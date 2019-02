Sólo tres de cada 10 ejecutivos logran “desconectarse” durante las vacaciones

Un relevamiento hecho en Argentina descubrió que ocho de cada 10 jefes están de acuerdo con la cantidad de días que tiene para descansar. Además, en caso de necesidad, 73% puede tomarse más días de los que le corresponden por ley

Un relevamiento hecho entre ejecutivos de diferentes empresas sobre el trabajo durante el verano reveló que sólo tres de cada 10 logran desconectarse durante sus vacaciones. De los encuestados, 35% mantiene el teléfono y el mail abierto para consultar comunicaciones laborales y 32% está disponible sólo en casos de emergencia.

Al consultarlos si atienden y contestan las llamadas y correos electrónicos durante su receso laboral, sólo respondió de manera positiva 13%. Casi 9 de cada 10 (87%) contestaron que responden sólo lo urgente. Así lo informó la consultora de recursos humanos Adecco Argentina.

También descubrió que ocho de cada 10 están de acuerdo con la cantidad de días que tienen para descansar. Además, en caso de necesidad, 73% puede tomarse más días de los que le corresponden por ley.

Sin embargo, al preguntarles si el tiempo que tienen de vacaciones les alcanza para relajarse y recuperar energías, las respuestas fueron parejas: 53% de los ejecutivos admitió que sí, mientras que 47% que no le son suficientes.

Sólo 24% cree que su ausencia afecta la funcionalidad de la empresa porque es la única persona que puede cubrir ciertas funciones. De los encuestados, 76% no se considera indispensable, ya que deja al personal de su equipo preparado para cubrir todas las necesidades.

Aseguró que no monitorea a sus empleados durante las vacaciones 80% de los ejecutivos.

No obstante, 59% de ellos admite que durante los meses de vacaciones la carga laboral disminuye. Sin embargo, para 30% no se nota ninguna alteración comparado con el resto del año y 10% afirma que, por el contrario, incrementa el trabajo en estas fechas.

Cómo hacer frente al síndrome posvacacional

Otras cuestiones a tener en cuenta en el tiempo de verano es el síndrome posvacacional, que es aquel que produce una sensación de tristeza, apatía, falta de energía o motivación al incorporarnos al trabajo o rutina diaria luego de acabar el período de descanso.

Algunas recomendaciones para hacerle frente es programar la vuelta a la rutina. Aunque en un inicio pueda parecer contradictorio, el hecho de confeccionar un listado con las labores a realizar durante la semana puede ayudar mucho para empezar a mentalizarse. Esa iniciativa permitirá tener una visión previa de lo que espera y agilizará la vuelta.

Los especialistas en recursos humanos también sugieren repartir debidamente el trabajo: es importante planificar para que nada se acumule y para tener tiempo para uno mismo. Tener en cuenta las labores prioritarias y horarios es de vital importancia para la vuelta, puesto que se debe retomar el ritmo de forma progresiva.

Es importante no perder la positividad y la motivación al regresar. Aunque parezca irrelevante, la actitud frente a la vuelta a la rutina influirá, y mucho.