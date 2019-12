Siete cursos virtuales y gratuitos de la UNC para hacer en verano

A través del Campus Virtual y la plataforma edX, la universidad propone una diversidad de temáticas: desde astronomía, pasando por gestión de personas, hasta marketing enfocado en la estrategia de servicios. Sólo se cobracertificación a quien la requiera.

La Universidad Nacional de Córdoba a través de su campus virtual propone cursos en línea gratis a través de la modalidad denominada MOOC, que significa en inglés massive online open courses (cursos online masivos y abiertos). La Casa de Trejo los ofrece a través de una de las plataformas globales más populares: edX. Si bien los cursos no tienen costo, quien requiera certificado deberá abonarlo.

La propuesta académica aparece como una opción para aprender sobre nuevos campos durante las vacaciones. Actualmente, están vigentes los siguientes cursos:

• Astronomía virtual. Se trata de un curso para entusiastas de la Astronomía y las ciencias del espacio, que no requiere de ningún conocimiento académico previo.

• El Antártico, un continente asombroso. aborda diferentes aspectos sobre el continente blanco, de la mano de un grupo de científicos que trabajaron allí. Se tratarán aspectos físicos, históricos, biológicos, ambientales y geopolíticos.

• Antes de Noé. El diluvio en la Antigua Babilonia. Los documentos más antiguos sobre un diluvio universal, que casi elimina la vida de la faz de la tierra, provienen de Babilonia. En este

curso se explorarán las viejas historias del diluvio, cuyos primeros ejemplares tienen hoy unos 3.700 años.

• Gestión de personas: Recursos Humanos. Los alumnos aprenderán a

observar, analizar y diseñar experiencias memorables para el cliente interno que impactarán en la fidelización incremental del cliente externo.

• Marketing enfocado en la estrategia de servicios. El consumidor del siglo XXI ha cambiado sus hábitos de consumo. El curso aborda estas tendencias y cómo ofrecer nuevas experiencias de servicio, algunos ejemplos son: Airbnb, Netflix, Spotify, Uber, Andrés Carne de Res.

• Gestión de operaciones. Esta capacitación introduce a las dimensiones más relevantes del diseño y ejecución de operaciones en general y a su enfoque hacia el sector servicios en particular.

• Herramientas de Teledetección óptica y SAR. Los estudiantes obtendrán herramientas de procesamiento de información satelital y aplicaciones del sensado remoto. Usarán herramientas geomáticas (imágenes de satélite, sistemas de información geográfica y estadística espacial) para aportar a la resolución problemas. Inscripciones a través de www.edx.org/es/school/uncordobax

Profesorado en Ciencias Económicas

En otro orden, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC informó que el Profesorado en Ciencias Económicas abrirá sus preinscripciones del 17 de febrero al 3 de marzo próximos. La carrera es no arancelada y está destinada a egresados de carreras de Contador Público, Licenciado en Economíay Licenciado en Administración. La preinscripción se efectúa mediante el sistema Guaraní. Una vez realizado este trámite virtual, los interesados deberán efectuar la inscripción definitiva en en Dirección de Enseñanza, planta baja de la Facultad, de lunes a viernes en el horario de 15 a 19. Durante la época de preinscripción, y una vez realizada la misma,

aquellos alumnos que no son de esta Facultad deberán presentar el título original o copia certificada por la Facultad de origen o por escribano público. Las personas egresadasen la UNC deberán presentar únicamente DNI.

La carrera tiene una duración de dos años y se cursa una vez por semana, con asistencia obligatoria, los díasmiércoles de 17 a 22. Consultas a profesorado.eco.unc@gmail.com , 443-7300 interno 48534.