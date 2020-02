Senaf: trabajadores sociales y ATE exigen tres reincorporaciones

El Colegio de Profesionales en Servicio Social y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocan para este jueves 6 de febrero a una Asamblea Abierta en reclamo por la reincorporación de tres trabajadores sociales a la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf).

“En el área de Penal Juvenil de Senaf han dejado sin trabajo a tres trabajadoras sociales desde el mes de enero, sin dar respuesta alguna. Hacemos responsables al Secretario Piñero, al Ministro López y al Gobernador de esta situación que ha dejado a decenas de niñes y jóvenes sin atención”, afirman a través del comunicado de convocatoria a organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, a participar a la hora 12, frente al Ministerio de Justicia (Alvear 150).

El Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, José Piñero, señaló ayer a este medio que “la cantidad de gente que se estaba desempeñando el año pasado continúa”, en ese sentido precisó que se refiere al número de profesionales pero que hay tres trabajadoras sociales “que no pueden volver”. Consultado por las razones, sostuvo que éstas “hicieron algo que no deben, como es enviar nota directa al juez por encima de la vía jerárquica del Ministerio de Justicia”. El funcionario calificó esa acción como “muy poco profesional”, agregó que se les había vencido el convenio y que ya hay otras tres profesionales en esos lugares trabajando desde ayer.

Sobre esta cuestión, la presidente del Colegio, Carolina Allende, sostuvo que las profesionales en cuestión, que se desempeñan en el Complejo Esperanza, quisieron dejar sentado que les imponían tomarse vacaciones de manera compulsiva y obligatoria con lo cual quedaban sin seguimiento e intervención niños, jóvenes y familias. Contó que en la Dirección del ministerio donde estas profesionales presentaban los informes de manera habitual no les quisieron recibir y firmar las notas notificando dicha situación. Por ello, ante la posibilidad de que se les endilgara incumplimiento ante la Justicia, y bajo recomendación legal desde el Colegio profesional, las trabajadoras sociales en cuestión le comunicaron a los jueces lo que estaba ocurriendo.

“Esto es el ejemplo más duro de lo que es el sistema de contratación, de tercerización, y el monotributo tercerizado, para llevar adelante políticas públicas de altísimo impacto y sumamente sensibles”, dijo Allende.

El colegio profesional informó que aun aguardan respuesta a un pedido de audiencia con el ministro de Justicia, Julián López, por esta situación e insistieron sobre la calidad de “precarizados” mediante monotributo, becas y “contratos basura”.