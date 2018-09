Preocupación, rechazo e incertidumbre por cambios en Ciencia, Salud y Trabajo

El arco científico, tecnológico y universitario pidió el sostenimiento financiero de los programas que llevaba adelante el MinCyT. El ministro provincial, Walter Robledo, se mostró preocupado por el futuro presupuesto nacional para la ciencia

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

Científicos, becarios y universitarios abrazaron ayer a la tarde la sede del hasta hace un día atrás Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, ahora convertido en Secretaría. Repudiaron en cambio de rango y expresaron el descontento generalizado de quienes integran el ecosistema científico-tecnológico del país.

En Córdoba, también se acusó recibo de este cambio. El Rectorado y la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SeCyT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) manifestaron la preocupación institucional frente a la iniciativa del gobierno nacional de fusionar en una única cartera a los ministerios de Educación, de Cultura y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) “y su consecuente relegación al rango de Secretaría”.

El texto, rubricado por Pedro Yanzi Ferreira, vicerrector de la UNC, reclama al gobierno nacional el sostenimiento financiero de todos los programas que dependían del MinCyT.

En esa línea, ratificó el compromiso de la Casa de Trejo “con el entendimiento de las políticas públicas de promoción y desarrollo de educación superior, de investigación científica y tecnológica como una genuina e irrenunciable política de Estado, como así también la responsabilidad estatal de carácter principal e indelegable sobre la educación y el conocimiento en su condición de bien público y derecho humano personal y social”.

En diálogo con Comercio y Justicia, el ministro de Ciencia y Tecnología de Córdoba, Walter Robledo expresó su preocupación por conocer cómo -efectivamente- repercutirán los cambios anunciados en términos de programas y presupuestos nacionales que se ejecutan en las provincias. Ayer, si bien aclaró que no contaba con precisiones ni números derivados de los anuncios, afirmó: “lo que nos preocupa es el presupuesto”.

Manifestó la incertidumbre por el impacto que podría llegar a tener en el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (Foncyt), Fondo Tecnológico Argentino (Fontar); Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) que tienen alcances en la provincia.

“Acompañamos la preocupación que tiene la comunidad científica, tecnológica y universitaria, que conforman la riqueza en recursos humanos, en laboratorios, en semejante capacidad instalada que hay en las universidades radicadas en toda la provincia”, sostuvo el ministro.

Asimismo, recordó que el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) que está integrado por las máximas autoridades de las provincias con competencia en temas de ciencia, tecnología e innovación productiva, viene advirtiendo sobre la drástica reducción de asignación presupuestaria para 2019.

Detalló que de las convocatorias 2016 y 2017, Córdoba recibió 60 millones de pesos vía programas de financiamientos del Cofecyt que son para proyectos de innovación productiva y desarrollos tecnológicos, entre otros, que se ejecutaron en 2017 y 2018, pero que para 2019 ya se anticipó que no habrá presupuesto. Esto fue motivo de una expresión conjunta de los integrantes de Cofecyt hace dos meses atrás.

En tanto, referentes científicos se expresaron en las últimas horas. A través de su cuenta de twitter, el neurólogo Facundo Manes dijo: “El desarrollo inclusivo del país depende de la inversión en salud, ciencia y tecnología. Los cambios en los ministerios evidencian que estas áreas hoy no son una prioridad. Este retroceso es una decisión errónea y peligrosa para el presente y para el futuro”. El científico Gabriel Rabinovich, pidió no volver el tiempo atrás. “Sin Ciencia, Educación y Tecnología estamos perdidos”.

El ahora ex ministro Barañao dijo ayer que seguirá en su cargo “si se garantiza la continuidad de la estructura y el presupuesto” y que “su compromiso de mantener el equipo humano altamente calificado del ministerio, sigue intacto”. Cabe señalar que también Pablo Avelluto pasó de ser ministro de Cultura a secretario de Estado. Tanto él como Baraña, bajo la órbita de Alejandro Finocchiaro.

Riesgos en la atención de VIH

Por otro lado, Carolina Stanley pasó a tener a su cargo el área de Salud. La cartera ahora se llama Salud y Desarrollo Social, y Adolfo Rubinstein pasó de ser ministro a secretario.

En medio de las versiones acerca del alejamiento de Rubinstein en el corto plazo, se conoció la renuncia del director de Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra, cuyas partidas serían afectadas por el ajuste general contemplado en el Presupuesto 2019.

Se trata de Sergio Maulen quien comunicó la decisión a los coordinadores de área, a quienes advirtió que su renuncia estaba relacionada con “el recorte en las partidas” .

Los trabajadores de esa Dirección alertaron que en el contexto actual “no está garantizada la continuidad de las políticas de prevención, diagnóstico y tratamiento”. Denunciaron una “política de reducción del Estado que vulnera el derecho a la Salud y pone en riesgo la vida de las personas”.

Cabe recordar que el domingo pasado, ministros de Salud de las provincias emitieron una declaración conjunta en la que expresaron: “Eliminar el Ministerio de Salud de la Nación como tal y darle un rango inferior al mismo constituiría un retroceso institucional significativo en la ejecución de los planes, programas y proyectos del área para atender a la población, en especial a los más vulnerables”.