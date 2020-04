Suspendieron las asignaciones del Programa de Inserción Profesional, PPP e inicio del CLIP

El Gobierno provincial informó ayer a los beneficiarios del Programa de Inserción Profesional (PIP) la suspensión del mismo y de la asignación que cobraban hasta el reinicio de las prácticas detenidas por el aislamiento. También se suspende PPP e inicio del Programa CLIP.

Puntualmente, el escueto mensaje de whatsapp recibido por los jóvenes profesionales señala: “Min de Empleo informa: se suspende el PIP y la asignación estímulo hasta el reinicio de las prácticas detenidas por el aislamiento. Gbno Cba”.



Desde el Gobierno confirmaron a Comercio y Justicia que además del PIP, que contempla a más de 3.000 profesionales, también se suspendió el inicio del Programa CLIP de Inserción Laboral y Capacitación en nuevas tecnologías. Además, se suspendió en el mismo sentido, el Programa Primer Paso que tenía 500 beneficiarios activos. Desde gobierno confirmaron que se pagará el estipendio del PIP correspondiente a marzo el próximo 20 de abril.



En el caso del PIP, la convocatoria de 2020 había sido para 3.000 prácticas profesionales, dirigidas a egresados de universidades públicas y privadas, e instituciones de Educación Superior. Con una asignación mensual de 9.500 pesos para egresados de carreras universitarias y de 8.300 pesos para los titulados en carreras de pre grado.

Un grupo de jóvenes autoconvocados que nuclea a 200 jóvenes, exige al Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar una comunicación oficial más allá del mensaje de Whatsapp, algo que a esta hora no ocurrió. “Mientras estaba trabajando desde mi casa, recibí un mensaje ayer, de un número desconocido, que me planteaba que se suspendía el beneficio del PIP hasta que terminara la cuarentena. Me comuniqué por los canales oficiales del Ministerio y no recibí respuesta”, contó a este medio P.M., arquitecta que pidió no revelar su identidad.

Los autoconvocados repudiaron la decisión a través de un comunicado, detallaron que “muchos trabajadores y trabajadoras subsistimos gracias a este sueldo estímulo y en este contexto de crisis sanitaria, social y económica, no pueden quitárnoslo, avisándonos seis días previos a cobrar”.

Por otra parte, desde la Federación de Profesionales de Córdoba (Fepuc), que nuclea a 30 colegios y consejos en la provincia, señaló que esperan una comunicación oficial de la medida.