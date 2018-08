Trabajo: flexibilidad horaria, el principal cambio que piden las nuevas generaciones

También valoran un estilo de liderazgo participativo y estructuras menos jerárquicas. Esto surge del último relevamiento de una consultora privado de recursos humanos entre 136 empresas de todo el país

La flexibilidad horaria es el principal cambio que piden las nuevas generaciones en el trabajo. Así lo confirmó ayer la consultora HuCap, con base a un relevamiento entre responsables y referentes de Recursos Humanos de 136 empresas del país.

“En segundo lugar y ganando dos lugares en el podio respecto a la medición anterior, aparece la valoración de la compensación total con fuerte impacto de las prácticas de work life balance”, detalla el informe.

En tercer lugar figuran “estilos de liderazgo más flexible / participativo”, seguido por “estructuras más horizontales y no tan jerárquicas”.

Miguel Terlizzi, director General de HuCap considera: “Esto nos habla de uno de los principales desafíos que tiene hoy el área de RRHH, comprender las características y qué es lo que valoran cada una de las generaciones para que su marca empleadora sea atractiva para los mejores talentos. Las nuevas generaciones valoran y se ven atraídas por aspectos diferentes que sus predecesoras”.

Asimismo, destacó que los cambios que se vienen produciendo de forma vertiginosa en la tecnología así como los cambios sociales y culturales y las vivencias que han atravesado cada generación (desde lo económico, político, social, cultural, etcétera) impulsan estas divergencias. “Si no logramos motivar al talento de acuerdo a la realidad y características de cada generación, si no logramos generar compromiso y atraer al talento que necesitamos, se verán afectadas la productividad y los resultados del negocio”, detalló.

En línea con los cambios que están acelerando e impulsando las nuevas generaciones, el relevamiento indagó a los responsables de Recursos Humanos sobre cuáles son aquellos que formalmente ofrece y facilita actualmente la compañía. La flexibilidad horaria, así como la compensación total (fuerte incidencia de las prácticas de work life balance), son las que lideran el podio en cuanto a otorgamiento por parte de las empresas y se alinea y condice con lo que las nuevas generaciones impulsan.

En tanto que “Estructuras más horizontales y no tan jerárquicas”, junto con “Estilos de Liderazgo más flexible / participativo”, quedaron en último lugar, respectivamente.

“A muchos líderes de la escuela más “tradicionalista” y orientados a tareas, les basta pensar con que la gente llegue a horario, haga bien sus labores, respete a la autoridad y cumplan las normas y procedimientos establecidos. Es más, estimulan que esto sea así y luego reniegan porque la gente no entrega todo lo mejor de sí o lo que su potencial les permite, cuando la realidad es que las nuevas generaciones están cuestionando fuertemente este paradigma de horarios, de normas, de procedimientos, de estructuras jerárquicas y las organizaciones y sus líderes tienen que adaptarse y comprender cómo “encender esa llama sagrada que todos los colaboradores poseen” motivando a cada una de estas cinco generaciones de acuerdo a sus necesidades sin descuidar los resultados del negocio, pero rompiendo los modelos mentales que muchas veces rigen en los actuales líderes”, concluyó Terlizzi.