alejo Almada (Banco Credicoop), Betiana Cabrera Fasolis (Mumala), Silvia Andrea Di Toffino (Hijos), Marisa Faillá (Fundación Inclusión Social Sustentable), Víctor Eduardo Molina (Eincor), Juan Monserrat (CGT Regional Córdoba); Manuel San Pedro (Córdoba Technology Cluster) y Alberto Sassatelli (Asociación Psiquiatras Argentina).

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en representación de los rectores de las universidades públicas del país, emitió un comunicado repudiando el golpe de Estado en Bolivia.

“Asistimos con mucha preocupación al regreso de la tutela sobre nuestras democracias por parte de las fuerzas armadas y de seguridad que, de esta manera, subvierten su función constitucional y le dan la espalda a las decisiones de nuestros pueblos.

Además, la actitud violenta de grupos que han desoído los llamamientos internacionales y del propio gobierno de Bolivia conmociona y avasalla todas las normas y principios de la vida democrática en la región latinoamericana”, sostuvo el CIN.

“Solicitamos que los presidentes elegidos democráticamente en América Latina y el mundo condenen estas prácticas antidemocráticas y contribuyan al restablecimiento del diálogo y la paz social en el país hermano, con todas las garantías para que el pueblo pueda elegir con libertad”, concluye el comunicado.

En tanto, el Colegio de Psicólogos de la Provincia condenó el accionar de las fuerzas armadas y sectores anti democráticos de Bolivia y afirmó que “la interrupción de la democracia es una de las peores violencias políticas y subjetivas que afectan la salud mental de la población”.