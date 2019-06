Reivindicar el rol del abogado y reforma del Código Arancelario

Andrés Bauzá es el candidato oficialista por “Acción Profesional” para las elecciones de Abogados. Hizo hincapié en la defensa gremial y de los honorarios profesionales. Respecto de injerencias políticas en el Colegio, sostuvo: “Nuestra lista no se identifica con ningún partido”

El oficialismo del Colegio de Abogados de Córdoba va con Andrés Bauzá encabezando la lista “Acción Profesional” para las próximas elecciones del 26 de junio.

Entre las principales propuestas, el actual vicepresidente 4° mencionó la continuidad de la defensa del ejercicio profesional contra ataques de los poderes públicos o privados, interponiendo las acciones judiciales que sean necesarias.

Al respecto, señaló: “Desde diferentes sectores están atacando permanentemente el rol del abogado. Estamos convencidos de que quien ataca a los abogados pretende que el ciudadano no defienda sus derechos. Cuando uno habla con un empresario o una cámara empresarial, a todos les han metido ‘el chip’ de que sus problemas de competitividad vienen de los juicios laborales.

La gente ha dejado de fijarse que somos el segundo país con mayor presión impositiva del mundo y parecería que los problemas económicos que tienen se deben a juicios laborales que enfrentan por despidos injustificados o no, o por temas de ley de riesgo del trabajo, y nadie se fija si se ha hecho, por ejemplo, una tarea de prevención por la ley de riesgo del trabajo”. Concluyó que los letrados están para proteger tanto el derecho de los trabajadores como de los empresarios.

Por otra parte, y respecto de los honorarios profesionales, la Lista Nº 8 plantea la modificación del Código Arancelario con el objetivo de establecer el orden público de los mínimos. “Esto para que no puedan ser perforados en las regulaciones judiciales. Nos parece necesario y esencial para proteger nuestro medio de vida que son los honorarios”.

Consultado sobre la postura ante las modificaciones judiciales en Córdoba, se refirió en primer término a la del Código Procesal Laboral: “Creemos que es una buena ley, podría ser mejorable, pero esperamos que logre reducir la mora que hoy tiene la justicia del trabajo en los procedimiento declarativos abreviados que establece la competencia de los jueces de conciliación y del trabajo. Hoy las cámaras laborales están con una demora de cuatro, cinco años y esperamos que con este proceso se logre reducir ostensiblemente este plazo”.

Por otra parte, valoró positivamente la oralidad en el proceso civil, pero en contrapartida, sostuvo que hay “graves problemas” con la implementación de la mediación previa y obligatoria.

“Queremos acercar una propuesta para intentar agilizar los plazos, sobre todo para hacer más efectiva la notificación para que no se frustren las audiencias por incomparecencia del requerido”, sostuvo. “Hay graves demoras en cuanto la posibilidad de notificar. Quien notifica es el Centro Judicial de Mediación, no el abogado. Muchas veces los abogados concurren a las audiencias sin que haya llegado la notificación, se tiene que volver a fijar un nuevo plazo para tomar la audiencia. No se están cumpliendo los 60 días de plazo máximo que establece la ley”, dijo Bauzá. También mencionó las quejas de abogados mediadores por honorarios impagos y fallas en la infraestructura y el procedimiento.

En otro orden, se manifestó en contra del anteproyecto de ley de “sucesión notarial” al que considera un avance de los escribanos sobre las incumbencias propias de los abogados. Coincide con términos de la postura sentada recientemente por el Colegio de Abogados cuando señaló que “es inconstitucional, pues la sucesión ab intestato y la sucesión testamentaria no son meros trámites, sino que se tratan de actos jurisdiccionales que no pueden ser suplidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico”.

Sobre injerencia política

Consultado sobre los señalamientos de injerencia política que se le achaca a la lista, señaló: “Tenemos candidatos que son peronistas como radicales, habrá algunos macristas también, siempre los hubo y siempre los habrá. No hay intromisión de los partidos políticos en las elecciones del colegio.

Puntualmente el señalado fue Franco Mogetta, que hoy es secretario de Trabajo de la provincia, Franco viene participando desde nuestros inicios en el 2009 y ha sido candidato y ha integrado el Directorio en otros mandatos, sería un error calificarlo como puesto o proveniente de la Provincia de Córdoba y no como un miembro activo de Acción Profesional. Nuestra lista no se identifica con ningún partido”.