Oftalmólogos piden a obras sociales y prepagas aumentar el valor de las consultas

Carolina Klepp cklepp@comercioyjusticia.info

Más de 300 oftalmólogos de la provincia pidieron ayer a las obras sociales y prepagas un incremento en el valor de las consultas ya que hoy su trabajo, a raíz del Covid-19, implica una suba significativa en los gastos de insumos de protección de bioseguridad personal. Además, por protocolo, deben atender sólo dos pacientes por hora y desinfectar por completo absolutamente todo su ámbito de trabajo.

La petición fue presentada por la Sociedad de Oftalmología de Córdoba (SOC) y, en el orden nacional, por el Consejo Argentino de Oftalmología. Así lo confirmó a Comercio y Justicia, el presidente de SOC, Rodolfo Small.

“Los oftalmólogos estamos muy expuestos al trabajar muy cerca del paciente. Al reestructurar la dinámica de trabajo, lo que implica mayores costos operativos, estamos haciendo estas presentaciones ante las obras sociales y medicina prepaga. Ya empezamos por OSDE, Swiss Medical, Galeno y otras”, detalló el dirigente profesional. Además graficó que las obras sociales podrían contemplarlo en tanto que han reducido ampliamente las coberturas ya que los afiliados no están asistiendo a las consultas de salud en general, o se han reducido a la mínima expresión por la cuarentena y temor a contagiarse de Covid-19.

Concretamente, piden que se eleve el valor de la consulta a $2.400, cuando hoy ronda, según las obras sociales y prepagas, entre $400 a $800.

Small señaló que aguardan respuestas esta semana, y de no haber respuestas positivas, deberán empezar a cobrarle la diferencia a los pacientes. Esto -según precisó- conllevaría a que el paciente trate de recuperarlo ante la obra social. “Por ahora estamos respetando los aranceles, queremos dialogar con las obras sociales y prepagas”, dijo en referencia a una respuesta sobre el pedido de recategorización.

Cabe señalar, que los médicos oftalmólogos se encuentran entre las actividades exceptuadas del aislamiento social y obligatorio.

“Los oftalmólogos somos de los especialistas que más cerca estamos de los pacientes. Todo este sistema implica que aumentan nuestros costos operativos, que están siendo absorbidos por los profesionales”, afirmó.

La sociedad ya se comunicó vía mail con las obras sociales para recategorizar la consulta a $2.400. Small comentó que se encuentran “a la espera” de una respuesta, pero que si no se concreta, ese costo será trasladado a los pacientes directamente por los médicos.

“Tenemos que cumplir con todas las medidas de bioseguridad para atender a los pacientes en este contexto, y para ello fue indispensable modificar infraestructuras edilicia, turnos de consulta -antes atendíamos cuatro pacientes por hora, ahora dos- , destinamos tiempo extra de limpieza entre pacientes y más insumos de bioseguridad”, enumeró.

Small hizo hincapié en que “los paradigmas de atención médica cambiaron. La gente tiene que entender que los estamos haciendo todo lo posible para brindarles la mejor atención posible.