Preocupa a los pediatras el nuevo brote de sarampión

Instaron a fortalecer la confianza en la capacidad de las vacunas para salvar vidas y proteger contra enfermedades. Desde agosto de 2019 se contabilizaron 160 casos. Este año, junto con la antigripal en los menores de dos años, se ofrecerá la “triple viral” que incluye la antisarampionosa

Ésta es la Semana de la Vacunación de las Américas, que se conmemora cada año impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para generar conciencia sobre la importancia de la prevención de enfermedades mediante la inmunización. Mientras el mundo vive una pandemia para la que no existe una vacuna, lo que genera consecuencias devastadoras, se registó en Argentina el resurgiemiento de una enfermedad como el sarampión que sí cuenta con un tratamiento.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) alertó sobre este brote, el más extenso desde la eliminación de la circulación endémica y adjudicó la situación a la falta de vacunación de los niños.

“El sarampión es una enfermedad viral altamente transmisible de persona a persona a través de secreciones nasales o de la boca de personas infectadas. Puede producir una enfermedad potencialmente fatal, sobre todo en los niños más vulnerables y si bien no tiene un tratamiento específico, sí se dispone de una vacuna segura y eficaz que está incluida en nuestro Calendario Nacional de Inmunizaciones, gratuito y obligatorio”, sostuvo la SAP.

Elizabeth Bogdanowicz, miembro del Comité de Infectología Pediátrica de la SAP, sostuvo que contar con vacunas contra una enfermedad es un avance sanitario “muy grande”. “Con el Covid-19, lamentablemente, estamos viviendo lo que sucede ante una enfermedad infecciosa para la que no desarrollamos aún una vacuna eficaz”, afirmó. Por este motivo destacó que para aquellas enfermedades para las que sí dispone de vacunas, no cumplir con el esquema de inmunización es “realmente peligroso” y genera el brote de sarampión que resurgió en Argentina después de haber logrado ser un país libre de la circulación del.

El brote, iniciado en agosto de 2019, ya lleva 160 infectados. De ellos, 107 se registraron en 2019 (siete casos fueron importados o relacionados a la importación), y 53 en 2020 hasta el 5 de abril pasado.

La inmunización contra el sarampión está incluida en la vacuna denominada ‘triple viral’ -que inmuniza también contra paperas y rubeola- y que se administra de manera gratuita y obligatoria. El calendario de vacunación obligatorio incluye dos dosis que se aplican en cualquier hospital o centro asistencial; la primera a los 12 meses de vida y la segunda al momento del ingreso escolar, entre los 5 y los 6 años. Como medidas de prevención también se recomienda evitar el contacto con personas que puedan estar enfermas, utilizar tapabocas y lavarse las manos con frecuencia.

Dada la situación actual, se recomienda una “dosis cero” a los bebés de entre 6 y 12 meses que viven en áreas de circulación viral reconocida (esta dosis no se contabiliza y se comienza el esquema oficial al cumplir 1 año de edad); dosis que no es necesaria en aquellos que viven en provincias en las cuales no hay circulación viral. Luego, todos los mayores a 5 años deben acreditar al menos las dos dosis contempladas en el calendario.

“El desafío en este momento es la vacunación de los niños en el marco de las medidas que se están tomando para la prevención de la enfermedad por COVID-19, es por ello que se decidió que junto con la vacunación antigripal en los menores de dos años se ofrezca también la vacuna triple viral según las indicaciones actuales”, detalló la infectóloga Ángela Gentile, quien también integra el Comité de Expertos Covid-19 de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación, además de integrar la SAP.

Síntomas

El sarampión se manifiesta con fiebre alta, secreción nasal, tos, conjuntivitis, manchas blancas en la boca y cara interna de la mejilla y manchas rojas en la piel. Su aparición amerita la consulta inmediata (inicialmente telefónica, dadas las circunstancias actuales) con el pediatra de confianza.