Sued: “La provincia de Córdoba, desde el punto de vista epidemiológico, está muy bien”

El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) advirtió, sin embargo, que “las próximas dos semanas van a ser críticas” para saber si siguen apareciendo casos relacionados con el brote del Mercado. Sostuvo que si se cuida bien la frontera provincial y que la gente de afuera no reintroduzca el virus, la situación se puede flexibilizar en las próximas semanas

Carolina Klepp cklepp@comercioyjusticia.info

La alentadora valoración comparativa de Córdoba en el mapa epidemiológico nacional, su postura frente a la judicialización del acto médico en la pandemia y ante opiniones médicas infundadas, así como la preocupación por la situación en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires fueron algunas de las definiciones que dejó ayer en Córdoba Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) e integrante del Comité de Expertos que asesora al presidente Alberto Fernández. Estuvo en la ciudad formando parte de la comitiva que acompañó al gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, y el equipo del Ministerio de Salud, en la presentación del informe de la situación epidemiológica actual en Córdoba. En ese marco, dialogó con Comercio y Justicia.

– ¿Cómo evalúa la situación de la provincia de Córdoba, conociendo la información epidemiológica de todo el país?

– Comparada con la provincia de Buenos Aires y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es mucho más controlada la situación. La provincia de Córdoba pasó tres brotes y los pudo manejar muy bien; tuvo la suerte de poder detectarlos rápidamente, pero también la voluntad y el compromiso de extremar la búsqueda de los contactos y eso redunda en que todos los casos se detecten rápidamente y haya pocos contagios, además de haber preparado el sistema de salud. La provincia de Córdoba, desde el punto de vista epidemiológico, está muy bien. Van a ser críticas las próximas dos semanas porque recién ahora se está cumpliendo el quinto día del último caso relacionado con el Mercado Norte y hay que ver si siguen apareciendo casos relacionados a ese brote. En la medida en que se cuide bien la frontera y la gente que viene de afuera no introduzca otra vez el virus, la situación se puede flexibilizar en las próximas semanas.

¿Las flexibilizaciones de las caminatas pueden influir en la circulación del virus?

Por ahora no se vio ningún impacto directo, así que por ahora no haría falta endurecer los controles. Lo que habría que empezar a pensar es en continuar con la alerta muy alta si es que se piensa flexibilizar.

Días atrás expresó los temores de la comunidad médica por la criminalización del acto médico a raíz de las imputaciones de profesionales del geriátrico de Saldán. ¿La SADI ha tenido conversaciones con el Gobierno y la justicia cordobesa por esos temas?

La SADI tiene una postura muy fuerte con eso. Con el Gobierno de Córdoba no hemos tenido charla sobre esta situación. Hoy el Gobernador ha sido muy efectivo en defender a los médicos, lo dijo claramente, y eso nos deja tranquilos de que no sea el mismo gobierno provincial el que esté promoviendo una judicialización de estas situaciones. El tema legal va a seguir en la justicia. La SADI no pretende tapar en forma corporativa errores que hayan cometido médicos, pero hay que tener en cuenta que los cambios son muy dinámicos, las cosas cambian muy rápido. Yo hace un mes decía que no había que usar barbijo y ahora la evidencia obliga a usar barbijos. Las acciones que uno pueda haber hecho hace una o dos semanas pueden ser muy diferentes en el contexto de hoy. Y esas situaciones la justicia las tiene que tener en claro cuando evalúe a los médicos y las sanciones tienen que ser acordes a los elementos legales que tienen, los sumarios, las investigaciones, no la penalización por las dudas para después ver.

Falta poco para que concluya la fecha de la última extensión de la cuarentena, ¿cómo viene para el país, para la provincia de Buenos Aires y para la Capital Federal?

El problema es que en Buenos Aires la gente vive con la cabeza como si fuera todo el país Buenos Aires. La situación en más de 90% del territorio del país está muy bien y los únicos cuatro distritos con problemas son la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Río Negro. Sacando esas cuatro provincias, el resto ya puede empezar a planificar actividades. Es un comentario personal; el Presidente tomará en cuenta y evaluará lo que diga todo el comité asesor. Pero claramente las medidas ya no van a ser más igual para todo el país que para las provincias, distritos, que tengan circulación activa.

Días atrás, un médico -jefe de Guardia del Sanatorio Allende- criticó a título personal la vuelta atrás de las flexibilizaciones en Córdoba, es decir, una opinión contraria a la de la Comisión Asesora de especialistas del gobierno provincial. ¿Cuál es su postura respecto de los médicos que tienen una opinión diferente a sus colegas de los comités de expertos?

Entiendo que pueda haber mucha gente con opiniones diferentes, entiendo que hay mucha gente que está sufriendo, mi misma madre está en su casa encerrada, mis hijos están encerrados sin colegio y sin universidad también desde hace tres meses. No vivo en una burbuja. Estoy de acuerdo con que otra gente pueda pensar diferente pero hay que sentarse a hacer los análisis, las proyecciones y buscar alternativas que no generen muertes. Entonces, si hay alternativas mejores que las que se están planteando, la SADI es la primera en escuchar posibles alternativas para llevarlas al comité. Pero hoy todas las alternativas que estamos escuchando están basadas solamente en opiniones y las opiniones tienen que estar basadas en el análisis de los datos que hay y las posibles implicancias de los cambios que hagamos.

¿Es optimista con todo lo que se ha hecho en Argentina para mejorar las curvas epidemiológicas ?

Soy muy optimista y orgulloso de todo lo que se hizo y hasta dónde hemos logrado contener el virus en la mayoría de las provincias. Estoy muy preocupado por la situación en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.