Nuevos desafíos de la gestión de ciberseguridad en empresas e individuos

El “Cuento del Tío” en internet es moneda corriente. Cada vez es más frecuente la ciberdelincuencia con extorsión. Mails que prometen viajes “ganados” y amenazas con mostrar públicamente intimidades por supuestas visitas a sitios pornográficos, alcanzan a hombres y mujeres.

“Antes había estudiantes que querían demostrar que la red e internet eran vulnerables, pero no pasaban de eso. Ahora ocurre que hay ciberprofesionales que conocen de tecnologías, de cómo vulnerar plataformas y extorsionan. Engañan a la gente para que caiga y logran un rédito a través de ese engaño. Es el cuento del tío en Internet”, explica Enrique Dutra, socio gerente de Punto Net Soluciones y especialista en ciberseguridad. La realidad que describe puede pasarle a cualquiera. Mails que prometen viajes o un smartphone última generación “ganados” o distintos tipos de amenazas con mostrar públicamente intimidades por supuestas visitas a sitios pornográficos, alcanzan a hombres y mujeres.

Ya no sólo las empresas temen ataques del tipo randsomware, un virus que impide o limita el acceso al propio sistema informático como el sufrido por múltiples empresas el año pasado, sino que los individuos en sus casas hoy son víctimas directas de ciberdelincuentes.

Sobre este tema, y otros vinculados al mundo informático, se debatirá mañana en Córdoba en el marco del Encuentro Argentino de Entidades Profesionales en Sistemas, Tecnologías y Conocimiento organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba.

Dutra será uno de los disertantes del evento y, en un adelanto para Comercio y Justicia, hizo un repaso por los desafíos y consejos en la materia.

“El año pasado fue muy fuerte el tema de Ransom, todavía hay empresas que siguen cayendo en esa debilidad donde un usuario recibe un mail que dice que va a ganar un viaje a Disney y cuando abre el mail trae un código malicioso que termina infectando toda la plataforma, cifra la información, y la única forma de volver a contar con la información es restaurándola de un backup que tengan o pagando una extorsión que se paga en bitcoin”, describe el especialista. “Y eso -agrega- ha sido tan redituable para los ciberdelincuentes que ahora ya mandan mails a los usuarios, las cadenas son cada vez más intensas y siguen cayendo víctimas. La gente cada vez usa más el teléfono y se conecta a todo tipo de redes sociales o tiene varias casillas de correo electrónico, y sigue confiando mucho en la tecnología y cae en estas cosas”.

Para Dutra es fundamental concientizar a la sociedad. Sostiene que si las personas no cambian la forma de trabajo y son un tanto desconfiadas en cuanto a ciertos mails dudosos que reciben – por ejemplo-, “tanto las empresas que invierten en muchas protecciones de seguridad, y los usuarios particulares, van a ser vulnerados en cualquier momento”.

Advierte que las personas siguen confiando en las redes sociales y terminan abriendo las puertas a un intruso que a su vez mete un código malicioso que termina afectando a empresas, afectando información o reputación.

Cómo protegerse

La manera de estar protegido es cambiar la contraseña de manera regular, sostiene el informático. Sugiere que la red social o el acceso que no estén siendo usados hay que darlo de baja. Tampoco se deben usar contraseñas que refieran a fechas de nacimientos, números de documentos, direcciones. Asimismo, subraya que es fundamental obtener un usuario y contraseña de cada red social en particular, no asociadas a otras redes.

“Si han sido vulnerados o sienten un riesgo, las personas y empresas deben hacerse asesorar por un profesional matriculado”, concluye.

Para graficar, sostuvo que hoy las extorsiones exigen pagos en bitcoin que hoy ronda el equivalente a 6.700 dólares. Sobre la criptomoneda que no deja rastro, sostuvo: “Si hoy no existiera el bitcoin el ciberdelito se mitigaría mucho porque no habría como hacer pago a la extorsión, pero como el bitcoin sigue siendo hoy una moneda no rastreable, entonces es un problema, porque no hay manera de saber físicamente quien es el dueño de ese monedero”.