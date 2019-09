Nueva edición del Programa de Inserción Profesional, con asignación de hasta $9.500

La convocatoria es para 3.000 beneficiarios e implica una práctica de 20 horas semanales y capacitación para quienes se hayan graduado hasta hace dos años. Comienza en noviembre.

El gobernador Schiaretti sostuvo que más de 60% de los participantes de 2018 permanece trabajando luego del período de práctica

Con el anuncio de un presupuesto de 300 millones de pesos, el gobernador de la provincia Juan Schiaretti lanzó ayer una nueva edición del Programa de Inserción Profesional (PIP), destinado a 3.000 beneficiarios con asignaciones estímulos que llegan hasta $9.500. Durará un año y comienza en noviembre.

La iniciativa propone una práctica profesional para quienes se hayan graduado hasta hace dos años en universidades públicas y privadas e instituciones de Educación Superior. Para las mujeres con hijos a cargo, el tiempo transcurrido desde su egreso podrá ser de hasta cuatro años. Para las personas con discapacidad o trasplantadas no hay límite de años respecto a la fecha de egreso.

Durante el acto de presentación de la edición 2019, realizado en el Colegio de Arquitectos, Schiaretti afirmó que más de 60% de los profesionales que participaron del PIP 2018 quedó empleado tras el período de práctica.

Según se detalló, la asignación estímulo será de 9.500 pesos mensuales para los profesionales egresados de carreras universitarias de grado. Éstos deben, además, asistir a cursos de capacitación de no menos de 100 horas durante el período de la práctica, impartidos por las entidades académicas, así como los que se dicten por los colegios y consejos profesionales. La asignación estímulo será menor, de 7.500 pesos mensuales, si el beneficiario no realiza la capacitación profesional.

En tanto, para los egresados de carreras de pregrado de instituciones de Educación Superior será de 8.300 pesos, el monto implica asistir también a cursos de capacitación. En caso de que no se capaciten, la asignación será de 6.500 pesos mensuales.

En diálogo con Comercio y Justicia, Laura Jure, secretaria de Equidad y Promoción del Empleo -área que impulsa el PIP-, contextualizó que en situación de crisis se buscó sostener el programa, facilitar la inserción de los nuevos profesionales en el mercado laboral y enfrentar la pérdida de empleo. “En 2018 participaron más de 2.000 empresas en este programa y queremos seguir acompañando en este contexto muy adverso y de crisis”. Jure destacó que 90% de los 3.180 participantes del año pasado completaron la práctica durante los 12 meses. “El 10% restante encontró, antes de terminar la práctica, una mejor oportunidad de empleo”, detalló la funcionaria quien hizo hincapié en la capacitación continua que impulsa el programa, este año con más vigor. En este sentido valoró el apoyo de los colegios profesionales que brindaron propuestas de formación.

Cabe destacar que el incremento de lo que el Gobierno define como “asignación estímulo” se incrementó en 35% respecto de lo otorgado en 2018, monto que no equipara la inflación correlativa anual. Sobre el monto del PIP también se manifestó la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (Fepuc), que nuclea a colegios y consejos. La entidad sostuvo, en esta y en la anterior edición del programa, que el monto de la beca es escaso para un profesional y dista de los montos mínimos éticos de los honorarios profesionales.

La Fepuc realizó un relevamiento entre beneficiarios. En la encuesta ellos también advierten sobre este punto más allá de valorar las posibilidades de adquisición de experiencia laboral. Los resultados de esta evaluación fueron presentados ante la Secretaría de Equidad y Empleo previamente al lanzamiento.

Consultada al respecto, Jure señaló que “a veces lo ideal no es lo posible” y que el porcentaje de ajuste para 2019 “es aceptable”. “Hicimos un relevamiento entre los beneficiarios del PIP y arrojó que el monto no es lo que más ponderan, sino que es desempeñarse con los conocimientos aprendidos, valoran la pertinencia entre profesión y trabajo que fue de 95% en la anterior edición”, dijo Jure.

Por otra parte, Fepuc también sugirió el aporte de algún monto de dinero para incrementar el valor de la beca por parte de las empresas que reciben becarios. Asimismo, la federación recalcó la importancia del cumplimiento del requisito de la matriculación como ineludible para el acceso al programa. Cabe señalar que los colegios han aportado capacitación gratuita para beneficiarios y han bonificado el mantenimiento de la matrícula para los jóvenes del PIP.