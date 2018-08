Prisión domiciliaria de mujeres, sextorsión y “techo de cristal”, bajo discusión

Dos referentes judiciales sumaron sus perspectivas de género en temas judiciales que atraviesan distintas realidades sociales y laborales de las mujeres. Justicia. Múltiples temas en la agenda del Encuentro Nacional de Mujeres Juezas de Argentina

“Es mejor si evitamos que vaya a la cárcel gente que no cometió delitos graves”

La implementación de la perspectiva de género en las cárceles, el trabajo y las carreras judiciales son temas que permanentemente estudia, aborda y resuelve Stella Maris Martínez, la defensora General de la Nación. Habló de eso y opinó sobre una de las modificaciones que trae la Reforma del Código Penal de la Nación sobre prisión domiciliaria en determinados casos.

“Todavía hay bolsones en todo el país donde se siguen manteniendo posturas absolutamente patriarcales. Hay algo que debería ser puesto en práctica -que existe en todo el país pero no en la justicia federal- que es que el ingreso sea mediante un concurso al cual asistan libremente hombres y mujeres y que luego el titular de la dependencia que tenga la vacante pueda elegir entre los 10 ó 20 primeros. Eso en el Ministerio Público de la Defensa ha ayudado muchísimo al ingreso de las mujeres. Porque, de otra manera, sobre todo en Penal, ingresaban los parientes de los jueces, fiscales y los defensores, y mayoritariamente eran hombres”, describe.

– ¿Qué se puede hacer para que no se reproduzca?

– En algunas instituciones en donde nos acercamos a la paridad, el “techo de cristal” existe, porque en los cargos más altos hay menos mujeres que hombres y, en lo cargos que implican poder, hay más hombres que mujeres. Esto es algo que debe revertirse, pero reclama una lucha de las mujeres, porque a nadie le gusta ceder el poder. Lo que se ha logrado es que la mujer efectivamente entienda que sí es discriminada, que no basta decir “somos iguales”, que la igualdad se debe demostrar en oportunidades concretas y en la posibilidad de que las mujeres crezcan y ocupen cargos altos.

– ¿Puede mencionar un caso de éxito cercano en el que haya actuado para evitar este tipo de discriminación?

– Tuvimos con la Comisión de Género que funciona en la Defensoría General de la Nación un caso muy exitoso con una señora que quería ser colectivera y no la dejaban. Se interpuso un amparo y éste salió favorable. Luego trabajamos mucho con las mujeres privadas de libertad, por un lado luchando por el arresto domiciliario y, por otro, luchando para que tengan asistencia jurídica especializada no penal sino en todo lo demás que suelen ser problemas de familia.

– Hay un anteproyecto de Reforma del Código Penal que implementaría el arresto domiciliario en causa de prisión de hasta tres años. ¿Considera que esto sería una solución que va en consonancia con la prisión domiciliaria que acaba de plantear para las mujeres?

– Mi postura en general es que la gente que no cometió delitos graves y sobre todo que no cometió delitos que implican violencia, si evitamos que vayan a la cárcel, mejor, por la gente y por la sociedad. Además, la mujer tiene un plus especial porque cuando está presa suele estar sola y abandonada y tiene la problemática de los hijos. Éste es un problema especialmente delicado, porque uno vive en el sufrimiento de los niños presos. Es durísimo ver una criatura que se está criando en una cárcel y, por otro lado, está la opción de separar a los niños de sus madres, que -cuando son muy pequeños- es una opción traumática. El objetivo del arresto domiciliario o de la excarcelación por motivos humanitarios, en estos casos, en lo que se debe preservar lo más posible la relación madre hijo, se debe tener en cuenta lo más posible la perspectiva de género.

“Existe la necesidad de incorporar la figura de sextorsión para tener una herramienta concreta”

La demanda y evaluación de incorporación de una nueva figura penal bajo la denominación “sextorsión”, que implica un tipo de violencia contra las mujeres, es otro de los temas bajo debate de juezas del mundo y del país. En Argentina, la camarista Eve Flores, de Villa María, está estudiando el tema y comparando con lo que han hecho otros países. Durante el encuentro, intercambió la información recopilada en una mesa de discusión con pares del resto de las provincias.

“Lo que estamos haciendo hoy sobre la sextorsión es visibilizar el tema, ponerlo a la vista y esto tiene relación con el movimiento Me too. La sextorsión es una forma de corrupción en la que hay abuso de poder y -en vez de exigir dinero- lo que se requiere o se acepta son favores sexuales.

La mayoría de las víctimas son mujeres, aunque también lo sufren varones. En esa situación en que se pone a una mujer en esa elección, la persona sabe que si no accede va a tener un perjuicio y ese perjuicio va a estar relacionado con una legítima aspiración como ascender en la carrera, ingresar a un empleo u obtener un buen nivel académico”, afirmó. En ese abuso de poder no se respeta la ética e integridad que se supone que debe tener una persona en determinada función o cargo. “El eje más importante es cuando se está en la función pública”, subrayó.

– ¿Qué ocurre con estos tipos de casos ahora , cuando esa figura no está en ninguna ley?

– En el digesto punitivo argentino no está la sextorsion; sin embargo, se manifiesta en distintos ámbitos de la vida laboral o estudiantil. Dependiendo del lugar donde esa situación se manifieste, se podrá aplicar a alguna norma concreta. Por ejemplo, cuando ocurre en el ámbito laboral, allí se contempla el acoso laboral. Cuando allí se pretende un favor sexual, es un chantaje o acoso sexual. Para los operadores judiciales, lo importante es reconocer el diagnóstico y acudir a todas las herramientas jurídicas, los tratados internacionales y la Ley Integral de Protección de la Mujer y su decreto reglamentario, que en su artículo 5 considera el acoso sexual como una de las formas de violencia contra la mujer. Hoy estamos poniendo en debate si resulta necesario incorporar la figura de sextorsion.

-¿Y a qué conclusión arribaron?

-A mi modo de ver sí, es una opinión personal. La Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA) considera que es necesario, porque de esa forma existe una herramienta concreta; si no, hay que acudir a diversas partes del digesto y podría ser un abuso sexual, una tentativa de abuso, una coacción. Tenemos que tener en claro que es un modo de corrupción, que no hay dinero pero perjudica mucho a la mujer. No se reconoce el efecto grave que tiene sobre esa persona a la que se le provocó un daño. Para mí es una de las formas de la explotación sexual. ¿Cómo se empieza a ver? Porque es un escenario que funciona con base en patrones socioculturales.

– ¿Con qué otras herramientas se cuenta hoy en diversos ámbitos donde pueda darse la sextorsión?

– Existen los Códigos de Ética, los Tribunales Disciplinarios, los Tribunales de Conducta. Hasta que se defina el tipo de la sextorsión y se pueda tener esa ley, ya sea una reforma en el Código Penal o sea una ley especial, también se debe ir trabajando sobre los Códigos de Ética o los sumarios administrativos, por ejemplo.