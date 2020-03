Suman llamados a profesionales de la salud para reforzar dotaciones en hospitales

El Ministerio de Salud de la Nación convoca a voluntarios y Córdoba incorpora a contratados. Ya están ingresando médicos, enfermeras y kinesiólogos nuevos en nosocomios de capital y el interior. Algunos entrevistados y seleccionados se están arrepintiendo a la hora del ingreso efectivo. La convocatoria para la Provincia continúa abierta

En el marco de la pandemia de Covid-19, el Ministerio de Salud de la Nación abrió la convocatoria a voluntarios profesionales de la salud a prestar servicios con el fin de reforzar los equipos de diferentes sectores dependientes de la Nación y de las provincias.

“Se convoca a enfermeros/as, bioquímicos/as, kinesiólogos/as y médicos/as especialistas, en particular en Clínica Médica, Cardiología, Neumonología, Terapia Intensiva de Adultos y Pediátrica, Emergentología, Pediatría y Medicina General y/o Familiar. También serán recibidas las propuestas de profesionales de otras especialidades”, expresa el comunicado de la cartera.

El llamado lanzado ayer es mediante un registro voluntario que luego será derivado a las jurisdicciones correspondientes a fin de poder planificar los recursos humanos. La inscripción se realiza en https://voluntarios.msal.gov.ar

Mientras tanto, en la provincia de Córdoba continúa abierta la convocatoria para la incorporación -por contrato semestral- de nuevos profesionales en el sistema de salud. En una primera etapa serán 700 y ya están ingresando los primeros y siendo entrevistados los postulantes para esta contingencia. Así lo confirmó a Comercio y Justicia Federico Amieva, encargado del tema en el área de Recursos Humanos de la Provincia de Córdoba. Los interesados deben llenar un formulario en la web de gobierno https://www.cba.gov.ar/coronavirus

La convocatoria está dirigida a profesionales médicos (terapistas, neumonólogos, pediatras, cardiólogos, médicos clínicos/internistas, diagnóstico por imágenes, medicina general y familiar, infectólogos, emergentólogos y neonatólogos), bioquímicos, kinesiólogos, enfermeros, licenciados en producción de bioimágenes, técnicos radiólogos y técnicos de laboratorio, quienes deberán prestar servicios en centros de salud provinciales ubicados en la capital y en distintas localidades del interior.

“Ya están ingresando profesionales a los hospitales Rawson, de Niños y San Roque en Capital”, precisó Amieva, quien también confirmó ingresos en los hospitales del interior, en San Francisco, Villa María, Deán Funes y Río Cuarto. Sobre los perfiles, describió que la necesidad de enfermeras es grande y están priorizando aquellas hasta 40 años y con experiencia en cuidados críticos. Graficó que el papel de los kinesiólogos con esta enfermedad es clave. También detalló que se han inscripto muchos médicos mayores de 60 pero que están priorizando aquellos que no correspondan a grupos de riesgos (en este caso por la edad). Por otra parte, sostuvo que hay muchos profesionales inscriptos que a la hora del ingreso o la entrevista se arrepienten.

Solidaridad de galenos venezolanos y cordobeses

La Asociación Civil Venezolanos en Córdoba Argentina ofreció al gobierno provincial y al Ministerio de Salud poner a disposición profesionales de esa área formados en ese país que se encuentran viviendo en Córdoba.

“Dentro de nuestras muchas prioridades y necesidades; está el hecho de querer incorporar al campo laboral a todos nuestros profesionales del área de la salud, respetando los lineamientos legales y académicos” nacionales y provinciales. La mencionada asociación asegura que sus integrantes están “prestos y atentos al llamado de las distintas localidades del interior de esta provincia, donde muchos se han expresado a través de solicitudes formales emitidas por cada intendente respectivo y directores hospitalarios”.

“Hemos logrado la convalidación de 26 de nuestros médicos ante el Ministerio de Educación y Salud de la Nación, en enlace directo con la Dirección de gestión y fiscalización Universitaria, alcanzando cubrir la urgencia de médicos en zonas del Interior de Córdoba como las municipalidades de Manfredi, Arroyito, Brinkmann, El Pilar, Carrilobo, Capilla del Carmen, El Fortín , Salsacate, La Playosa, Pasco, Las Varillas y Santa Eufemia”, expresó mediante un comunicado y agregó: “Tomando en consideración la situación epidemiológica que afecta al país, el resto de nuestros profesionales de la Salud (médicos, enfermeros, bioanalistas etc.) que aún no han sido matriculados, se encuentran en la disposición de enfrentarse a la necesidad que existe de armar equipos para actuar ante esta emergencia que ha afectado muchos países del mundo”.

Por su parte, el Consejo de Médicos de la provincia informó y se puso a disposición de las autoridades de Salud con “la logística necesaria para la rápida y pronta capacitación de los profesionales que se vean afectados a cumplir tareas que no sean de su especialidad pero que resulta imprescindible su participación activa”. Del mismo modo, la institución que nuclea a los galenos se encuentra en condiciones de colaborar en la capacitación de los voluntarios que se sumen a las tareas menos complejas de atención y contención. “Ésta es una batalla que nos necesita a todos y nosotros estamos dispuestos a lucharla hasta el último día”, concluyó en un comunicado.