Meta 2022: aprender a aprender, la competencia madre a entrenar en empresas

Aprendizaje, innovación, empatía, prospectiva y pensamiento complejo serán fundamentales. Una red de gerentes y jefes de Recursos Humanos de organizaciones se prepara en Córdoba para un mundo incierto y tecnológico

Gerentes y jefes de recursos humanos de empresas locales se preparan “en red” para desarrollar las competencias que se requerirán en 2022. Advierten que en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, que denominan “VICA”, y con cuatro gigantes de la tecnología como Google, Apple, Facebook y Amazon -grupo al que denominan “GAFA”- hay que definir pilares para gestionar. Competencias como aprendizaje, innovación, empatía, prospectiva y pensamiento complejo serán fundamentales.

“Basta con leer el caso de AlphaGo, una computadora que aprendió a aprender y en 40 días nació y desarrolló estrategias de juego independiente del ser humano que en 3.500 años no se habían descubierto. Es decir, lo que hoy creemos que no existe a nivel inteligencia artificial en un mes puede estar en plena acción. Ése es el mundo que estamos comenzando a transitar, para el cual debemos estar preparados con conocimientos, habilidades y actitudes que permitan transitar con efectividad tal contexto. Es en este escenario donde desde Recursos Humanos debemos gestionar la emocionalidad del miedo que aparece en los equipos ante la posible desaparición de un puesto de trabajo”, subraya María Julia Pinha, coordinadora de RRHH Interempresas, una red de 110 profesionales que se desempeñan en áreas de recursos humanos en firmas radicadas en Córdoba.

“Aprender a aprender es la competencia madre que la organización debe desarrollar. Tiene un trasfondo complejo atendiendo a la declaración del ‘no sé’ y la vulnerabilidad que el desconocimiento en lo laboral significa para los paradigmas viejos. Conlleva un trabajo muy fuerte sobre otra habilidad, aprender a desaprender, soltar las viejas formas, tomar lo aprendido, ponerlo en una tensión crítica, positiva, de manera permanente e ir soltando lo que ya vemos no aplica o está dejando de hacerlo”, agregó la especialista, ex gerente de Talento de Pintecord y docente de la materia Evaluación y Diseño de puestos en IES.

Entre los estudios que actualmente se analizan, sobresale el de The World Economic Forum 2018 que destaca como competencias claves: Pensamiento analítico e innovación; Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje; Creatividad, originalidad e iniciativa; Diseño y programación de tecnología. También recalca Pensamiento crítico y análisis; Resolución de problemas complejos; Liderazgo e influencia social; Inteligencia emocional; Resiliencia y Tolerancia al estrés; Razonamiento, resolución de problemas e ideación; Empatía y Prospectiva.

“Hoy estamos trabajando en las organizaciones en el desarrollo de competencias similares; sin embargo, la priorización es diferente. Por ejemplo, les damos importancia a la atención al detalle y a la gestión del tiempo, que son importantes, pero no nos preparan para el futuro, le damos más importancia al pensamiento crítico que al aprender a aprender y ello nos posiciona en un rol reactivo en lugar de proactivo”, reflexionó Pinha.

Como profesionales al frente de las áreas de RRHH, consideran que son ellos quienes primero tiene que dar el paso, debido a “que es el gestor del cambio dentro de las organizaciones, es quien debe empezar a pensar e impulsar cómo preparar a los colaboradores para ser empleables y responder a las nuevas demandas de cada puesto. Será quién luego potencie a los co-elaboradores en estos aprendizajes”, sostuvo la especialista.

¿Cómo se desarrollan esas competencias?

Hay muchas maneras de desarrollar competencias: capacitaciones prácticas, mentoring, coaching, mediciones, exposición a situaciones críticas, núcleos de problemas, filosofía de metodologías ágiles y learning agility, entre otras. “La mejor manera será la que se adapte a la cultura de los aprendices, de la mano de un profesional formado en la materia y ético”, indicó.

Finalmente, aconseja a los colegas a no quedar esperando a que llegue 2022 y distinguirse como socios estratégicos dentro de las empresas. “Por más que la organización sea conservadora, que seamos pocos en el área, que tengan muchas tareas operativas o la dificultad que se le presente, no bajen los brazos, lean, busquen colegas que los acompañen, compartan buenas prácticas, hagan red, no se queden solos esperando ser reactivos, porque nosotros tenemos la llave para lograr que las organizaciones sean lo que deseen ser dando calidad de vida a los co-elaboradores e indirectamente a la sociedad”.