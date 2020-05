Pandemia: el mundo apoyó a la OMS y su rol, pese a las críticas de EEUU

China, Alemania, Francia valoraron el liderazgo de ese organismo en su asamblea mundial, celebrada ayer. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aprovechó su intervención para plantear la necesidad de contar con licencias gratuitas y el acceso a los resultados de las investigaciones en tratamientos, vacunas y productos médicos

La asamblea virtual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó con el apoyo apoyo de la mayoría de los países miembros a su rol de liderazgo en la pandemia de coronavirus a pesar de las críticas de Estados Unidos.

“La respuesta de la Secretaría de la OMS a la Covid-19 fue más rápida que frente a las epidemias del SARS y del MERS (dos coronavirus anteriores que circularon entre humanos), pero esto no provocó una acción rápida por parte de todos los Estados miembros”, destacó en su primer informe el Comité Independiente de Supervisión de la organización, al inicio de la asamblea.

Con la excepción de Estados Unidos, las principales potencias se hicieron eco de esta conclusión y apoyaron la continuidad de la OMS como la voz experta y autorizada en esta pandemia, que ya infectó a más de 4,6 millones de personas y causó la muerte de más de 312.000 en todo el mundo, según sus propias cifras.

“El liderazgo de la OMS ha sido indiscutible y ha contribuido en la promoción de la cooperación contra la Covid-19”, aseguró el presidente de China, Xi Jinping, quien pidió a todos los países miembros que apoyen política y financieramente al organismo.

El discurso de Xi Jinping, así como los de la canciller alemana, Angela Merkel, y del presidente francés, Emmanuel Macron -todos en apoyo de la OMS- no fueron meramente declarativos y diplomáticos sino que aportaron una cuota importante de tensión al encuentro virtual.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien decidió no participar y enviar a su secretario de Salud, Alex Azar, hace tiempo que acusa a la OMS de haber mentido al mundo sobre cuándo y cómo se inició la pandemia, y sostiene que hizo eso para proteger a “su aliado, China”.

“En el intento por soslayar el brote, hay un país que no hizo gala de transparencia y la OMS también fracasó en su misión de compartir la información con todos y de buena fe, esto no puede volver a ocurrir; la OMS debe cambiar”, reclamó Azar.

La pandemia de coronavirus nació entre octubre y noviembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan. Según Pekín, el virus mutó en un mercado de animales vivos de ese distrito y allí contagió a los primeros humanos infectados.

El gobierno de Trump discutió esta teoría una y otra vez y sugirió que fue creado artificialmente en un laboratorio chino.

El presidente chino defendió ayer que su país “siempre” ha sido transparente, frente a las crecientes críticas a su gestión de la pandemia. Cabe recordar que hubo denuncias de algunos médicos chinos -algunos sancionados, otros ya fallecidos- que dijeron que el gobierno de Xi Jinping “tapó” los casos en las primeras semanas e ignoró las advertencias de expertos que pedían más restricciones para evitar una transmisión internacional.

Por su parte, el director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también envió una señal al mundo: “Yo mismo iniciaré una evaluación independiente en cuanto pueda, para examinar las lecciones aprendidas y emitir recomendaciones que mejoren la capacidad de respuesta a las pandemias, en los niveles nacional y mundial”, dijo Tedros, retomando un pedido hecho en las últimas semanas por varias potencias europeas y Estados Unidos.

Sin embargo, el informe del Comité Independiente de Supervisión sostiene que tal evaluación no sólo debe incluir a la OMS sino también “las acciones de los Estados miembros en respuesta a la pandemia de Covid-19”.

China también hizo sus propios gestos: Xi Jinping anunció que su país ofrecerá durante dos años ayudas por 2.000 millones de dólares a las naciones más afectadas por la pandemia, especialmente las más pobres.

Además, se comprometió a que la vacuna que China logre desarrollar “estará disponible como bien público global con el fin de que sea accesible y asequible para todos los países en desarrollo”.

Francia también prometió sumar financiamiento. “La OMS son sus Estados miembros y depende de nosotros que pueda cumplir plenamente su rol en esta pandemia”, dijo el presidente Emmanuel Macron.

A su turno, la canciller alemana Angela Merkel recordó que “la OMS es la organización con legitimidad en el ámbito de la salud” y que sus miembros deben trabajar para garantizar su financiación de forma duradera.

¿Contagios por superficies?

Durante el encuentro, la OMS dio nuevas precisiones del modo de contagio del virus al sostener que no se han “encontrado pruebas concluyentes de que la Covid- 19 se contagie a través del contacto con una superficie artificial”, una novedad sobre la propagación del coronavirus.

OMS vs Estados Unidos

El secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, aseguró que algunos países “han ignorado las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud” sobre la pandemia de coronavirus y que el planeta “está pagando un alto precio” por implementar estrategias diferentes para frenar el brote.

Contagio

La mayor parte de la población mundial continúa siendo susceptible a contraer el nuevo coronavirus SARS CoV-2 y causante de la actual pandemia de Covid-19, advirtió la OMS. Según el organismo, en las regiones más afectadas, no más de 20% de la población logró desarrollar algún tipo de inmunidad a la enfermedad. Sin embargo, el promedio de inmunidad se encuentra incluso mucho más abajo, menos de 10%.

Polémica por la cloroquina en EEUU y Brasil

La polémica por la supuesta utilidad de la cloroquina para tratar el coronavirus volvió ayer a escena. Trump dijo que desde “hace semanas” tomaba hidrocloroquina, un derivado de aquélla, y en Brasil se informó que se investigaba si en el estado amazónico Pará se distribuyeron dosis sin cargo.

“Se sorprenderían de cuántas personas lo están tomando antes de contagiarse, muchos de los trabajadores que están en la primera línea, yo lo estoy tomando; hace semanas que comencé a tomarlo porque creo que es bueno, y si no es bueno no me hará nada malo”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

La hidrocloroquina es un derivado menos tóxico de la cloroquina, que hace décadas se usa para tratar enfermedades como la malaria y el lupus, y que ahora algunos médicos creen que podría ayudar en la mejoría de pacientes con Covid-19, aunque el ente regulador de medicamentos en Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió que puede provocar “problemas cardíacos serios” en pacientes con coronavirus.

Paralelamente, la fiscalía de Paraupebas, ciudad del sur de Pará, informó que investigaba una denuncia según la cual policías distribuyeron sin cargo dosis de cloroquina, cuyo uso para tratar el coronavirus fue alentado por el presidente Jair Bolsonaro.

Argentina pidió “suscribir un pacto de solidaridad global”

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, planteó ante la Asamblea Mundial de la OMS “suscribir un pacto global de solidaridad” que le permita a la humanidad “sortear esta crisis”. Aprovechó para hacer referencia a la necesidad de contar con licencias gratuitas y el acceso a los resultados de las investigaciones en tratamientos, vacunas y productos médicos.

Reclamó que “toda medida que se tome a nivel nacional debe ser coordinada con el ámbito internacional”.

Además, destacó las medidas “sanitarias y económicas” que implementó el gobierno argentino para combatir el coronavirus. Al exponer ante la asamblea, describió: “Implementamos de forma temprana medidas, sanitarias, sociales y económicas destinadas a mitigar la propagación y el impacto del nuevo coronavirus”.

En forma virtual, González García insistió en que “es necesario que los estados puedan impulsar acciones que garanticen el acceso y conocimiento de estos bienes públicos globales, a través de licencias gratuitas o suficientemente accesibles para todas las sociedades del mundo”, para luchar contra el coronavirus.

González García, en otro pasaje de su discurso, enfatizó el “interés” que tiene Argentina “en avanzar y apoyar toda iniciativa regional, como global, destinada a fortalecer las acciones del combate a la pandemia y todas aquellas que permitan el acceso a los resultados de las investigaciones en tratamientos, de vacunas y productos médicos”.

En ese sentido, el funcionario aclaró que “esta batalla se gana con el compromiso de cada uno de los ciudadanos. No es solo la tarea de los gobiernos si no una responsabilidad colectiva” y consideró que “toda medida que se tome a nivel nacional debe ser coordinada con el ámbito internacional”.

En ese contexto, aludió a las expresiones del presidente Alberto Fernández, manifestando que “nadie se salva solo” y agregó: “Somos conscientes del daño socio económico que atravesamos a nivel global”.

“Debemos trabajar bajo un enfoque integral con medidas que nos permitan mitigar los efectos negativos en la comunidad, poniendo en primer lugar la protección de la vida de las personas”, finalizó.