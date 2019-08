Reasumió Juri, con foco en la universalización, el acceso y la inclusión

Profundizará su plan de “créditos académicos” para reconocer trayectos formativos. También destacó el desafío de aceitar la movilidad universitaria. Habló sobre avanzar en soluciones ante la pobreza

Por Carolina Klepp- cklepp@comercioyjusticia.info

Hugo Juri asumió ayer un nuevo mandato como rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el tercero no consecutivo (1998, 2016 y 2019). Junto a su vice, Pedro Yanzi Ferreira, fue electo por el voto directo por primera vez en más de 400 años de historia de la Casa de Trejo. El médico y el abogado conducirán la institución hasta 2022. Cabe recordar que el 16 de mayo la fórmula fue reelecta con 52,65% de los votos generales. En el Salón de Grados del viejo Rectorado, habló de la continuidad de los proyectos iniciados y los nuevos desafíos de la educación superior.

Hizo hincapié en la continuidad de herramientas que se crearon en el mandato concluído, entre ellas los “créditos académicos” también llamados reconocimiento de trayectos formativos (RTF).

Subrayó lo fundamental de la “universalización de la educación superior”, algo que sostiene que es tendencia en el mundo: saber qué tramos de educación superior, al menos, van a ser necesarios para todos los individuos, no sólo para la producción sino para el desarrollo de una nueva sociedad.

Para Juri, así como en algún momento la educación media fue una prioridad para el desarrollo, eso hoy no alcanza. Reflexionó sobre el acceso e inclusión educativa como otro de los pilares. Sostuvo que el sistema universitario debe comprometerse en esto con calidad y en todos los niveles.

“Hablamos de que toda la población tenga acceso. Tenemos que pensar qué cosas nuevas podemos hacer para estos derechos ampliados que tiene la gente, por ejemplo en género, en oficios, con universidades populares. Tenemos que romper con preconceptos, no hay inclusión sin calidad, pero tenemos que llegar al 100% de la comunidad”, dijo enfático Juri.

En otros tramo del discurso dijo que las universidades figuran entre las instituciones en las que la gente tiene más confianza; sin embargo, señaló que hay temas por ayudar a resolver para seguir dando esperanzas. “El nivel de pobreza que tenemos desde hace tantos años es algo que no puede continuar en nuestro país. Tenemos que devolver esa confianza”, ejemplificó en torno a una problemática social en la que la universidad puede aportar.

También insistió en las universidades populares, al respecto sostuvo que éstas identifican territorialmente a los que ni siquiera pueden llegar a la universidad, a quienes quedaron por fuera de la educación más moderna.

En las universidades populares se dictan pequeños programas, cursos o trayectos, con pertenencia en el lugar donde están y con calidad certificada por la universidad, que les permiten a esas personas dejar de ser espectadores del cambio de las demandas laborales para ser protagonistas.

Otro de los ejes sobre los que hizo hincapié, el campus virtual. Para Juri, es otro modo de extender los conocimientos: extraterritorialmente, globalmente, tomando y compartiendo conocimientos de otras universidades y de la oferta de conocimientos internacionales.

También destacó la movilidad, en sus varias dimensiones: social, territorial, virtual, cultural, disciplinaria. En este último, hizo referencia a que la trayectoria académica de los estudiantes no esté constreñida, ampliarla a través de créditos y RTF.

“Tenemos que pensar la movilidad para América Latina, relacionada con proyectos de investigación de intereses latinoamericanos”, ejemplificó.

En ese punto, destacó la presencia de Néstor Pan, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), entidad que avanza en acuerdos de trayectos formativos entre universidades, con mirada georreferencial.

Marcó como desafío integrar todas las dimensiones de la movilidad y enriquecerla. El rector sostiene que la universidad del futuro tiene que prepararse para todas las dimensiones de movilidad.

“Buscamos la forma para que las universidades de América Latina reconozcan trayectos”, en este sentido mencionó métricas comunes (como título intermedio) y los créditos (unidades de medidas comunes).

A su turno, el vicerrector Pedro Yanzi Ferreyra, destacó la importancia de continuar con la lucha contra la Violencia de Género, y resaltó la adhesión de la Casa de Trejo a la Ley Micaela. “La UNC ha sabido amalgamar la función social. Sueño con una universidad pública para todos y todas, de alta calidad institucional, inclusiva, abierta, plural y comprometida con la sociedad. La educación como bien público social”, destacó el vicerrector.

En el acto participaron el ex rector Francisco Tamarit, rectores de otras universidades, decanos y la vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti, entre otros.