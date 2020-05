Una de cada 10 empresas recortará personal cuando concluya el plazo del decreto 329

Un relevamiento privado afirmó que para 84% de los encuestados el Covid-19 impactó en su negocio. La mitad de la muestra señaló que no prevé cambios en su dotación y seis de cada diez ponen en duda el aumento de salarios en el segundo semestre. Se reducen gastos en viajes, capacitaciones y marketing

Las empresas están revisando cuestiones relacionadas con el tamaño de su dotación, incrementos salariales, objetivos comerciales y el otorgamiento de beneficios a sus empleados. Un relevamiento entre 200 compañías líderes del país estableció que siete de cada 10 no aseguran un aumento en el segundo semestre del año. Además, 53% señaló que no están previstas modificaciones en la dotación; 26% dijo que están suspendidas las contrataciones para el año en curso y 11% respondió que reducirá su dotación -con posterioridad a la vigencia del decreto 329 que prohíbe despidos hasta fines de mayo-. Otro 7% indicó que suspenderá personal luego de cumplirse el plazo. En tanto que 3% indicó que realizará otras acciones.

Los datos se desprenden de la tercera encuesta sobre el impacto del Covid-19 en empresas, realizada por la consultora de Recursos Humanos Mercer -entre el 20 y el 22 de abril pasados-, que fueron divulgados ayer. El objetivo del relevamiento fue conocer prácticas, decisiones, desafíos e iniciativas que se están implementando en el mercado como consecuencia de la coyuntura.

La pandemia muestra influencia cada vez más clara en varios aspectos de los negocios, y en consecuencia en las acciones y decisiones de las empresas. “El 38% de las empresas señaló que el Covid-19 tuvo un impacto moderado en su negocio; 26% indicó que tuvo un impacto significativo y el 16% tuvo un impacto muy significativo; mientras que otro 16% señaló que tuvo un impacto mínimo y 4% respondió que tuvo un impacto total por cierre del negocio”, precisó el informe.

Con respecto a las previsiones salariales, 45% otorgará el incremento del primer semestre como estaba previsto; 18% todavía no lo ha decidido; 15% lo otorgará pero se postergará en el tiempo; 13% no concederá el incremento que estaba previsto y 9% sí, pero modificará el porcentaje de aumento a la baja.

“La mayor incertidumbre está planteada para el incremento del segundo semestre, debido a que 69% de las empresas aún no definió si realizará alguna modificación al respecto. El 21% no realizará cambios; 8% realizará cambios a la baja y 2% realizará cambios al alza”, expresaron las empresas encuestadas.

En relación con el pago del bono por desempeño 2019, una gran parte de las empresas ya lo había pagado con anterioridad a la pandemia (44%), o bien no cree que a esta altura modificará su pago (40%); 5% indicó que se postergará el pago del bono al tercero o cuarto trimestre; 1% señaló que se reducirá el importe del bono por desempeño 2019 y 10% señaló que tomará otras medidas.

El dilema del trabajo flexible equitativo

Antes del Covid-19, 45% de las empresas tenía menos de 25% de su dotación trabajando en forma remota de manera regular. Ahora se aceleró la digitalización y la implementación del home office para toda la organización. En este contexto, las principales preocupaciones que surgen en las empresas son: cómo aplicar el trabajo flexible equitativamente en toda la organización (49%); la incidencia en la colaboración y el trabajo en equipo (30%); la influencia en los resultados y entregables (30%); la posibilidad de evaluar y reconocer la contribución (23%); la posibilidad de medir (22%).

“Hoy más que nunca las empresas tienen que cuidar la experiencia del empleado, que es la combinación entre lo que éste espera y lo que sucede efectivamente en el ambiente de la organización en que se desempeña”, destacó Ivana Thornton, directora de Career, de Mercer. “Vemos que las empresas están haciendo focus groups, encuestas pulso para medir cómo están los empleados, charlas de los managers a sus equipos y gestionando con base en esos resultados. Las tres son válidas y lo mejor es combinarlas. Las compañías están midiendo, gestionando y dando mucho apoyo a los líderes y colaboradores para que puedan ser exitosos en el trabajo remoto”, concluyó Thornton.

Ajustes

Desde que surgió el coronavirus, las empresas se han enfocado en la reducción de gastos de viajes (73%), capacitaciones (56%), gastos de marketing (45%); personal tercerizado (39%); licencias y suscripciones (25%), alquileres (13%) y la revisión de los presupuestos de cada área con un objetivo de reducción concreto (64%).

Beneficios bajo la lupa

Los beneficios tradicionales -como cobertura médica, planes de pensión, auto compañía- no están siendo revisados pero sí lo están siendo aquellos que signifiquen un ahorro importante de gastos, tales como gimnasio, transporte y comedor.

Aspectos “blandos”

La pandemia obliga a enfocar en los aspectos blandos de la gestión de las personas, tales como el liderazgo, las nuevas formas de trabajo y la experiencia de los empleados.